Un frêle Bill Clinton passerait ses journées assis devant la télévision, craignant que sa femme Hillary le quitte enfin en raison des allégations selon lesquelles il aurait visité l’île privée du pédophile en disgrâce Jeffrey Epstein.

L’ancien président américain craint apparemment qu’Hillary demande le divorce parce qu’elle n’a plus besoin de lui maintenant qu’elle ne se présente plus aux élections à aucun poste.

Le journal Sun cite un ami de longue date des deux Clinton en rapportant que toute autre révélation embarrassante sur la tristement célèbre vie sexuelle de Bill pourrait être la «goutte d’eau» pour le mariage de 45 ans.

«À présent, Hillary ne se présente plus à aucun poste – ce qui inquiète Bill, c’est qu’elle n’a aucune raison de rester avec lui». a affirmé la source.

Il est pétrifié qu’elle le quitte. Il est juste assis à la maison, il est en mauvaise santé, il regarde la télévision 24 heures sur 24.

« Hillary a tout l’argent dont elle a besoin, elle est occupée avec son nouveau podcast – elle n’a vraiment besoin de lui pour rien, » ajoutèrent-ils.

Bill Clinton a fait face à de nombreuses allégations de féminisation avant et après le scandale Monica Lewinsky qui a entaché sa présidence. Cependant, la source a affirmé qu’il n’avait jamais ressenti le besoin de les commenter jusqu’à ce que l’affirmation concernant la visite de l’île d’Epstein se soit manifestée.

«Il a estimé qu’il devait rejeter fermement cela parce qu’il pense qu’Hillary pourrait le quitter. Celui-ci l’inquiète vraiment à cause de l’attention qu’il reçoit et bien sûr à cause des liens d’Epstein avec des filles mineures ». dit l’ami.

Plus tôt cette année, l’homme de 74 ans a nié avoir jamais visité l’île des Caraïbes d’Epstein – Little St James. Cependant, l’assistant de longue date de l’ex-président a déclaré dans une nouvelle interview à Vanity Fair que Clinton s’était rendu sur l’île en janvier 2003.

Clinton serait également répertorié comme voyageant à plusieurs reprises sur le jet privé d’Epstein. Les journaux de bord montreraient que Clinton a volé aux côtés d’une actrice porno soft-core et également d’une femme qui, selon les procureurs, a procuré des filles mineures pour servir Epstein et d’autres.

Clinton a précédemment admis qu’il avait voyagé avec Epstein à plusieurs reprises, mais a nié toute connaissance des crimes du pédophile condamné.

L’ami a déclaré au journal qu’Hillary avait quelqu’un qui lui rapportait où se trouvait Bill lorsqu’elle vivait à Washington DC et qu’il vivait à New York au début des années 2000.

«Les allégations de féminisation ont été une constante dans leur mariage et Hillary l’a toujours tolérée, mais seulement dans une certaine mesure,» explique la source.

«On a parlé de divorce – à travers le scandale Monica, à travers toutes ces choses, bien sûr, il y en a eu, mais il ne pourrait jamais y avoir de divorce. Maintenant, il pourrait… je ne pense pas qu’elle le fera à ce stade, mais Bill pense certainement que c’est une possibilité, » ajoutèrent-ils.

Epstein a été retrouvé mort dans une prison de New York en août 2019 en attendant son procès pour trafic sexuel. Sa mort a été officiellement considérée comme un suicide, bien que d’intenses spéculations aient entouré les circonstances.

