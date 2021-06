Le PRINCE Harry a appelé des amis au Royaume-Uni pour obtenir des conseils après que ses commentaires sur son père se soient retournés contre lui, selon un auteur royal.

Le royal « mal du pays » a un réseau d’amis proches chez lui en Grande-Bretagne – certains qu’il connaît depuis l’époque où il était célibataire et fêtard.

Le prince Harry aurait appelé des amis au Royaume-Uni pour obtenir des conseils Crédit : AFP

Le « système de soutien » serait composé de camarades de classe, de fêtards au « Club H » (discothèque du sous-sol des frères à Highgrove), de camarades militaires, de mentors royaux et d’assistants.

De nombreux membres du cercle très uni sont également amis avec son frère le prince William et ont assisté à leurs deux mariages.

Écrivant dans The Daily Mail, Robert Lacey affirme que les amis ont « écouté avec sympathie » les frères ces derniers mois sans prendre parti.

Et il affirme qu’Harry a appelé ses amis « avec tristesse » récemment depuis que ses plaintes contre son père ont été si « mal reçues ».

Le mois dernier, Harry a accusé sa famille d’avoir fait preuve de « négligence totale » pour ses problèmes de santé mentale et a affirmé que Charles l’avait fait « souffrir » dans un documentaire explosif.

Dans The Me You Can’t See, le duc de Sussex parle de ses difficultés avec son bien-être mental et du traumatisme qui le hante après la mort de sa mère, la princesse Diana.

Charles, Harry et William vus dans des temps plus heureux. Crédit : PA

Harry et Meghan ont fait de nombreuses déclarations explosives ces derniers mois Crédit : AFP

Et dans des moments incroyablement candides, Harry, 36 ans, a lancé des attaques virulentes contre ses proches.

Il a révélé qu’il était en thérapie depuis « quatre ou cinq ans » – tout en s’ouvrant également à tourner le dos à la Grande-Bretagne et à sa famille pour « briser le cycle » du deuil transmis de génération en génération.

Harry a également parlé des problèmes de santé mentale de sa femme Meghan, en déclarant: « Meghan a décidé de partager avec moi les pensées suicidaires et les aspects pratiques de la façon dont elle allait mettre fin à ses jours.

« La chose la plus effrayante pour elle était sa clarté de pensée. »

Le duc a fustigé son propre père en disant qu’il n’avait pas fait grand-chose pour l’aider dans ses luttes.

Il a déclaré: « Mon père me disait quand j’étais plus jeune, il disait à William et moi: » Eh bien, c’était comme ça pour moi, donc ça va être comme ça pour toi.

« Cela n’a pas de sens. Ce n’est pas parce que vous avez souffert que vos enfants doivent souffrir. En fait, bien au contraire.

« Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que quelles que soient les expériences négatives que vous avez eues, vous puissiez les corriger pour vos enfants. »

Le duc de Cambridge a qualifié Meghan Markle d' »impitoyable » Crédit : AFP

Harry et sa femme ont fait de nombreuses déclarations explosives ces derniers mois, mais on dit maintenant qu’ils veulent une vie tranquille après la naissance de leur deuxième enfant.

Mais Harry s’est retrouvé accusé de « partage excessif » à la suite des discussions très médiatisées.

Meghan Markle s’est également retrouvée sous le feu des critiques.

Plus tôt dans la journée, nous avons rapporté comment Lacey a affirmé que le prince William était en colère contre le traitement « impitoyable » de Meghan envers le personnel et l’a appelée « cette femme sanglante ».

La revendication est faite par Lacey dans un nouveau livre explosif Battle of Brothers, qui détaille la querelle entre William et Harry.

Cela arrive alors que le duc de Sussex, 36 ans, est arrivé au Royaume-Uni pour le dévoilement de la statue de la princesse Diana la semaine prochaine.

Dans le livre, il écrit que le conflit entre les « deux fils amèrement divisés de la princesse Diana ne semble pas susceptible de se terminer de si tôt ».

Lacey a déclaré que le prince William n’aurait d’autre choix que de ravaler sa fierté et son sourire aux côtés de sa belle-sœur Meghan sur le balcon du jubilé de platine de l’année prochaine.

« Selon l’une de mes sources, on lui a fait remarquer que tout le monde a une belle-soeur difficile », écrit-il dans le Daily Mail.

« La réponse de William a été de hocher la tête en signe d’acceptation sage. Puis soudain, il éclata de colère. « Mais regardez la façon dont cette foutue femme a traité mon personnel – sans pitié ! »