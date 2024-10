Le maître des puzzles Will Shortz reconstitue son rétablissement après un accident vasculaire cérébral

Par Meg Tirrell, CNN

(CNN) — Un dimanche soir de février, Will Shortz était à son bureau chez lui à Pleasantville, New York, lorsqu’il s’est penché sur sa gauche et s’est rendu compte qu’il ne pouvait pas se redresser.

« J’ai immédiatement su que j’avais eu un accident vasculaire cérébral », a-t-il déclaré à CNN.

L’accident vasculaire cérébral s’est produit sur le côté droit de son cerveau, laissant le côté gauche de son corps « complètement incapable » et provoquant des difficultés d’élocution, a déclaré Shortz, 72 ans.

Cela n’a pas affecté sa capacité à résoudre et à créer des énigmes, a-t-il déclaré – un cadeau pour les millions de personnes qui apprécient son travail en tant que éditeur de mots croisés du New York Times et du Maître des puzzles de l’émission « Weekend Edition Sunday » de NPR, rôles qu’il occupe depuis des décennies.

Avec une lésion cérébrale droite, « sa capacité à prononcer les bons mots, à écrire et à faire des gestes, ainsi qu’à comprendre ces choses, ne sera probablement pas affectée », a déclaré le Dr Sanjay Gupta, neurochirurgien en exercice et correspondant médical en chef de CNN. Mais le côté opposé du corps est touché, ce qui a laissé Shortz avec une faiblesse sur son côté gauche.

Les accidents vasculaires cérébraux sont causé lorsqu’un caillot sanguin bloque le flux sanguin vers le cerveau ou, moins fréquemment, lorsqu’un vaisseau sanguin se rompt et provoque un saignement dans le cerveau. On estime que près de 800 000 personnes aux États-Unis sont victimes d’un accident vasculaire cérébral chaque année. selon aux Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, et plus de 165 000 personnes meurent d’un accident vasculaire cérébral, ce qui en fait l’un des principaux pays du pays. causes de décès.

Les patients peuvent se rétablir, même complètement, grâce à des mois de travail de rééducation.

Huit mois après son rétablissement, Shortz a déclaré qu’il se sentait « bien, mais c’est juste que mon corps n’est pas encore parfait ». Il a partagé avec CNN les détails de sa rééducation, ce qu’il aurait aimé faire différemment dès le début et comment les stratégies qu’il utilise pour résoudre les mots croisés l’ont aidé à traverser certaines des étapes les plus difficiles de sa guérison.

Obtenir de l’aide rapidement

Ce soir-là de février, Shortz savait qu’il devait recevoir rapidement des soins d’urgence. Mais comme c’était l’hiver et qu’il était habillé pour une partie de tennis de table – une autre de ce qu’il appelle ses « obsessions » – il a décidé de mettre des vêtements plus chauds et d’aller aux toilettes avant d’aller à l’hôpital.

C’était là qu’il « s’est effondré sur le sol », a-t-il déclaré. Sans son téléphone et incapable de se relever ou même de ramper, Shortz commença à s’inquiéter. D’une manière ou d’une autre, cependant, il a déclaré qu’il était capable de « se tortiller comme un ver sur le dos » dans son bureau pour récupérer son téléphone et appeler son partenaire, qui est venu immédiatement et a appelé une ambulance.

Même avec les 15 minutes qu’il a passées au sol, a déclaré Shortz, il était à l’hôpital en une heure. Des soins aussi rapides, soulignent les experts en AVC, sont essentiels.

«Le temps est un cerveau», disait Dr Michelle Linneurologue au Mayo Clinic Hospital de Jacksonville, en Floride. « Pour chaque minute de retard avant de se présenter au cabinet d’un médecin ou aux urgences, environ 2 millions de neurones mourir.»

Lin a déclaré qu’elle recommande aux personnes qui soupçonnent avoir eu un accident vasculaire cérébral d’appeler le 911 pour obtenir une ambulance afin d’obtenir des soins d’urgence le plus rapidement possible.

Une façon de reconnaître les symptômes d’un AVC, dit-elle, est d’utiliser le dispositif mnémonique DÉJEUNER Cela signifie :

Équilibre

Yeux

Affronter

Bras

Discours

Temps

Si les gens remarquent des changements dans l’équilibre ou la vision, une faiblesse ou un engourdissement du visage ou des bras, ou des problèmes d’élocution, il est important de consulter les urgences dans les plus brefs délais, a souligné Lin.

Le traitement initial de Shortz

Shortz a déclaré qu’il avait passé plus d’une semaine aux soins d’urgence à l’hôpital, où le personnel l’avait remis sur pied « aussi rapidement qu’ils le pouvaient ». À partir de là, il a passé plusieurs semaines dans un centre de réadaptation en faisant à la fois de l’ergothérapie et de la physiothérapie avant de passer un mois dans un établissement « subaigu ». Là, il suivait 2h30 à trois heures de thérapie chaque jour.

