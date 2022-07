“Le mal ne peut pas gagner :” Tuée par un missile russe, Liza est enterrée

VINNYTSIA, Ukraine (AP) – Belle et sereine dans une couronne de fleurs blanches, Liza, 4 ans, qui a été tuée par une frappe de missile russe, a été enterrée dimanche dans le centre de l’Ukraine alors qu’un prêtre orthodoxe fondait en larmes et disait à des parents en pleurs que “le mal ne peut pas gagner.”

Liza, atteinte du syndrome de Down, était en route pour voir un orthophoniste avec sa mère lorsque des missiles russes ont frappé jeudi la ville de Vinnytsia, loin des lignes de front. Au moins 24 personnes ont été tuées, dont Liza et deux garçons âgés de 7 et 8 ans, et plus de 200 ont été blessées, dont la mère de Liza.

« Regarde, ma fleur ! Regardez combien de personnes sont venues vous voir », a déclaré la grand-mère de Liza, Larysa Dmytryshyna, en caressant Liza alors qu’elle était allongée dans un cercueil ouvert avec des fleurs et des ours en peluche dans la cathédrale de la Transfiguration du XVIIIe siècle de Vinnytsia.

Le père de Liza, Artem Dmytriev, est resté silencieux, les larmes coulant sur son visage.

La mère de Liza, Iryna Dmytrieva, 33 ans, est restée dans une unité de soins intensifs dans un état grave. La famille ne lui a pas dit que Liza était enterrée dimanche, craignant que cela n’affecte son état.

“Ta maman n’a même pas vu à quel point tu es belle aujourd’hui”, a déclaré Dmytryshyna en pleurant.

Helena Sydorenko, une amie de longue date de la famille, a déclaré que la mère de Liza “a investi beaucoup d’efforts pour socialiser Liza”.

“Elle voulait que son enfant ait une vie bien remplie”, a ajouté Sydorenko.

Lorsque la guerre a commencé, Dmytrieva et sa famille ont fui Kyiv, la capitale, pour Vinnytsia, une ville à 270 kilomètres (167 miles) au sud-ouest qui, jusqu’à jeudi, était considérée comme relativement sûre.

Peu avant l’explosion, Dmytrieva avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux montrant sa fille s’efforçant d’atteindre le guidon pour pousser sa propre poussette, marchant joyeusement dans Vinnytsia, vêtue d’une veste en jean et d’un pantalon blanc, les cheveux ornés d’une barrette.

Après l’attaque du missile russe, les services d’urgence ukrainiens ont partagé des photos montrant son corps sans vie sur le sol à côté de sa poussette tachée de sang. La première dame d’Ukraine s’est souvenue à quel point la petite fille était joyeuse et heureuse lorsqu’elle l’a rencontrée. Les vidéos et les photos sont devenues virales, les dernières images de la guerre brutale en Ukraine ont horrifié le monde.

Les parents les plus proches de Liza étaient assis des deux côtés du cercueil, et beaucoup d’autres se sont pressés dans la cathédrale orthodoxe de Vinnytsia pour rendre leurs derniers hommages à la jeune fille.

“Je ne connaissais pas Liza, mais personne ne peut traverser cela avec calme”, ​​a déclaré le prêtre orthodoxe Vitalii Holoskevych, fondant en larmes. ”Parce que chaque enterrement est un chagrin pour chacun de nous. Nous perdons nos frères et sœurs.

Il s’arrêta et continua d’une voix tremblante : ”Nous savons que le mal ne peut pas gagner.”

Plus tard, dans un cimetière balayé par le vent, parents et amis font leurs adieux à Liza sous un ciel gris.

« Tu as beaucoup aimé cette chanson, tu dansais tous les jours. Cette chanson sonne pour vous maintenant », a déclaré Dmytrushyna, la grand-mère de Liza.

La chanson était « Oh, la viorne rouge dans le pré », qui est devenue un symbole de la résistance en Ukraine après l’invasion russe.

« C’est la souffrance et le désespoir. Il n’y a pas de pardon pour eux », a déclaré Ilona, ​​une autre amie de la famille.

Un garçon de 7 ans tué dans la même frappe aérienne russe a également été enterré dimanche avec sa mère dans un village près de Vinnytsia. Ils se trouvaient dans un centre médical lorsque les missiles ont touché le bâtiment. Un autre jeune garçon tué dans la même frappe aérienne doit être enterré à Vinnytsia lundi.

Hanna Arhirova, Associated Press