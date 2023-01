Le maladif Poutine mourra d’un cancer TRÈS bientôt, affirme le chef des espions ukrainiens alors que le complot du Kremlin pour remplacer Vlad est “déjà en cours”

Le tyran maladif Vladimir Poutine mourra très bientôt d’un cancer, a déclaré le chef des services d’espionnage ukrainiens.

Cela survient alors qu’une des principales pom-pom girls de la guerre de Russie a affirmé que la course à sa couronne était en cours alors que les camps rivaux du Kremlin se bousculent pour prendre le pouvoir.

Vladimir Poutine, photographié hier au Kremlin, serait en train de mourir Crédit : AFP

Poutine grimaçant a été vu agrippant la table lors d’une réunion l’année dernière avec le ministre de la Défense Sergueï Choïgou 1 crédit : East2West

Le chef des espions ukrainiens, Kyrylo Budanov, prédit que Poutine mourra très bientôt Crédit : ABC News

Des rumeurs ont persisté selon lesquelles Poutine est “gravement malade” après avoir été ballonné et avoir été vu tremblant et tremblant de façon alarmante.

Des e-mails d’espionnage explosifs divulgués au Sun semblaient confirmer qu’il souffrait de la maladie de Parkinson à un stade précoce et d’un cancer du pancréas.

Des sources ont également affirmé qu’il avait subi une intervention chirurgicale d’urgence l’année dernière et qu’il avait été suivi par une équipe de médecins de haut niveau.

Kyrylo Budanov, le chef du renseignement de la défense de l’Ukraine, a déclaré hier soir qu’il était certain que Poutine avait un cancer en phase terminale.

Il a déclaré à ABC News : “Il est malade depuis longtemps.

“Je suis sûr qu’il a un cancer. Je pense qu’il mourra très rapidement. J’espère très bientôt.”

Il a ajouté que son agence de sécurité avait obtenu des renseignements de sources proches du despote du Kremlin.

Budanov a déclaré: “Nous le savons juste – des gens, des sources.”

Il pense que Poutine mourra bientôt, mais pas avant une défaite finale humiliante en Ukraine.

Le chef espion a déclaré : “Cette guerre doit se terminer avant sa mort… Nous la gagnerons en 2023.”

Il a également déclaré qu’il y aurait un changement de pouvoir en Russie après la mort de Poutine, qui a régné pendant plus de deux décennies.

Budanov a déclaré: “Nous ne devons pas avoir peur de sa transformation, car elle profitera au monde entier.”

Cependant, d’autres ont averti que l’orientation future du régime est loin d’être certaine.

Cela dépend de l’issue d’une lutte pour le pouvoir qui a déjà commencé en prévision de la sortie de Poutine, a déclaré l’analyste de guerre russe et ancien loyaliste Igor Strelkov.

“La lutte pour l’Olympe politique a commencé entre les groupements qui entourent Poutine”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté que la bataille pour le remplacer fait rage dans la mesure où “même nous pouvons le remarquer”.

Strelkov, ancien colonel de l’agence d’espionnage du FSB, a été un personnage clé de l’annexion de la Crimée par Poutine et de l’assujettissement de la région de Donetsk en Ukraine en 2014.

Il était parmi les trois condamnés par un tribunal néerlandais en novembre pour avoir abattu le vol MH17 de Malaysia Airlines, tuant les 298 personnes à bord.

Malgré cela, il reste une voix clé en Russie sur la conduite de la guerre.

Le blogueur résolument pro-guerre, de son vrai nom Igor Girkin, a déclaré que la mobilisation immédiate d’un demi-million d’hommes supplémentaires était le seul moyen pour Poutine d’éviter la défaite et l’ignominie en Ukraine.

Mais il a suggéré qu’une bataille “féodale” entre rivaux pour remplacer Poutine alimente une “crise militaire” pour la Russie.

Rivaux pour la couronne

Il a affirmé que le combat au sommet du Kremlin se concentrait sur le copain insurgé de Poutine Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée privée de Wagner, et les forces loyalistes du ministère de la Défense autour du ministre de la Défense affaibli Sergueï Choïgou.

D’autres pensent que les apparatchiks de sécurité autour de l’ancien chef du FSB Nikolai Patrushev – secrétaire du puissant conseil de sécurité – sont plus susceptibles d’appuyer sur la gâchette de Poutine dans le but de sauver l’élite dirigeante si la guerre continue à mal tourner

Certains prétendent que le bloc de sécurité désigne son fils, le ministre de l’Agriculture Dmitry Patrushev, comme leader pour remplacer Poutine s’il est contraint de partir en raison de revers de guerre ou de problèmes de santé.

Strelkov voit Prigozhin, un fixeur surnommé le “chef” de Poutine car il était en charge des banquets du Kremlin, comme visant à être une force politique majeure à part entière.

Et il a dit qu’il y avait des preuves qu’il obtenait maintenant une couverture importante dans les médias d’État.

Il y a eu des spéculations selon lesquelles il voudrait devenir ministre de la Défense – ou même président.

“Le groupement d’Evgueni Prigojine s’oppose au groupement qui comprend Sergueï Choïgou”, a déclaré Strelkov.

«Ils ont déjà commencé le combat.

“Ils ne se battent pas pour le nombre d’obus…

« Maintenant, nous parlons de ce qui vient après Poutine.

