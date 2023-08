Le Mali abandonne le français comme langue officielle, s’éloignant de l’ex-colonisateur

Le gouvernement militaire du pays a expulsé l’ambassadeur de France, interdit les ONG financées par la France et fait sortir les troupes françaises, qui ont lutté pour aider le Mali dans sa lutte contre les insurgés islamistes. Comme d’autres pays de la région du Sahel, le Mali s’est rapproché de la Russie, accueillant des mercenaires du groupe Wagner et des responsables du Kremlin.

« La France est très sensible à ces questions de prestige et de soft power sur le continent », a-t-il dit. Le président français Emmanuel Macron s’est rendu à plusieurs reprises dans d’anciennes colonies depuis sa réélection en 2022, présentant la relation comme une relation entre égaux et cherchant à réduire l’influence russe et chinoise en Afrique francophone.