Le malaise d’un frère ou d’une sœur entrave le voyage américain “Earthshot” du prince William

LONDRES – Le prince William et la princesse de Galles chercheront à attirer l’attention sur leur prix Earthshot pour les innovateurs environnementaux lors de leur première visite aux États-Unis en huit ans cette semaine, un voyage susceptible d’être marqué par des tensions avec le prince Harry et son épouse, Meghan, qui ont critiqué la famille royale britannique dans les médias américains.

William et sa femme, Catherine, se rendront à Boston mercredi pour trois jours d’engagements publics avant d’annoncer les lauréats vendredi.

Boston, ville natale de John F. Kennedy, a été choisie pour accueillir la deuxième cérémonie annuelle de remise des prix parce que le discours «moonshot» du défunt président en 1962 – défiant les Américains d’atteindre la lune d’ici la fin de la décennie – a inspiré le prince et son partenaires à se fixer un objectif similaire pour trouver des solutions au changement climatique et à d’autres problèmes environnementaux d’ici 2030. Les premiers prix Earthshot ont été décernés l’année dernière à Londres juste avant que le Royaume-Uni n’accueille la conférence sur le climat COP26.

Mais même si la famille royale essaie de se concentrer sur le prix, William est susceptible de faire face à des questions sur Harry et Meghan, qui ont critiqué la famille royale pour racisme et traitement insensible dans des entretiens avec Oprah Winfrey et d’autres médias américains. La série Netflix “The Crown” a également ressuscité certaines des périodes les plus troublées de la maison de Windsor, tout comme la famille royale tente de montrer qu’elle reste pertinente dans la Grande-Bretagne moderne et multiculturelle après la mort de la reine Elizabeth II.

“On pourrait dire que la famille royale, en particulier en ce qui concerne l’Amérique, a eu un parcours un peu cahoteux ces derniers temps”, a déclaré Joe Little, rédacteur en chef de Majesty Magazine. «Ils ont reçu d’énormes quantités de critiques à la suite de« The Crown »et aussi de l’interview d’Oprah Winfrey, qui n’a pas particulièrement bien reflété la maison de Windsor, donc je pense que c’est une bonne opportunité pendant qu’ils sont dans les États-Unis… pour en quelque sorte rétablir l’équilibre si possible.”

Quels que soient ces efforts, ils se dérouleront à Boston et dans les environs, où William et Kate resteront pendant toute leur visite.

Le couple royal gardera l’accent sur les questions environnementales, rencontrant des organisations locales répondant à l’élévation du niveau de la mer à Boston et visitant Greentown Labs à Somerville, Massachusetts, un centre d’incubateur où des entrepreneurs locaux travaillent sur des projets de lutte contre le changement climatique.

Mais ils aborderont également des problèmes plus larges, utilisant leur pouvoir de star pour mettre en lumière le travail de Roca Inc., qui tente d’améliorer la vie des jeunes en s’attaquant à des problèmes tels que le racisme, la pauvreté et l’incarcération. Ils visiteront également le Center on the Developing Child de l’Université de Harvard, un chef de file de la recherche sur l’impact à long terme des expériences de la petite enfance.

William et Kate rencontreront également la maire de Boston, Michelle Wu, et visiteront la bibliothèque et le musée commémoratifs John F. Kennedy avec la fille du défunt président, Caroline Kennedy.

“Le prince et la princesse ont hâte de passer du temps à Boston et d’en savoir plus sur les problèmes qui affectent la population locale, ainsi que de célébrer les incroyables solutions climatiques qui seront mises en lumière grâce au prix Earthshot”, leur bureau du palais de Kensington dit dans un communiqué.

Earthshot offre 1 million de livres (1,2 million de dollars) en prix aux gagnants de cinq catégories distinctes : protection de la nature, air pur, revitalisation des océans, élimination des déchets et changement climatique. Les gagnants et les 15 finalistes reçoivent également de l’aide pour développer leurs projets afin de répondre à la demande mondiale.

Parmi les finalistes se trouve une startup du Kenya qui vise à fournir des poêles à combustion plus propre pour rendre la cuisine plus sûre et réduire la pollution de l’air intérieur. C’était l’idée de Charlot Magayi, qui a grandi dans l’un des plus grands bidonvilles de Nairobi et a vendu du charbon de bois comme combustible.

Lorsque sa fille a été gravement brûlée par un poêle à charbon de bois en 2012, elle a développé un poêle qui utilise un combustible plus sûr composé d’une combinaison de charbon de bois, de bois et de canne à sucre. Les poêles réduisent les coûts pour les utilisateurs, réduisent les émissions toxiques et diminuent le risque de brûlures, explique Magayi.

Parmi les autres finalistes figurent Fleather, un projet en Inde qui crée une alternative au cuir à partir de déchets floraux ; Hutan, un effort pour protéger les orangs-outans en Malaisie ; et SeaForester, qui cherche à restaurer les forêts de varech qui capturent le carbone et favorisent la biodiversité.

Les gagnants seront annoncés vendredi au MGM Music Hall de Boston dans le cadre d’un spectacle fastueux avec Billie Eilish, Annie Lennox, Ellie Goulding et Chloe x Halle. Il comprendra une vidéo racontée par le naturaliste David Attenborough et l’acteur Cate Blanchett.

Les prix seront remis par l’acteur Rami Malek, la comédienne Catherine O’Hara et l’actrice et militante Shailene Woodley. L’émission sera co-animée par Clara Amfo de la BBC et l’acteur et producteur américain Daniel Dae Kim.