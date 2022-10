Le Malaisien Mahathir, 97 ans, candidat aux élections législatives

PUTRAJAYA, Malaisie (AP) – L’ancien dirigeant malaisien de 97 ans, Mahathir Mohamad, a annoncé mardi qu’il défendrait son siège aux élections générales prévues le mois prochain, bien qu’il n’ait pas dit s’il serait Premier ministre une troisième fois si son politique alliance gagne.

“Nous n’avons pas décidé qui sera Premier ministre parce que le candidat Premier ministre n’est pertinent que si nous gagnons”, a déclaré Mahathir lors d’une conférence de presse.

Bien que peu probable, il serait le candidat le plus âgé à ce poste, dont le mandat est de cinq ans.

Le Premier ministre Ismail Sabri Yaakob a dissous le Parlement lundi pour des sondages instantanés, cédant à la pression de son parti United Malays National Organization, qui espère une grande victoire par lui-même au milieu de querelles avec des alliés de la coalition au pouvoir. La Commission électorale doit fixer une date dans la semaine pour un vote, qui doit avoir lieu dans les 60 jours suivant la dissolution du Parlement.

Malgré son statut de nonagénaire et une alerte sanitaire cette année, Mahathir a déclaré qu’il défendrait son siège parlementaire sur l’île de Langkawi. Il a également averti qu’une victoire du parti au pouvoir, l’UMNO, pourrait voir l’ex-Premier ministre emprisonné Najib Razak être gracié et s’en tirer.

Mahathir a été premier ministre de l’UMNO pendant 22 ans jusqu’à sa retraite en 2003. Puis, en 2016, il a été inspiré pour revenir à la politique par le pillage massif du fonds d’État 1Malaysia Development Berhad pendant le mandat de Najib et a surfé sur une vague de colère publique contre mener l’opposition à une victoire historique dans les sondages de 2018 qui ont évincé l’UMNO, qui régnait depuis l’indépendance du pays vis-à-vis de la Grande-Bretagne en 1957.

Mahathir est devenu le chef de gouvernement le plus âgé du monde à 93 ans et a supervisé les accusations de corruption contre Najib et d’autres dirigeants de l’UMNO. Mais son alliance réformiste s’est effondrée en moins de deux ans en raison de défections, ramenant l’UMNO au pouvoir sous un nouveau gouvernement de coalition.

Après l’effondrement de son gouvernement en 2020, Mahathir a formé le parti Pejuang et une nouvelle alliance avec plusieurs petits partis.

Mahathir, faisant écho à la fois à l’opposition et aux alliés de l’UMNO, a critiqué mardi l’UMNO pour avoir mis son propre intérêt au premier plan dans des élections précipitées pendant la saison annuelle de la mousson en novembre qui entraîne des inondations majeures. Il a déclaré que l’UMNO vise à gagner gros en offrant des pots-de-vin et de l’argent aux gens.

Il a déclaré que l’objectif principal de l’UMNO était de libérer Najib, qui a commencé sa peine de 12 ans de prison en août après avoir perdu son dernier appel dans une affaire de corruption liée au scandale 1MDB. Najib fait également face à plusieurs autres procès liés à 1MDB qui pourraient allonger sa peine de prison s’il est reconnu coupable. Le président de l’UMNO, Ahmad Zahid Hamidi, est également jugé pour des dizaines d’accusations de corruption sans rapport avec l’affaire 1MDB.

« S’ils gagnent cette élection, leur premier geste serait de demander (au roi de Malaisie) de pardonner à Najib. En ce moment, ils ont fait une demande mais n’ont pas été graciés », a déclaré Mahathir. “S’ils peuvent gagner et former le gouvernement, c’est leur premier objectif, pas le bien-être du peuple.”

Mahathir a déclaré que son alliance politique n’a pas été approuvée par le gouvernement et que quelque 120 candidats se présenteront sous la bannière de Pejuang dans des sièges parlementaires à majorité malaise.

Les analystes ont déclaré que l’attrait de Mahathir pourrait ne plus plaire aux électeurs malais de souche qui l’ont soutenu en 2018. L’UMNO, qui ne comptait que 36 des 222 législateurs du Parlement qui vient d’être dissous, estime que de nombreux Malais sont revenus dans son giron après sa victoire écrasante lors des récentes élections partielles. .

L’Alliance de l’espoir, que Mahathir a menée à la victoire dans les sondages de 2018, reste le principal concurrent avec 90 législateurs. Son candidat au poste de Premier ministre est Anwar Ibrahim, qui devait initialement succéder à Mahathir avant que leur gouvernement ne s’effondre.

Alors que Mahathir est en concurrence directe avec l’UMNO et d’autres pour les votes des Malais, qui représentent les deux tiers des 33 millions d’habitants de la Malaisie, l’alliance d’Anwar reste sur une plate-forme multiraciale. Les Chinois et les Indiens ethniques forment de grandes minorités dans le pays.

Anwar a déclaré lundi que l’élection sera l’occasion pour le peuple de rejeter les traîtres qui ont conduit à l’effondrement de son gouvernement d’alliance en 2020.

« Pensiez-vous que nous pourrions inverser 60 ans de corruption et de kleptocratie enracinées avec une seule élection ? Pensiez-vous que ces voleurs et voleurs complices abandonneraient tout simplement ? » Anwar a déclaré dans un communiqué. « Nous non plus, nous n’abandonnons pas. Nous n’abandonnons jamais. »

The Associated Press