Le Mali défend les liens avec la Russie et s’oppose aux options pour la force de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) – Le ministre des Affaires étrangères du Mali a défendu vendredi la coopération du gouvernement militaire avec la Russie et a rejeté trois options proposées par le chef de l’ONU pour reconfigurer la force de maintien de la paix de l’ONU dans ce pays d’Afrique de l’Ouest où les groupes extrémistes d’Al-Qaida et de l’État islamique alimentent l’insécurité .

Abdoulaye Diop a déclaré au Conseil de sécurité de l’ONU que la sécurité était la priorité absolue du pays et que le Mali ne continuerait pas à justifier son partenariat avec la Russie, qui fournit formation et équipement aux militaires. Il n’a pas mentionné le groupe russe Wagner, l’entrepreneur militaire privé lié au Kremlin.

Mais l’examen interne du Secrétaire général Antonio Guterres publié cette semaine sur la mission de l’ONU, connue sous le nom de MINUSMA, a noté que le partenariat de sécurité de longue date du Mali avec la France et d’autres s’est détérioré en raison des inquiétudes concernant le personnel du groupe Wagner opérant en soutien aux forces armées maliennes, ce qu’il a dit que les responsables russes ont publiquement reconnu.

L’ambassadeur adjoint des États-Unis, Richard Mills, a déclaré que les États-Unis se félicitaient de la reconnaissance par l’ONU dans l’examen interne de la présence du groupe Wagner au Mali.

Il a qualifié Wagner « d’organisation criminelle qui commet des atrocités généralisées et des violations des droits de l’homme au Mali et ailleurs ». Les États-Unis ont imposé plusieurs vagues de sanctions à Wagner et à son propriétaire, Yevgeny Prigozhin, un millionnaire voyou ayant des liens de longue date avec le président russe Vladimir Poutine.

L’année dernière, la France a retiré ses troupes du Mali, où elles aidaient depuis neuf ans à chasser les extrémistes islamiques du pays, à la suite de tensions avec la junte au pouvoir et de l’arrivée de mercenaires wagnériens.

“Leur présence est assimilée à des abus réguliers contre les civils maliens et à une obstruction croissante à la MINUSMA”, a déclaré vendredi l’ambassadrice adjointe de la France à l’ONU, Nathalie Broadhurst, devant le Conseil de sécurité. “Ceci est inacceptable.”

Le Mali lutte pour contenir une insurrection extrémiste islamique depuis 2012. Les rebelles extrémistes ont été chassés du pouvoir dans les villes du nord du Mali avec l’aide d’une opération militaire dirigée par la France, mais ils se sont regroupés dans le désert et ont commencé à lancer des attaques contre l’armée malienne et ses alliés. . L’insécurité s’est aggravée avec des attaques contre des civils et des soldats de la paix de l’ONU également dans le centre du Mali.

En août 2020, le président du Mali a été renversé lors d’un coup d’État auquel participait Assimi Goita, alors colonel de l’armée. En juin 2021, Goita a prêté serment en tant que président d’un gouvernement de transition après avoir mené son deuxième coup d’État en neuf mois.

Le ministre des Affaires étrangères Diop a déclaré au conseil que Goita était “résolument engagé” à organiser un référendum sur un projet de constitution en mars, à élire des députés à l’Assemblée nationale en octobre et novembre et à organiser des élections présidentielles en février 2024.

Il a déclaré que le gouvernement restait déterminé à défendre son territoire, à protéger son peuple et à mettre en œuvre un accord de paix de 2015.

L’accord de paix a été signé par trois parties – le gouvernement, une coalition de groupes appelée la Coordination des mouvements de l’Azawad qui comprend des Arabes et des Touaregs ethniques qui demandent l’autonomie dans le nord du Mali, et une milice pro-gouvernementale connue sous le nom de Plate-forme – mais les mouvements participation suspendue en décembre.

