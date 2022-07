Le Malawi déplace les éléphants d’un parc surpeuplé vers un plus grand

Commentez cette histoire Commentaire

PARC NATIONAL DE LIWONDE, Malawi – Un bébé éléphant tranquillisé est hissé dans les airs et délicatement placé dans un gros camion qui l’emmènera dans une nouvelle maison. Un par un, 250 éléphants sont déplacés du parc national surpeuplé de Liwonde au Malawi vers le parc beaucoup plus grand de Kasungu, à 380 kilomètres (236 miles) dans le nord du pays.

Les éléphants sont suivis dans le parc et des fléchettes sont tirées pour les calmer. Pendant leur sommeil, ils sont déplacés dans les gros camions qui les emmènent au parc Kusungu.

Jusqu’à présent, au moins 40 éléphants ont été déplacés et le reste devrait partir d’ici la fin du mois pour un coût total d’environ 1,5 à 2 millions de dollars, selon des responsables. En outre, environ 405 autres animaux sauvages, dont des buffles, des impalas, des zibelines, des phacochères et des cobes seront déplacés vers Kasungu.

L’ensemble du processus est une coopération entre le Département des parcs nationaux et de la faune du Malawi, le Fonds international pour la protection des animaux et African Parks.

« Cela établira des populations d’éléphants viables et assurera la prospérité des communautés locales vivant autour des parcs. Cela réduira également la pression sur l’habitat et réduira les conflits entre l’homme et la faune », a déclaré le représentant d’African Parks au Malawi, Sam Kamoto.

African Parks est une organisation à but non lucratif qui gère et réhabilite les parcs nationaux en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales. Le groupe gère actuellement 20 parcs nationaux et aires protégées dans 11 pays africains, dont le Malawi.

Depuis 2015, le parc national de Liwonde est géré par African Parks qui a découvert que ses plus de 600 éléphants menaçaient la végétation et la biodiversité du parc.

Les 548 kilomètres carrés (211 milles carrés) de plaines inondables, de lagons et de forêts de Liwonde abritent plus de 400 espèces d’oiseaux et de nombreux mammifères. Mais ses éléphants, se reproduisant au rythme de 10% par an, pourraient bientôt submerger le parc, selon des experts.

En revanche, le parc national de Kasungu est environ quatre fois plus grand à 2 100 kilomètres carrés (810 miles carrés) mais a beaucoup moins d’animaux sauvages. Kasungu comptait autrefois environ 1 200 éléphants, mais des années de braconnage ont réduit leur nombre à environ 49 en 2015, ont déclaré des responsables des parcs.

Depuis lors, les parcs nationaux du Malawi et des groupes internationaux, y compris l’Agence américaine pour le développement international, ont collaboré pour améliorer la protection des éléphants et la population d’éléphants du parc de Kasungu est passée à environ 120. L’introduction de 250 éléphants de Liwonde favorisera la viabilité de la population à Kasungu, il a dit.

“La translocation des éléphants et d’autres animaux sauvages est une réalisation importante et prouve que l’approche des parcs nationaux pour travailler avec des partenaires pour sécuriser leurs ressources naturelles est judicieuse”, a déclaré Patricio Ndadzela, un représentant au Malawi du Fonds international pour la protection des animaux. .

Une clôture à l’épreuve des éléphants de 40 kilomètres (25 milles) a été construite le long de la limite est du parc de Kasungu pour empêcher les éléphants de s’égarer dans les terres agricoles et empêchera les conflits entre les communautés et les éléphants, a déclaré Ndadzela.

La restauration de la population d’éléphants de Kasungu renforcera son attrait en tant que destination touristique et améliorera à son tour l’économie locale, a-t-il déclaré.