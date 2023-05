Le major Levi Davis se tord alors que la star de X-Factor a envoyé un message à un ami HEURES avant qu’il ne soit vu pour la dernière fois et lui a demandé 50 £ pour un voyage mystère

Un ami PROCHE de Levi Davis a révélé que la star manquante de X-Factor lui avait envoyé un message quelques heures avant qu’il ne soit vu pour la dernière fois – demandant 50 £ pour un voyage mystérieux.

Chantelle Small, 35 ans, connaissait Levi par le biais de sa famille, les deux étaient devenus proches grâce à la musique et ils échangeaient régulièrement des messages.

Levi Davis a disparu depuis plus de six mois 1 crédit

Chantelle Small a échangé des messages avec Levi quelques heures avant sa disparition Crédit : LE SOLEIL

Elle l’a révélée et le joueur de rugby a parlé aux premières heures du jour où il a disparu sur Instagram – discutant vers 1 heure du matin, heure du Royaume-Uni.

Levi, 24 ans, lui demandait 50 £ pour « se rendre à destination » et a déclaré qu’il ne pouvait joindre personne d’autre au petit matin.

Lorsqu’elle a demandé où il était et où il allait, Levi a refusé de répondre, disant simplement : « Ne t’inquiète pas, je vais régler ça ».

Les messages font partie des derniers contacts connus de Levi avec ses amis avant de disparaître à Barcelone.

Chantelle a déclaré à The Sun Online que la disparition de son ami « n’a aucun sens », mais elle vit toujours dans l’espoir qu’il sera retrouvé vivant.

Et bien qu’elle ait informé la famille des messages, elle n’a pas été contactée par la police.

Elle a également expliqué qu’elle avait remarqué une activité suspecte sur Instagram de Levi – le compte semblant parfois devenir « actif ».

L’homme de 35 ans a déclaré que cela soulevait des questions quant à savoir qui avait accès au compte – d’autres amis soulignant également que les contacts semblaient avoir été supprimés.

Cela survient alors que la police espagnole a révélé aujourd’hui qu’elle avait lancé une nouvelle recherche de Levi dans deux domaines.

Des plongeurs effectuent des recherches sous-marines dans le port très fréquenté de la ville catalane, et des flics effectuent également des recherches dans le delta du Llobregat.

Les zones humides se trouvent à proximité de l’aéroport de Barcelone-El Prat.

Et la région n’a jamais été mentionnée auparavant en relation avec la disparition de Levi.

Dans un message partagé avec The Sun Online, Levi a demandé à Chantelle: « J’essaie de joindre des amis mais tout le monde dort, j’ai besoin [£]50 pour arriver à destination et être payé le lundi, mais ce n’est pas grave si vous ne pouvez pas !! Je vais sonner quelques personnes, je me sens déjà mal de demander. »

Chantelle a répondu en disant qu’elle ne pouvait pas se le permettre pour le moment – et a demandé à Levi où il essayait de se rendre.

« Ignorez-moi, tout va bien !! Et voyagez littéralement en Europe et triez mon voyage mais ne vous inquiétez pas, je vais le trier !! Je vous sonnerai demain et passerai de la musique », a répondu Levi.

Les deux ont signé en convenant qu’ils parleraient le dimanche 30 octobre.

Chantelle, étudiante et productrice de radio, n’a plus jamais entendu parler de Levi,

Il a été vu pour la dernière fois à 22 heures ce soir-là en train de quitter un pub à Barcelone.

L’aspirant chanteur et talentueux joueur de rugby est toujours considéré comme une personne disparue par les flics espagnols plus de six mois plus tard.

Chantelle a déclaré à The Sun Online : « Même quand il était sur le X Factor, peu importe à quel point il était occupé, il envoyait toujours un message, il disait comment allait l’université, comment allait tout, et me donnait des commentaires.

« Nous restons toujours en contact et nous étions littéralement en contact avant sa disparition.

« Le matin où il a disparu, nous envoyions des messages. Nous allions discuter de musique le lendemain.

« Il m’a demandé si je pouvais lui prêter de l’argent et s’il pouvait me rembourser le lundi. Mais évidemment, je suis étudiant, donc je ne pouvais pas aider.

« Je me suis senti mal après la façon dont la situation s’est déroulée. »

Il a été vu quittant le pub Old Irish à Las Ramblas

Chantelle a expliqué que Levi était excité pour l’avenir, son nouveau single devant sortir deux semaines seulement après sa disparition.

