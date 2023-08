Le malaisien Anwar s’engage à récupérer le règlement de Goldman 1MDB et met en garde contre les poursuites

« Pourquoi dois-je punir le peuple malaisien en devant payer la moitié des bénéfices qu’il a réalisés ? Je ne dis tout simplement pas que nous devrions négocier. Cela devrait revenir », a déclaré Anwar. « Je n’écarte pas la possibilité de recommencer, la question [of] poursuites. »

« Malheureusement, ils n’ont pas été trop ouverts. Et nous n’aurons donc pas d’autre choix que de poursuivre cela », a-t-il ajouté.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim s’est engagé à récupérer l’argent dû aux Malaisiens dans le cadre du scandale de blanchiment d’argent 1MDB, et a déclaré qu’il n’excluait pas la possibilité d’un procès contre Goldman Sachs.

Les deux parties ne sont pas d’accord sur la question de savoir si le gouvernement malaisien a récupéré au moins 500 millions de dollars en août de l’année dernière et si un paiement intermédiaire était dû.

« Dans le cadre de cette garantie, l’entreprise est également tenue d’effectuer un paiement intermédiaire unique de 250 millions de dollars sur les 1,4 milliard de dollars si le gouvernement malaisien n’a pas reçu au moins 500 millions de dollars d’actifs et de produits d’ici août 2022 », a déclaré la banque. mis en évidence dans son rapport sur les résultats.

Dans le cadre de l’accord de 3,9 milliards de dollars entre la Malaisie et la banque, Goldman a accepté un paiement en espèces de 2,5 milliards de dollars et a garanti le retour d’au moins 1,4 milliard de dollars de produit des actifs saisis liés au scandale 1MDB.

Dans l’interview, qui sera diffusée sur The CNBC Conversation plus tard cette semaine, Anwar a félicité les agences malaisiennes pour avoir récupéré jusqu’à 68% de la somme totale enfuie lors de la débâcle de 1MDB. Bien qu’il ait qualifié cela d ‘ »exploit impressionnant », il a déclaré qu’il « ne s’arrêtait pas à cela ».

Reste à savoir ce qui sortirait du bras de fer entre la Malaisie et Goldman Sachs. La banque est tenue de restituer à la Malaisie au moins 1,4 milliard de dollars d’actifs récupérés d’ici août 2025.

« Personne ne peut nier le fait que Goldman Sachs a été utilisé, et en partie utilisé les autorités », a déclaré Anwar dans son interview. « Il est donc juste que nous parlions de gouvernance, et que ces pays occidentaux – les États-Unis, qui parlent de responsabilité démocratique, d’état de droit – soutiennent nos efforts pour retrouver [the money]. »

« Comme je l’ai toujours dit, vous m’avez agressé, je peux vous pardonner ; vous m’avez mis en prison, je vous pardonne ; mais vous volez le peuple, je vais devoir le récupérer », a déclaré Anwar.

Il faisait référence à sa propre expérience d’avoir été reconnu coupable de sodomie de manière controversée en vertu de lois récemment abrogées.

Anwar a déjà purgé deux peines de prison, a été battu par le chef de la police adjoint de l’époque en prison et a ensuite reçu une grâce royale – tout cela depuis qu’il a été limogé en 1998 en tant que vice-Premier ministre et héritier présomptif du plus ancien Premier ministre de Malaisie, Mahathir Mohamed.