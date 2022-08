Le Mali déclare 3 jours de deuil après que des attentats ont fait des dizaines de morts

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Dans les violences les plus meurtrières, l’armée malienne a indiqué qu’une attaque dimanche dans la région nord de Gao a tué 42 soldats. Un communiqué indique que l’assaut a été mené par des militants islamiques qui ont utilisé des drones, de l’artillerie et des véhicules piégés.

BAMAKO, Mali – Les autorités maliennes ont déclaré jeudi le début de trois jours de deuil national après que deux attaques menées le week-end par des groupes extrémistes islamiques ont tué des dizaines de soldats et de policiers dans ce pays instable d’Afrique de l’Ouest.

Le Mali et ses partenaires internationaux combattent les extrémistes depuis près d’une décennie, et la situation a montré des signes de détérioration après que la France a commencé à retirer ses troupes à la suite d’une série de différends avec le gouvernement malien.

En 2013, la France a mené une opération militaire pour expulser les militants islamistes du pouvoir dans les principales villes du nord du Mali. Mais ces éléments se sont finalement regroupés et ont commencé à mener des attaques toujours plus au sud contre les militaires et les casques bleus de l’ONU.