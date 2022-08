Le Mali demande l’aide de l’ONU pour empêcher la France d’encourager les “terroristes”

La nation africaine a menacé d’exercer son droit à l’autodéfense, citant des “actes d’agression” français répétés

Le Mali a exhorté le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) à mettre fin aux allégations de «actes d’agression» par la France, accusant Paris d’armer et de collecter des informations pour des groupes terroristes opérant dans la région du Sahel au Mali.

Des drones, des hélicoptères et des avions de combat français ont pénétré plus de 50 fois dans l’espace aérien malien cette année afin de « collecter des informations pour les groupes terroristes opérant au Sahel et leur larguer des armes et des munitions », a écrit le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop dans une lettre à l’ONU datée de lundi et publiée mercredi.

Diop a affirmé que les vols étaient engagés dans «activités considérées comme de l’espionnage» ainsi que l’intimidation et que le gouvernement malien a des preuves prouvant que la France avait à la fois collecté des renseignements et fourni des armes à certains des mêmes groupes djihadistes qu’elle est censée combattre depuis près d’une décennie. Plus précisément, a-t-il allégué, la France aurait transporté deux membres d’un groupe djihadiste par hélicoptère dans la région de Tombouctou début août.

Avertissement que le Mali “se réserve le droit d’utiliser la légitime défense” si les Français continuent de violer leur souveraineté en vertu de la Charte des Nations Unies, Diop a appelé le président du Conseil de sécurité des Nations Unies, la Chine, à utiliser ses revendications comme base pour une réunion d’urgence du conseil.

Les soldats français sont arrivés au Mali en 2013 à l’invitation du gouvernement et ont réussi à mettre en déroute les forces islamistes qui avaient pris le contrôle du nord du pays. Paris a ensuite versé des milliards de dollars dans ce qui est devenu connu sous le nom d’opération Barkhane, étendant son projet de chasse au djihad à travers le Burkina Faso, le Tchad, la Mauritanie et le Niger – toutes d’anciennes colonies françaises.

À la suite d’un coup d’État militaire en 2021, le nouveau gouvernement malien a ordonné aux Français de partir et a annulé en mai ses accords de défense avec la France et cinq pays africains voisins, alléguant «violations flagrantes» de sa souveraineté. Les derniers soldats français ont quitté le Mali cette semaine, même si la France maintient une base aérienne au Niger et un détachement au Tchad et espère maintenir un contingent des forces spéciales au Burkina Faso.