« Je pense que c’est pourquoi il est peut-être allé à Barcelone pour se recentrer et se préparer pour cela », a-t-elle déclaré.

« Il n’a pas mentionné pourquoi il était en Espagne. Tout ce à quoi je peux penser, c’est qu’il essayait de se concentrer et de se ressaisir.

« Il a dit que son prochain single sortirait le 16 novembre. Il était vraiment excité de chercher l’avenir. Il avait des projets. »

Elle a ajouté que sa disparition « n’a aucun sens ».

Chantelle a poursuivi: « Quand je n’ai pas eu de nouvelles de lui le lendemain, j’ai juste supposé qu’il était occupé – [and thought] c’est bien, il a beaucoup de choses en tête.

« Et puis je n’ai pas entendu pendant un moment, je pense que je lui ai envoyé un message » J’espère que tu vas bien « . Je n’ai rien entendu. »

Elle a dit qu’elle avait envoyé un message à Levi à propos de la vidéo qu’il avait faite quatre jours avant sa disparition en disant que sa « vie était en danger ».

Levi a affirmé qu’il était victime de chantage par des criminels qui menaçaient de le tuer.

Des amis se sont rassemblés autour de Levi après la vidéo – et Chantelle a pensé que malgré le clip, Levi semblait être un « bon endroit ».

Elle a ajouté depuis lors qu’elle vérifiait périodiquement l’Instagram de Levi – le service de messagerie de l’application changeant occasionnellement pour enregistrer son compte comme étant récemment actif.

« J’ai suggéré à sa famille de déterminer qui y a également accès, car cela donne de faux espoirs », a déclaré Chantelle.

La frustration a été ressentie par les progrès de l’enquête, la mère de Levi, Julie Davis, affirmant que l’enquête avait été « lente ».

Les flics espagnols continuent d’enquêter sur le rapport d’un homme correspondant à la description de Levi repéré dans l’eau depuis un bateau de croisière à 6h30 le 30 octobre.

Les détectives ont déclaré qu’ils enquêtaient pour savoir s’il s’était peut-être noyé et gardaient également d’autres pistes d’enquête ouvertes – affirmant qu’il y avait des éléments « perturbants » dans l’affaire en février.

« J’espère que ce n’est rien et j’espère qu’il y aura une autre piste et qu’ils le trouveront », a déclaré Chantelle au Sun Online.

« J’espère qu’il est toujours en Espagne, j’ai lu de nombreux articles, j’essaie de ne pas vérifier tous les jours parce que c’est trop douloureux mais j’espère qu’il est juste dans un endroit sûr et caché.

« De temps en temps, je lui envoie un message pour voir si mon texte serait envoyé et dire » j’espère que tu vas bien, tu es en sécurité « .

« Tu dois encore avoir un peu d’espoir. Tu dois essayer de penser qu’il se cache peut-être, c’est la seule façon possible d’y penser. »

Elle a ajouté: « Si plein de vie et si humble. Même avec tout ce qui s’est passé, il est si heureux et il fait toujours passer les autres avant lui-même.

« Professionnel aussi, tout ce qu’il faisait, il y mettait son 100%. »

The Sun Online a tenté de retracer les pas de la star à Ibiza où il a séjourné chez son ami Richard Squire avant de se rendre à Barcelone en ferry pour « rencontrer des potes ».

Ce qui est exactement arrivé à Levi reste un mystère – chaque développement soulevant plus de questions que de réponses.

Après son arrivée dans la ville espagnole, l’as du rugby n’a jamais pris contact pour confirmer qu’il était arrivé.

Il a été vu pour la dernière fois en train de quitter The Old Irish Pub sur La Rambla à 22h05, après avoir commandé une pinte en regardant le football à la télévision.

Levi a joué au rugby à XV de Premiership pour Bath entre 2017 et 2020, lorsqu’il a rejoint Ealing Trailfinders. Un an plus tard, il signe pour Worthing Raiders.

Le joueur de rugby devenu star de la réalité s’est produit sur X Factor: Celebrity en 2019 avec ses collègues rugbymen Ben Foden et Thom Evans dans le cadre du groupe Try Star.

En 2020, il est apparu dans la série de rencontres E4 Celebs Go Virtual Dating et est devenu le premier joueur de rugby à XV à se révéler bisexuel.