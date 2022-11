Le malheureux Max Verstappen fait face à plus de turbulences dans la finale de la saison alors que Mercedes monte à nouveau

Après un an de suprématie presque sans faille, Max Verstappen a quitté le Brésil d’humeur irritable lundi et avec beaucoup à méditer alors qu’il s’envolait vers le Golfe avec la perspective d’un autre week-end mouvementé au Grand Prix d’Abu Dhabi de fin de saison.

Le double champion du monde, impliqué dans des disputes avec son équipe Red Bull et une collision avec le vieil ennemi Lewis Hamilton lors du Grand Prix du Brésil de dimanche, a reçu une pénalité de cinq secondes pour avoir percuté le septuple champion.

Avant son départ, les stewards lui ont également infligé deux points de pénalité sur sa super licence pour ajouter à ses agacements. Il n’en a que sept modestes sur une période de 12 mois, mais cela n’a rien fait pour l’apaiser après le pire résultat de Red Bull depuis le Grand Prix de Bahreïn d’ouverture de la saison en mars.

George Russell a mené Hamilton à la maison dans un doublé Mercedes dominant pour remporter sa première victoire en Grand Prix devant les deux Ferrari – un résultat qui suggère que Mercedes s’est complètement remise de ses difficultés de début de saison et a saisi l’élan.

Russell avait également remporté la course de sprint de samedi pour assurer la pole position pour dimanche tandis que Hamilton a terminé deuxième pour une troisième course consécutive, après avoir remonté de la huitième place après avoir affronté Verstappen.

Le Néerlandais, agacé par le haut niveau de dégradation et le manque de rythme de sa voiture, a refusé les ordres de l’équipe de donner la sixième place à son coéquipier Sergio Perez dans le dernier tour dans une brève réprimande radio. “Il a montré qui il est vraiment”, a déclaré le Mexicain.

Une réunion d’urgence a suivi, avec des déclarations apaisantes et des poignées de main, mais le mal était fait. “Ce n’est pas propice à l’esprit d’équipe”, a déclaré l’ancien pilote Timo Glock. “L’année prochaine, Perez envisagera de soutenir à nouveau Verstappen.

“Il y a un an, il l’a fait champion du monde – il aurait donc pu lui rendre la pareille et l’aider en retour. Je ne comprends pas sa réaction. Quelque chose de beaucoup plus grand a dû se produire.”

‘Remboursement’

Verstappen a refusé d’expliquer ses motivations, mais des informations aux Pays-Bas ont suggéré que la décision présumée de Perez de s’écraser délibérément lors des qualifications du Grand Prix de Monaco avait été une “récompense”, mettant fin à la séance et gâchant la course de son coéquipier. Perez a pris la troisième place sur la grille devant Verstappen et a remporté la course.

La dispute intra-équipe chez Red Bull a dominé les discussions du paddock, mais Verstappen a quand même pris un autre coup verbal à Hamilton pour ne pas lui avoir laissé assez d’espace lorsqu’ils se sont affrontés.

“C’est ce qui se passe”, a-t-il déclaré. “Je pensais qu’après l’année dernière, nous avions peut-être tout oublié et que nous pouvions enfin nous battre. Je pensais ‘faisons un bon combat’ mais il n’avait aucune intention de laisser de l’espace.

“Si vous me demandiez si je recommencerais, je dirais ‘sans aucun doute’.”

Hamilton était imperturbable. “Vous savez comment c’est avec Max”, a-t-il déclaré, sachant que Verstappen et Red Bull étaient piqués par leur première défaite catégorique en huit mois.

“La chose la plus importante pour nous est ce résultat”, a ajouté Hamilton. “A l’approche de l’hiver, l’équipe sait que nous sommes sur la bonne voie maintenant.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait ciblé pour l’attaque de Verstappen, il a répondu que c’était «naturel quand vous avez du succès et les chiffres sur votre poitrine que vous devenez un peu une cible, mais ce n’est pas grave. Ce n’est rien que je n’aie pas traité auparavant.”

Au lendemain d’une course chaotique, Russell, qui en 2009 a fait la queue pour l’autographe de Hamilton, ne tarit pas d’éloges sur la générosité de son coéquipier.

“Nous y sommes”, a déclaré Russell. “Treize ans plus tard, en tant que coéquipiers, dans ce voyage ensemble. Nos objectifs ont été clarifiés et nous devons travailler ensemble pour ramener Mercedes là où ils appartiennent.

“Nous avons une bonne relation honnête et transparente et nous sommes ici pour nous battre et ici pour gagner.”

