Le maître jardinier de Flanagan honoré dans le cadre d’un programme d’État – Shaw Local

La maître jardinière du comté de Livingston, Diana McGuckin, a reçu un prix d’État du programme des maîtres jardiniers de l’Illinois lors de la conférence des maîtres jardiniers de l’Illinois et de la cérémonie de remise des prix le 8 septembre à East Peoria.

McGuckin, de Flanagan, a été reconnu comme maître jardinier d’excellence soutenue 2023 dans l’Illinois. Ce prix a été créé pour honorer les maîtres jardiniers de l’Illinois qui ont déjà reçu le prix du maître jardinier exceptionnel et qui ont continué à faire preuve de distinction dans le cadre du programme.

McGuckin est devenue maître jardinier avec la promotion 2014 et a remporté le prix de maître jardinier exceptionnel de l’État en 2018. Elle est une maître jardinière compétente qui partage activement son amour du jardinage avec les enfants, les jeunes adultes et le public. Elle consacre de nombreuses heures à tous les projets du maître jardinier du comté de Livingston, y compris la direction de projet pour les jardins du village de Flanagan, qui comprend des jardins en conteneurs et des plantations de pollinisateurs situés à la bibliothèque et dans le parc pour que les membres de la communauté puissent en profiter pendant leurs sorties ou les reproduire à la maison.

Pour plus d’informations sur le programme Master Gardener du comté de Livingston, visitez go.illinois.edu/LMW_MG ou appelez le bureau de vulgarisation du comté de Livingston au 815-842-1776.