« Cela arrivera-t-il dans un an ou deux ? Nous ne savons pas.

“Mais en fait, la lutte pour l’Olympe politique a commencé entre les groupements qui entourent Poutine au point que même nous pouvons le remarquer.”

QUI SONT LES SILOVIKI ? Du russe pour “peuple de force”, rencontrez les siloviki – le véritable pouvoir derrière le trône de Poutine. Alexandre Bortnikov – Chef du FSB russe – qui a remplacé le KGB, il connaît également Poutine depuis les années 1970, alors qu’ils servaient tous les deux au KGB de Leningrad. Il contrôle des milliers de personnes, couvrant tout, de la lutte contre le terrorisme à l’intimidation des partis d’opposition. Sergueï Tchemezov – Chef de la société de défense publique Rostec, Chemezov était en poste avec Poutine en Allemagne de l’Est dans les années 80, alors qu’ils étaient tous deux au KGB. Il est devenu très riche grâce à ses liens avec Poutine, amassant des yachts de luxe ainsi qu’un certain nombre de villas espagnoles. Sergueï Narichkine – Chef du service russe de renseignement extérieur. Apparemment ex-KGB, il travaille avec Poutine depuis les années 90, lorsque le président était adjoint au maire de Saint-Pétersbourg. L’an dernier, il avait accusé l’Occident d’être à l’origine de l’empoisonnement d’Alexeï Navalny. Nikolaï Patrouchev – Chef du Conseil de sécurité russe, Patrouchev connaît Poutine depuis l’époque du KGB dans les années 1970. Il est accusé d’avoir orchestré l’assassinat en 2006 à Londres de l’ex-espion russe Alexander Litvinenko. Igor Sechin – Considéré comme “l’adjoint de facto” de Poutine, Sechin est à la tête de la compagnie pétrolière publique Rosneft. Il a été doué de la puissante entreprise par Poutine, juste avant qu’elle ne reprenne Ioukos, une entreprise contrôlée par le milliardaire russe désormais exilé Mikhail Khodorkovsky. Sergueï Choïgou – Ministre russe de la Défense depuis 2012, il va régulièrement à la chasse et à la pêche avec Poutine. Considéré par certains comme un successeur potentiel. Suite à la désastreuse invasion de l’Ukraine, il n’a pas été vu en public pendant plus d’un mois, suscitant des rumeurs selon lesquelles il avait été mis à l’écart.

Prigojine veut devenir un « acteur politique » et « il est clair qu’il renforce son autorité, y compris en public », a déclaré Strelkov.

Et il a averti : « Ses dernières apparitions dans les médias ont clairement montré qu’il ne se positionne plus seulement comme un commandant de guerre, mais comme une personnalité publique et politique.

« Prigozhin s’oppose au groupement dont Choïgou est à la tête ou auquel il appartient.

“Ils ont déjà commencé à se battre.”

Il a poursuivi : « La crise militaire a entraîné une crise du pouvoir.

« À son tour, la crise énergétique aggravera la crise militaire.

“Et cela continuera à descendre dans la spirale, à moins que des mesures urgentes que j’ai mentionnées plus tôt ne soient prises.”

Cela implique une élimination des hauts commandants et une mobilisation de masse.

« Il y aura une deuxième vague de mobilisation », prédit-il.

«Ils seront obligés de l’avoir, une deuxième puis peut-être une troisième vague.

“Pour gagner en Ukraine, nous aurions besoin d’environ un demi-million de soldats supplémentaires.”

Strelkov bénéficie d’un soutien clé parmi les commandants de l’armée et des services secrets en dessous du niveau supérieur.

Il a jusqu’à présent évité l’arrestation malgré les critiques acerbes de Poutine et de ses principaux acolytes.

Il a parlé au milieu des affirmations selon lesquelles Poutine aurait approuvé en principe une énorme nouvelle campagne de mobilisation.

La chaîne Telegram, le général SVR, a affirmé que Poutine avait convenu de mobiliser deux millions de personnes cette année, certains allant au front comme chair à canon et d’autres travaillant dans des industries liées à l’armée.

Les premiers à être appelés seront les hommes endettés envers leurs ex-femmes pour le paiement de la pension alimentaire, a-t-il affirmé.

Un tel mouvement de mobilisation de masse pourrait avoir lieu le mois prochain.

Ce serait extrêmement impopulaire, venant quelques mois seulement après un recrutement chaotique de 300 000 réservistes.

Des milliers de jeunes hommes ont franchi les frontières pour s’échapper.

Ceux qui ont été enrôlés ont déclaré qu’ils avaient été forcés de dormir sur le sol froid des casernes sans assez de nourriture ou d’équipement.

La semaine dernière, une nouvelle analyse des services de renseignement occidentaux a affirmé que Poutine souffrait de mégalomanie causée par des médicaments anticancéreux.

Un haut fonctionnaire d’espionnage du Danemark a allégué que les “délires de grandeur” et le “visage en forme de lune” du tyran au début de 2022 étaient des signes des effets secondaires du traitement hormonal.

Yevgeny Prigozhin, surnommé “le chef de Poutine”, voudrait prendre la présidence 1 crédit

Son camp est en lice pour le pouvoir avec les loyalistes entourant le ministre de la Défense Sergueï Choïgou Crédit : AP