« Le mal à un autre niveau » : Greg Laurie explique les racines sataniques du chaos Israël-Hamas

Le pasteur de Megachurch, Greg Laurie, dénonce les scènes « choquantes et horribles » survenues en Israël après l’attaque terroriste meurtrière du Hamas.

Écoutez le dernier épisode du podcast Quick Start de CBN

« Voir ces images de civils pris pour cible, de femmes… et même de personnes âgées qui ont survécu à l’Holocauste, puis d’enfants – plus récemment, entendre parler de bébés assassinés et décapités », a déclaré le pasteur de Harvest Christian Fellowship à Riverside, en Californie. « C’est un mal à un autre niveau. »

Laurie, dont l’histoire a été récemment racontée dans le long métrage « Jesus Revolution », a rejeté les affirmations selon lesquelles Israël « occupe » ou « colonise » la terre, proclamant : « Dieu a donné la terre au peuple d’Israël » et a déclaré que les Juifs souhaitaient pour « vivre en paix ».

Pourtant, il a déclaré que le Hamas et d’autres groupes terroristes cherchent la destruction totale d’Israël, ce qui rend difficile la négociation ou la conclusion d’un accord.

« Le Hamas a déclaré publiquement à plusieurs reprises : « Nous voulons rayer Israël de la carte » », a déclaré Laurie. « C’est assez difficile de négocier avec ce genre de mentalité. »

Le niveau de dépravation et d’atrocité, dit-il, n’a pas été vu depuis l’époque des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

Regardez Laurie expliquer :

Lorsqu’on lui demande pourquoi le peuple juif a historiquement été confronté à tant de persécutions, Laurie a répondu que la bataille est de nature spirituelle.

« Satan déteste ce que Dieu aime », a-t-il déclaré. « Dieu aime et a choisi le peuple juif. [In] Dans le livre du Deutéronome, le Seigneur explique même pourquoi il dit : « Je ne vous ai pas choisis parce que vous étiez plus nombreux que les autres nations. Vous étiez moins nombreux. Je t’ai choisi parce que je t’aimais.’

Laurie a poursuivi : « La même chose est vraie pour nous tous qui sommes croyants. Il nous a choisis parce qu’il nous aimait, d’un amour éternel. Il nous a attirés à lui.

Le prédicateur a ensuite expliqué en détail que l’antisémitisme n’est pas nouveau, expliquant comment ses racines remontent au livre de l’Exode de l’Ancien Testament, lorsque Pharaon a ordonné de noyer tous les garçons juifs.

« Les sages-femmes juives n’ont pas fait cela et, finalement, Dieu a suscité quelqu’un pour les délivrer, nommé Moïse, et elles ont libéré les Israélites », a expliqué Laurie. « Mais revenons rapidement au livre d’Esther, et il y a un méchant complot ourdi par un homme nommé Haman pour tuer tout le peuple juif, mais Dieu a placé sa femme au bon endroit, au bon moment, pour une période comme celle-ci… La reine Esther .»

Après d’autres événements, les années 1900 ont vu la montée du nazisme en Allemagne avec une tentative radicale d’« anéantir le peuple juif ». Les actions du Hamas ne sont qu’une nouvelle version de la même tentative tragique.

« C’est diabolique », a déclaré Laurie. « L’antisémitisme est diabolique, et vous constaterez souvent que les mêmes personnes qui détestent Israël détestent aussi les chrétiens. »

Il a dit qu’il priait pour la guérison alors que tant de personnes en Israël vivent dans la peur et la terreur et que les otages restent confinés.

Laurie a également parlé de la fin des temps biblique et de la manière dont Israël entre en jeu. Parmi les plus grands signes prophétiques, a-t-il dit, figure la réémergence d’Israël dans la patrie, quelque chose qui s’est produit le 14 mai 1948, lorsque l’État juif a été formé après l’Holocauste.

« La présence d’Israël sur ce territoire est un signe de la fin des temps », a-t-il déclaré. « La Bible dit également que Jérusalem serait au centre d’un conflit mondial à la fin des temps. »

L’un des autres éléments qu’il a mentionnés est le prophète Ézéchiel, qui écrit dans Ézéchiel 37 au sujet d’une tentative d’invasion d’Israël, selon beaucoup, qui n’a pas encore eu lieu.

« Vous avez lu… l’histoire d’une force importante identifiée comme étant Magog qui marche sur Israël après leur retour dans leur pays d’origine », a déclaré Laurie. « Donc, cet événement n’a pas encore eu lieu. Qui est Magog? Personne ne peut le dire avec une certitude absolue, mais de nombreux biblistes et experts en prophétie pensent que Magog est la Russie.

Si l’on considère les gros titres contemporains axés sur la Russie, l’idée que la nation pourrait être impliquée dans les événements de la fin des temps est certainement intrigante. Ajoutez à cela le fait qu’une autre nation mentionnée par Ézéchiel est la Perse, l’ancien nom de l’Iran, et la situation devient encore plus frappante.

Les terroristes du Hamas ont été salués par les dirigeants iraniens, et l’Iran – le principal ennemi d’Israël – finance le Hamas. Et ce n’est pas tout.

« Il convient de considérer que la Russie et l’Iran se sont rapprochés ces dernières années et ont formé une alliance », a déclaré Laurie. « Les Iraniens ont fourni les drones armés qui ont été utilisés dans la guerre en Ukraine. »

Il a pris soin de ne pas lier définitivement les événements actuels à des événements spécifiques de la fin des temps, mais a souligné la nature interconnectée de ces nations.

«Je ne suis pas une sensationnaliste», a déclaré Laurie. « Jésus a dit : « Personne ne connaît le jour ni l’heure où le fils de l’homme viendra ». Je crois que Christ pourrait venir pour nous de mon vivant. Je crois qu’il pourrait venir aujourd’hui, mais il pourrait venir dans 10 ou 20 ans.

Il a ajouté: « Tout ce que je sais, c’est que je vais aller au paradis. »