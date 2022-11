Le malheureux Sergio Perez dit que Max Verstappen a montré “qui il est vraiment”

Sergio Perez de Red Bull a déclaré que son coéquipier Max Verstappen avait montré “qui il était vraiment” après que le double champion du monde de Formule 1 ait refusé de rendre une place au Grand Prix de Sao Paulo dimanche.

Le commentaire radio est venu après que le Mexicain ait laissé Verstappen dépasser, étant entendu que la position serait rendue si le pilote néerlandais ne pouvait pas dépasser Fernando Alonso d’Alpine pour la cinquième place.

Perez a besoin de chaque point pour battre Charles Leclerc de Ferrari au deuxième rang tandis que Verstappen a déjà décroché le titre. Red Bull n’a jamais terminé premier-deux au classement des pilotes.

Perez et Leclerc sont désormais à égalité avec 290 points, Leclerc devant 3-2 sur les victoires en course. Le Monégasque n’a pas non plus été aidé par Ferrari permettant à Carlos Sainz de finir devant lui.

Verstappen, qui avait été pénalisé pour une collision avec Lewis Hamilton de Mercedes, s’est vu dire par son ingénieur Gianpiero Lambiase de laisser passer Perez à l’arrivée mais l’a ignoré et a pris la sixième place, avec Perez septième.

“Max, que s’est-il passé ?”, a demandé Lambiase.

“Je te l’ai déjà dit la dernière fois, vous ne me redemandez plus ça, d’accord ?” répondit Verstappen. « Sommes-nous clairs là-dessus ? J’ai donné mes raisons et je m’y tiens.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, s’est excusé auprès de Perez : “Je suis désolé pour ce Checo”, a-t-il déclaré.

“Il montre qui il est vraiment”, a répondu le Mexicain, qui a été félicité dans le passé par Verstappen pour avoir joué un rôle de soutien.

Perez a ensuite développé son commentaire à la télévision Sky Sports: “On m’a dit de le laisser passer, que j’allais récupérer le poste”, a-t-il déclaré.

« Peut-être que tu devrais lui poser la question… après tout ce que j’ai fait pour lui, c’est un peu décevant pour être honnête. Je suis vraiment surpris.

Les commentateurs de la télévision ont émis l’hypothèse que la “dernière fois” à laquelle Verstappen faisait référence pourrait être Monaco, où Perez s’est écrasé en fin de qualification mais s’est aligné troisième avec son coéquipier quatrième.

Perez a remporté cette course avec Verstappen troisième après un arrêt au stand “à double empilement”.

S’adressant aux journalistes plus tard, Verstappen a déclaré que c’était “quelque chose qui s’était passé dans le passé” – refusant de confirmer qu’il s’agissait de Monaco – et qu’il comprenait pourquoi Perez était contrarié.

Il a dit que la question avait été discutée et il a expliqué ses actions.

« Nous devons aller de l’avant. Nous allons à (la dernière course à) Abu Dhabi, ils sont à égalité de points et s’il a besoin d’aide là-bas pour finir devant Charles, je l’aiderai.

Horner n’a pas donné de détails sur les discussions de l’équipe, mais a déclaré que l’objectif d’Abu Dhabi était de s’assurer que Perez prenne la deuxième place au classement général.

“Ils sont à égalité de points et tout ce que nous pouvons faire en équipe … nous ferons pour aider Checo (Perez) à atteindre cet objectif”, a-t-il déclaré.

