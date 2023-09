Le malaise grandit au Pendjab alors que les tensions entre le Canada et l’Inde s’intensifient

À quelques pas du vieux quartier d’Amritsar, la ville la plus sainte de la communauté sikh, Ashok Kumar, 62 ans, s’occupait de son kiosque à journaux, avec les quotidiens perchés de manière précaire sur le siège d’un scooter, et soupirait. Les gros titres sont dominés par les informations – en anglais et en pendjabi – sur l’âpre lutte diplomatique entre l’Inde et le Canada, et Kumar n’aime pas cela.

« Cela ne devrait pas arriver », a déclaré Kumar, en particulier avec ce qu’il a qualifié de « spéculations sans fondement » de la part du premier ministre canadien Justin Trudeau.

Le vendeur de journaux a déclaré à CBC News que tout le monde dans son coin du Pendjab prête une attention particulière à la rancune croissante entre les deux pays, suite à la déclaration explosive de Trudeau selon laquelle le Canada poursuit des « allégations crédibles » liant des agents du gouvernement indien au meurtre de Hardeep. Singh Nijjar, citoyen canadien, en sol canadien.

Nijjar faisait campagne pour un État sikh indépendant appelé Khalistan. New Delhi le considérait comme un terroriste.

L’Inde a rejeté avec colère les allégations du Canada, les qualifiant d’« absurdes » et politiquement motivées.

Le vendeur de journaux Ashok Kumar s’occupe de son stand à Amritsar samedi. Kumar a eu une semaine chargée, avec de nombreuses personnes dans l’État du Pendjab, au nord de l’Inde, impatientes de suivre les rebondissements diplomatiques liés aux tensions croissantes entre l’Inde et le Canada. (Salimah Shivji/CBC News)

L’anxiété est palpable dans les rues du Pendjab, le seul État indien à majorité sikh, la plupart des gens, comme Kumar, craignant que les Pendjabis ordinaires subissent le poids de la détérioration des liens entre les deux pays autrefois amis.

Kumar, dans une entrevue avec CBC News en punjabi, a parlé de « beaucoup de rumeurs qui circulent » et de la crainte que le Canada puisse suivre l’exemple de l’Inde, après que cette dernière ait suspendu les services de visa pour les citoyens canadiens souhaitant visiter l’Inde. Les autorités canadiennes n’ont donné aucune indication quant à leur intention de cesser d’accorder des visas aux citoyens indiens en raison des tensions avec l’Inde.

Mais surtout, le vendeur de journaux s’inquiète du regain d’intérêt pour le mouvement sécessionniste du Khalistan, qui a une certaine influence dans les communautés de la diaspora mais recueille peu de soutien en Inde. L’Inde considère le mouvement comme violent et comme une menace pour la souveraineté territoriale du pays.

« Les Sikhs du Pendjab ne réclament pas le Khalistan. Ils veulent la paix et la prospérité », a déclaré Kumar. « C’est pourquoi ils vont au Canada pour améliorer leurs revenus. »

Des dizaines de milliers d’étudiants indiens, dont beaucoup viennent du Pendjab, demandent chaque année un visa pour étudier au Canada, à la recherche d’une vie meilleure et de davantage d’opportunités. (Salimah Shivji/CBC News)

La suspension du traitement des visas suscite des inquiétudes

Ramandeep Kaur, 20 ans, a admis qu’elle n’était pas quelqu’un qui suit habituellement l’actualité géopolitique, mais cette semaine a changé la donne. Elle se sentait également anxieuse alors qu’elle quittait son travail dans une école privée d’anglais langue seconde un samedi après-midi.

« Les étudiants sont vraiment déçus [what’s happening] », a déclaré Kaur, qui a grandi dans l’une des plus grandes villes du Pendjab, Patiala, rêvant de devenir infirmière au Canada. » J’ai demandé un visa et je ne sais pas ce qui se passera à l’avenir avec ce problème.

« Cela m’inquiète parce que j’ai investi beaucoup d’argent là-dessus [dream], » elle a ajouté.

Ramandeep Kaur, 20 ans, souhaite étudier au Canada depuis des années et craint maintenant que la détérioration des liens entre l’Inde et le Canada ne mette en péril son rêve. (Salimah Shivji/CBC News)

Le Canada est une destination de choix pour des dizaines de milliers d’étudiants internationaux indiens chaque année, dont beaucoup viennent du Pendjab.

Pour Sarabjit Kesar, 52 ans, et son ami proche Kamaldeep Ghumman, 53 ans, la semaine dernière a été « tendue et remplie de pression », ont-ils déclaré, à la suite de l’annonce par l’Inde qu’elle cesserait temporairement de délivrer des visas aux citoyens canadiens.

Les deux mères ont des enfants adultes qui vivent et travaillent au Canada. Le week-end a été rempli de stress, alors que Kesar préparait une valise pour son vol à destination de Toronto le lendemain – son premier voyage au Canada pour rendre visite à ses fils a été gâché par son inquiétude persistante quant à savoir si son voyage serait perturbé par de futures mesures de représailles au niveau diplomatique. impasse.

« Nos pensées sont remplies de peur quant à ce qui va se passer dans le futur », a déclaré Ghumman.

« Quels types de mesures le gouvernement va-t-il prendre ? » se demanda-t-elle si la querelle s’intensifie.

Kesar a ajouté que tout le monde dans son cercle d’amis était inquiet.

« La tension est tellement forte et tout le monde se sent déprimé, comme moi », a-t-elle déclaré.

Kamaldeep Ghumman, à gauche, et son amie Sarabjit Kesar, ont passé une semaine anxieuse à décortiquer l’actualité du fossé diplomatique grandissant entre les deux pays. « La tension est si forte » dans tout le Pendjab, en particulier parmi les parents dont les enfants étudient au Canada, a déclaré Kesar. (Salimah Shivji/CBC News)

Pour d’autres, il ne s’agit pas tant d’une inquiétude personnelle que d’une inquiétude plus générale quant à ce que les allégations de Trudeau liant New Delhi à l’exécution extrajudiciaire d’un militant du Khalistani signifient pour la communauté sikh en Inde, après des mois pendant lesquels le gouvernement indien a affirmé que le mouvement séparatiste était ayant une résurgence dans l’État du nord de l’Inde.

Harveer Singh, 30 ans, a qualifié cela de « coup politique » de la part du gouvernement canadien.

« C’est décourageant », a déclaré Singh, 30 ans, à CBC News, devant le Temple d’Or d’Amritsar, le lieu le plus saint de la religion sikh, qui a été pris d’assaut par des officiers de l’armée indienne en 1984 dans le but de réprimer le militantisme sikh. Des milliers de personnes ont été tuées.

Singh a déclaré que les accusations du Canada étaient une tentative de gagner des voix qui avaient mis l’accent sur « un programme particulier du Khalistan et de la séparation de l’Inde », et il craignait que cela puisse avoir des conséquences.

« Certaines personnes qui n’ont aucune connaissance vont simplement commencer à nous détester », a-t-il déclaré. « Ils donnent une image des Sikhs selon laquelle tous les Sikhs sont des Khalistanis. [and] c’est vraiment triste. »