Le malheur de Messi, le sacrifice de Socceroo et les plus gros flops de tous : cinq points à retenir de la 11e journée de la Coupe du monde 2022

Le drame de la 11e journée comprenait la conclusion des groupes C et D, avec des pays comme la France, le Danemark, l’Argentine et la Pologne tous en action.

Les Blues ont subi une défaite choc contre la Tunisie, mais se sont quand même imposés en tant que vainqueurs du groupe D. Ils ont emmené la courageuse Australie avec eux.

Plus tard, la Pologne a dépassé la différence de buts malgré une défaite contre l’Argentine, vainqueur du Groupe C.

Voici tout ce que nous avons appris d’une journée palpitante au Qatar…

La profondeur de l’équipe de France est faible et peu fiable

(Crédit image : Getty Images)

Alors que la France savait déjà qu’elle était qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde, et probablement en tant que vainqueur de groupe, Didier Deschamps a opté pour un changement de personnel pour son équipe contre la Tunisie – neuf joueurs, pour être exact.

Cela n’a pas fonctionné pour l’équipe, cependant, avec des joueurs comme Eduardo Camavinga jouant hors de position à l’arrière gauche, et les Français n’ont pas semblé s’enclencher. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un désastre total, cela prouve une chose : la profondeur de l’équipe de France est loin d’atteindre les niveaux du Brésil ou, osons-nous le dire, de l’Angleterre.

Ayant déjà subi des blessures très médiatisées pour des joueurs tels que Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kante et Lucas Hernandez, la France a perdu de nombreuses options en équipe première. Certes, le onze de départ n’est pas exactement médiocre, mais les joueurs sortant du banc ont-ils ce qu’il faut pour les propulser vers la gloire de la Coupe du monde, devraient-ils être appelés? La FFT n’est pas trop convaincue.

Au moins, ils ont encore Kylian Mbappe – même si, à tout léger coup qu’il subit, la France pourrait aussi bien dire au revoir au tournoi. Les KO pourraient s’avérer cruciaux pour les détenteurs de la Coupe du monde.

L’Arabie saoudite prend un départ parfait

(Crédit image : Getty)

Lors de la préparation de cette Coupe du monde, l’Arabie saoudite a peut-être vu ses deuxième et troisième matchs de groupe comme ses plus grandes opportunités de qualification. Après tout, leur match d’ouverture contre l’Argentine de Lionel Messi ne ressemblait guère à une chance d’obtenir des points au tableau.

Mais une victoire 2-1 sur les Sud-Américains a stupéfié tout le monde – un choc pour les âges qui ont amené beaucoup de gens à se demander si les Saoudiens étaient des chevaux noirs au Qatar 2022. Cet espoir a cependant été de courte durée, car les défaites contre la Pologne puis le Mexique le jour 11 les a vus rentrer chez eux au premier obstacle.

Ce fut une énorme chute de grâce et le manager Hervé Renard a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une occasion manquée. Gagner le match le plus difficile, seulement perdre des matches beaucoup plus faciles (sur le papier du moins) aura été écrasant. Parlez de la défaite arrachée aux mâchoires de la victoire.

Lionel Messi n’est pas très bon aux tirs au but

(Crédit image : Getty)

Pour un homme qui peut faire tout ce qu’il veut avec un ballon de football, le record de pénalités de Messi est un pantalon. Oui, il a marqué des tas de buts tout au long de sa carrière, mais il a aussi beaucoup manqué, et ces erreurs sont souvent survenues dans les plus grands moments.

Face à la Pologne, sur un score nul-néant, Messi a raté le 31e penalty de sa carrière, son quatrième pour son pays. Étant donné qu’une victoire était impérative en termes de qualification du groupe, c’était un énorme raté.

Ce n’est peut-être pas une mauvaise idée de laisser quelqu’un d’autre les prendre à l’avenir. Messi peut alors se concentrer sur ce qu’il fait le mieux … c’est-à-dire, euh, à peu près tout le reste.

Le Danemark est le plus gros flop à ce jour

(Crédit image : Goran Stanzl/Pixsell/MB Media/Getty Images)

Il y avait de bonnes raisons pour lesquelles le Danemark était considéré comme un cheval noir par de nombreuses personnes qui participaient à la Coupe du monde.

Kasper Hjulmand s’est rendu au Qatar avec une équipe pleine de talents qui avait dominé les qualifications, battu la France à deux reprises récemment dans la Ligue des Nations et atteint les demi-finales de l’Euro 2020 l’été dernier.

Le Danemark peut donc être considéré comme le plus gros flop du tournoi jusqu’à présent. Perdre et terminer derrière la France est une chose, mais prendre un point en deux matchs contre la Tunisie et l’Australie, sans marquer de but dans le processus, en est une autre.

Le rythme de travail de l’Australie est louable

(Crédit image : Getty)

Même le plus grand fan de Socceroos admettrait que l’Australie est loin derrière les meilleures équipes en termes de qualité technique. Mais ils ont quand même atteint les KO, grâce à un esprit et un rythme de travail incroyables.

Contre le Danemark, l’équipe de Graham Arnold s’est enfoncée dans le sol et a pleinement mérité son improbable victoire. L’éthique de travail louable de l’équipe est incarnée par le milieu de terrain Jackson Irvine, qui joue comme un possédé chaque fois qu’il enfile le célèbre maillot jaune.

Aujourd’hui, Irvine a réalisé 69 sprints, plus que tout autre joueur n’a réussi dans un match au Qatar, et a couvert un ridicule 12,68 km. Si Irvine & Co. continuent comme ça, ils seront une nuisance pour tous ceux qu’ils affronteront au prochain tour.