Le mal de dos chronique d’Eamonn Holmes est si grave qu’il craint de devoir faire la prochaine Celebrity Gogglebox debout

EAMONN Holmes craint de devoir faire la prochaine Celebrity Gogglebox debout à cause de ses maux de dos chroniques.

Le présentateur vétéran, 61 ans, fait partie de l’émission dérivée de Channel 4 depuis 2019 aux côtés de son épouse Ruth Langsford.

Eamonn Holmes sur Celebrity Gogglebox avec sa femme Ruth Langsford[/caption]

Eamonn a reçu un diagnostic de luxation du bassin et de trois hernies discales en mars.

Il est sur le point de retourner à Celebrity Gogglebox – mais les inquiétudes assises pendant des heures nuiront à son rétablissement.

Il a déclaré au Daily Star : « J’ai des disques qui se sont érodés dans mon dos.

« Apparemment, s’asseoir est le pire ennemi du dos. »

Il est resté positif tout au long de son agonie[/caption]

Eamonn a récemment parlé aux fans de « réapprendre à marcher » après avoir été laissé dépendant de béquilles.

Eamonn a révélé qu’il avait perdu les nerfs de sa jambe droite à cause de la blessure et a expliqué qu’il essayait de renforcer ses muscles.

Vêtu d’un équipement d’entraînement, Eamonn s’est entraîné dans son jardin avant de se faire masser sur une table de traitement alors qu’il tentait de stabiliser son bassin et le bas de sa colonne vertébrale.

Il a déclaré aux fans: « OK, je suis toujours dépendant de la béquille et l’idée est de s’en débarrasser et l’homme qui va s’en débarrasser pour moi est cet homme James Davis! »

James Davis, un physiothérapeute, a révélé comment il avait « traité Eamonn pendant quelques semaines » pendant la « phase de rééducation » de son rétablissement.





Eamonn a parlé du régime d’exercices : « Tout cela a l’air très simple et c’est très simple, sauf que c’est comme réapprendre à marcher.

« J’ai perdu les nerfs dans ma jambe droite et il y a certaines actions que je ne peux pas faire, même la chose la plus simple est difficile mais ça s’améliore. »