“Le mal ne peut pas gagner :” Tuée par un missile russe, Liza est enterrée

VINNYTSIA, Ukraine – Belle et sereine dans une couronne de fleurs blanches, Liza, 4 ans, qui a été tuée par une frappe de missile russe, a été enterrée dimanche dans le centre de l’Ukraine alors qu’un prêtre orthodoxe éclatait en sanglots et disait à ses proches en pleurs que “le mal ne peut pas gagner.”

Liza, atteinte du syndrome de Down, était en route pour voir un orthophoniste avec sa mère lorsque des missiles russes ont frappé jeudi la ville de Vinnytsia, loin des lignes de front. Au moins 24 personnes ont été tuées, dont Liza et deux garçons âgés de 7 et 8 ans, et plus de 200 ont été blessées, dont la mère de Liza.