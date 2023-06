Le malheureux patron de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, alimente la crise hypothécaire et l’inflation – il avait un seul emploi et il échoue

Les PROPRIÉTAIRES sont sur le point de payer un prix paralysant pour la Banque d’Angleterre en raison de l’échec d’Andrew Bailey à contrôler l’inflation.

Certains pourraient perdre le toit au-dessus de leur tête s’il augmente les taux d’intérêt comme prévu aujourd’hui de 0,5 à 5 % supplémentaires.

Les propriétaires devraient payer un prix paralysant pour la Banque d’Angleterre en raison de l’échec d’Andrew Bailey à contrôler l’inflation Crédit : AFP

Les gens pourraient perdre le toit au-dessus de leur tête si les taux d’intérêt passaient à 5 % Crédit : Alamy

Les remboursements hypothécaires monteront encore plus haut, à plus de 6 % – trois fois le taux il y a un an – engloutissant près de la moitié de certains revenus familiaux.

L’inflation martèle les retraités et les autres personnes à revenu fixe alors que les prix des denrées alimentaires continuent d’augmenter obstinément.

Des centaines de milliers de personnes à revenu moyen dans la trentaine et la quarantaine sont confrontées à une combinaison d’hypothèques plus chères et au coût toujours croissant de l’alimentation de leur famille.

Une grande partie de cette misère aurait pu être évitée si Bailey, surnommé « The Plank of England » par les critiques de City, avait tenu compte des avertissements persistants des économistes, y compris son plus haut conseiller bancaire.

Le fléau de l’inflation a de multiples causes, dont la pandémie de Covid et l’impact de la guerre en Ukraine sur les factures énergétiques.

Mais avant même que ces catastrophes ne frappent, Bailey était invité à cesser d’imprimer de l’argent à grande échelle dans le cadre de «l’assouplissement quantitatif».

Cette politique, connue sous le nom de QE – ou « de l’argent pour rien, le reste est gratuit » – a attisé les flammes de ce qui s’est transformé en une spirale mortelle des salaires et des prix, avec un salaire poursuivant et alimentant le coût de la vie.

Personne, et encore moins Bailey, ne pouvait prétendre ne pas l’avoir vu venir.

Son propre économiste en chef, Andy Haldane – largement considéré comme un meilleur candidat pour le poste lorsque Bailey a été nommé – a démissionné il y a exactement deux ans après que ses avertissements aient été ignorés.

Dans un coup d’adieu, il a prédit que la banque serait contrainte à un dangereux «tour de frein à main» alors que le coût de la vie montait en flèche.

Bailey a refusé d’agir, manquant à son devoir en tant que chef de la banque centrale indépendante de Grande-Bretagne de fixer l’inflation à 2 % ou moins – ou d’expliquer pourquoi pas au chancelier de l’Échiquier, par écrit.

Nous pouvons sentir le caoutchouc qui brûle en ce moment.

Attisé les flammes

L’économiste de l’IFS, Tom Wernham, affirme que les ménages font face à des augmentations « alléchantes ».

« De nombreuses familles ont acheté des maisons avec des hypothèques importantes lorsque les taux d’intérêt étaient très bas.

« À mesure que les offres à durée déterminée des gens arrivent à leur terme, ils vont être exposés à des taux beaucoup plus élevés.

« L’augmentation va être un choc sérieux. »

Pour être juste, Bailey n’est pas le seul méchant.

L’ensemble du conseil d’administration de la Banque d’Angleterre est responsable de ce que les observateurs de la City et de Westminster considèrent comme une « pensée de groupe » – un manque d’imagination choquant.

La Banque est un autre spécimen de The Blob, paralysé par l’inertie bureaucratique.

M. Bailey, toujours inexplicablement sans la chevalerie ou la pairie normalement conférée à de tels rôles, a été une nomination choc en mars 2020.

Il est intervenu malgré les critiques féroces concernant son échec à la tête de la Financial Conduct Authority à protéger les épargnants lors de l’effondrement de 236 millions de livres sterling du géant London Capital & Finance.

La Banque est un autre spécimen de The Blob, paralysé par l’inertie bureaucratique Crédit : Alamy

Il a été fustigé pour « manque de jugement » en essayant de se tirer d’affaire et de blâmer les autres, des caractéristiques que beaucoup pensent qu’il a apportées avec lui à la banque.

L’ancien gouverneur respecté de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, a récemment fustigé Bailey pour ne pas avoir fait son travail.

Sous le feu

Il a critiqué l’impression monétaire QE et les « graves erreurs de la banque en n’agissant pas plus tôt ».

Il a rejeté l’affirmation de Bailey selon laquelle 80% de l’inflation avaient été causées par des forces extérieures telles que l’Ukraine.

Jusqu’à présent, Bailey a obstinément rejeté toutes les critiques, jusqu’à ce qu’il cède finalement sous le feu des députés ce mois-ci et avoue que ses économistes avaient tout faux dans leurs prévisions d’inflation.

Il a promis une enquête et est maintenant sous pression pour accélérer les choses avant que de nouvelles catastrophes ne se produisent.

L’ancien ministre du Cabinet, Sir Jacob Rees Mogg, a déclaré: «Il n’est pas surprenant que les gens aient reconnu que la Banque d’Angleterre avait gâché. Il était entièrement satisfait de l’inflation.

« Il a dû augmenter les taux d’intérêt plus qu’il n’aurait dû le faire, s’il avait fait son travail correctement. »

Pourtant, malgré ses échecs lamentables, Bailey est à l’épreuve du feu.

Selon les règles établies par le chancelier travailliste Gordon Brown, la Banque d’Angleterre est indépendante du gouvernement.

Le Premier ministre et ex-chancelier Rishi Sunak est connu pour être amèrement frustré par les échecs de la banque mais ne peut rien faire.

Les ministres reprochent à Bailey d’avoir détruit leurs derniers faibles espoirs d’une victoire électorale surprise.

« Les gens qui voient leurs versements hypothécaires tripler en l’espace d’un an ne blâmeront pas la Banque d’Angleterre », a déclaré hier soir un haut ministre du Cabinet.

« Ils vont nous blâmer. »