« C’est le genre de thérapie physique et d’ergothérapie que nous espérons que tous nos patients pourront bénéficier », a déclaré Dr S. Andrew Josephsonprofesseur et directeur du département de neurologie de l’Université de Californie à San Francisco. « C’est un long processus pour que le cerveau récupère et recâble, mais nous avons de plus en plus de données scientifiques qui nous disent que ces types d’approches agressives de rééducation finissent par aider les gens à obtenir de meilleurs résultats. »

Une chose que Shortz aurait aimé faire différemment est de travailler son bras gauche aussi tôt et autant qu’il a travaillé sur tout le reste. Au départ, dit-il, il l’a traité comme une blessure qui a besoin de repos pour guérir d’elle-même.

«Je ne l’ai pas beaucoup utilisé», se souvient-il. « Mais lorsque vous avez subi un accident vasculaire cérébral, ce que vous voulez, c’est que votre cerveau se reconnecte ou établisse une nouvelle connexion avec vos neurones, votre système nerveux. J’aurais donc dû utiliser mon bras autant que possible dès le début.

En avril, Shortz était confronté à un événement important, qu’il n’avait pas manqué depuis sa création en 1978 : le congrès annuel Tournoi américain de mots croisés. Il a quitté le centre de rééducation subaiguë, est rentré chez lui et s’est rendu au tournoi en fauteuil roulant.

« Je suis tellement content de l’avoir fait », a déclaré Shortz. « Lorsque j’ai été amené dans la salle de bal avec près de 1 000 personnes, il y a eu une ovation debout, ce qui a été très gratifiant. »

Le mythe de la « fenêtre dorée »

Depuis lors, a déclaré Shortz, il poursuit sa thérapie sept jours sur sept. Il suit des séances de physiothérapie et d’ergothérapie ambulatoires dans un hôpital voisin deux fois par semaine, travaille avec un thérapeute à domicile et se rend dans un endroit local appelé Rééducation qui a une approche qu’il apprécie particulièrement : « Vous jouez à des jeux et faites des exercices », a déclaré Shortz. Il a également continué le tennis de table.

Varier les exercices de cette manière est un élément important du renforcement du cerveau, a déclaré Gupta.

« La meilleure façon d’exercer le cerveau est de faire travailler différentes parties de celui-ci. Ainsi, ajouter du mouvement, comme Will, et faire de nouvelles activités est ce qui aide le cerveau à se développer et à fonctionner à son niveau optimal », a-t-il déclaré.

Shortz a déclaré qu’il peut maintenant marcher avec une canne et qu’il commence à retrouver un peu l’usage de sa main gauche, et il sent qu’il continue de s’améliorer.

« J’ai entendu et lu que tous les progrès que l’on peut faire en matière de rétablissement après un accident vasculaire cérébral se produiront dans un délai de trois à six mois », a-t-il déclaré. « Depuis, beaucoup de victimes d’accidents vasculaires cérébraux m’ont écrit que ce n’était pas vrai, qu’on continuait à s’améliorer, en réalité pour le reste de sa vie. »

Il est vrai que la reprise peut se poursuivre au-delà de ce qui était auparavant considéré comme la « fenêtre dorée » des six premiers mois, a déclaré Lin. « Je ne pense pas qu’il y ait un horodatage pour la guérison, parce que notre cerveau est vraiment assez plastique », a-t-elle déclaré.

Josephson était d’accord. « Nous savons que le cerveau continue de guérir pendant de nombreuses années », a-t-il ajouté.

Surmonter les plateaux

Shortz a déclaré que les moments les plus difficiles de son rétablissement ont été lorsqu’il a atteint des plateaux et a commencé à se demander : « Est-ce ainsi que je vais devoir être pour le reste de ma vie ?

Dans ces moments-là, dit-il, « c’est comme chaque fois que vous êtes confronté à un problème qui semble insurmontable ou qui semble très complexe : la chose à faire est simplement d’en choisir un petit élément et d’y travailler. »

« J’ai toujours continué à travailler là-dessus, et puis j’ai fait une nouvelle avancée », a déclaré Shortz.

Si cela ressemble beaucoup à la façon dont on pourrait essayer d’aborder une grille de mots croisés, ce n’est pas une coïncidence.

« Comme pour résoudre un jeu de mots croisés », a déclaré Shortz, « même si vous ne savez pas certaines choses contenues dans le puzzle, abordez ce que vous savez. Mettez-les à votre actif. Et chaque chose que vous faites mènera à quelque chose d’autre que vous pourrez faire. Et ensuite, lorsque vous avez terminé le puzzle, vous vous dites : « Wow, je n’avais pas réalisé que je pouvais faire ça. »