Diop a qualifié leur décision de “regrettable” mais a déclaré “nous espérons bientôt parvenir à une compréhension commune avec nos frères des mouvements signataires”.

L’examen interne de la MINUSMA par le Secrétaire général António Guterres a qualifié le Mali de “l’un des environnements opérationnels les plus difficiles pour le maintien de la paix”, citant d’importantes restrictions aériennes et terrestres imposées par les autorités de sécurité maliennes. Les restrictions ont exposé le personnel de maintien de la paix « à des risques sécuritaires dans un environnement déjà dangereux dans lequel 165 soldats de la paix ont été tués et 687 blessés par des actions hostiles depuis juillet 2013 », a-t-il déclaré.

Le secrétaire général a déclaré que les opérations de la mission subiront une pression supplémentaire car quatre pays qui ont fourni des troupes les retirent, ce qui signifiera une perte de plus de 2 250 soldats.

Guterres a déclaré que la capacité de la MINUSMA à remplir son mandat – protéger les civils, soutenir l’amélioration de la sécurité et de la situation politique et surveiller les droits de l’homme – dépendra des progrès de la transition politique, des progrès dans la mise en œuvre de l’accord de paix et de la liberté de mouvement des soldats de la paix et de leurs services de renseignement. , moyens de surveillance et de reconnaissance.

Le secrétaire général a déclaré que l’élargissement du mandat de la MINUSMA en 2019 sans effectifs supplémentaires a surchargé la mission et que “la situation actuelle n’est pas viable”.

Il a proposé trois options : augmenter la force de 3 680 ou 2 000 hommes en uniforme ; reconfigurer la force pour soutenir ses priorités existantes ou pour se concentrer principalement sur le soutien de l’accord de paix ; ou mettre fin à la mission de maintien de la paix et la transformer en une mission politique.

Diop, du Mali, a déclaré que les propositions du chef de l’ONU ne répondaient pas aux aspirations du Mali à une opération de sécurité plus robuste qui comprendrait des actions offensives et des patrouilles, en particulier dans le cadre de son mandat de protection des civils.

Concernant les droits de l’homme, a-t-il déclaré, le gouvernement « s’opposera fermement à toute instrumentalisation et politisation de cette question », mais s’efforcera de protéger les droits.

Diop a déclaré que le gouvernement avait participé à l’examen interne dans l’espoir qu’il “répondrait aux aspirations profondes du peuple malien”.

“Cela ne s’est pas produit”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. “Cependant, le gouvernement du Mali reste ouvert au dialogue avec les Nations Unies dans les mois à venir pour finalement identifier la voie à suivre.”

L’ambassadeur russe à l’ONU, Vassily Nebenzia, a qualifié la sécurité de “priorité absolue” pendant la transition du Mali “en raison du vide sécuritaire résultant d’un retrait précipité des unités militaires françaises et européennes”.

Néanmoins, a-t-il dit, les forces maliennes au cours des derniers mois « ont démontré qu’elles peuvent effectivement obtenir des résultats dans la lutte contre le terrorisme », ajoutant que l’entraînement russe « porte ses fruits ».

En ce qui concerne les options de reconfiguration de la MINUSMA, a déclaré Nebenzia, les besoins et l’opinion du Mali sont “une priorité absolue”.

En revanche, l’envoyé américain Mills a exprimé sa profonde inquiétude face aux restrictions imposées par le gouvernement de transition à la MINUSMA, qui rendent son environnement opérationnel extrêmement instable plus dangereux pour les soldats de la paix et les civils.

Il a exigé que le gouvernement lève toutes les restrictions, réitérant la conclusion de l’examen interne selon laquelle le succès de la MINUSMA dépendra du soutien qu’elle obtiendra des autorités de transition.

Mills a déclaré que les obstructions continues “devraient forcer ce conseil à reconsidérer sérieusement son soutien à la MINUSMA sous sa forme actuelle”.

Edith M. Lederer, Associated Press