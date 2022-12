Le maître de poste d’Atlin, en Colombie-Britannique, démissionne en disant que Postes Canada “m’a soutenu dans un coin”

Le maître de poste d’Atlin, en Colombie-Britannique, a transmis un message spécial à son employeur en cette période des fêtes : elle démissionne.

Cela a laissé Postes Canada se démener pour trouver un remplaçant avant la fin de la semaine prochaine, afin de s’assurer que la petite communauté reçoive toujours du courrier.

“Essentiellement, Postes Canada m’a poussé dans un coin où je dois démissionner”, a déclaré le maître de poste d’Atlin, Tina St Cyr.

“En gros, je l’ai retardé aussi longtemps que possible.”

St Cyr a déclaré qu’elle finirait comme maître de poste le 23 décembre. On ne sait pas ce qui se passera avec la livraison du courrier dans la communauté après cela.

“Je suis tellement frustrée par Postes Canada. Je suis tellement déçue qu’on en soit arrivé là”, a-t-elle déclaré.

Au cours des six dernières années, St Cyr avait un contrat avec Postes Canada pour opérer comme maître de poste au magasin général Atlin, dont elle était propriétaire. Mais lorsque le magasin a été détruit par un incendie il y a trois mois, St Cyr a dû trouver un nouveau local pour la poste.

Le bâtiment demeure après qu’un incendie a détruit le bureau de poste et le magasin général d’Atlin, en Colombie-Britannique, en septembre. Depuis lors, St Cyr exploite le bureau de poste à partir d’un autre espace loué. Elle a du mal à couvrir les frais. (Mike Rudyk/CBC)

Elle a réussi à trouver un emplacement temporaire dans une ancienne morgue sans plomberie, et les propriétaires ont renoncé au loyer. Cependant, elle doit encore payer l’assurance et les services publics, et son contrat de 500 $ par mois avec Postes Canada ne peut plus couvrir cela.

« Dans l’histoire passée, [the post office] a généralement été hors des maisons des gens, puis je l’avais dans mon magasin. Donc, fondamentalement, vous aviez déjà l’espace, et il a fallu très, très peu de temps pour y intégrer Postes Canada », a-t-elle déclaré.

Les coûts sont plus élevés dans l’emplacement temporaire qu’elle loue maintenant, mais St Cyr a déclaré que Postes Canada ne modifiera pas son contrat avec elle.

“Il n’y a aucune négociation pour m’aider à couvrir les dépenses des services publics dans l’emplacement temporaire”, a-t-elle déclaré.

“Le montant du bail qu’ils me paient actuellement ne couvre même pas la facture de mazout pendant un mois. Donc, si j’essaie de continuer à fonctionner, je paie de ma poche bien plus que ce que je rapporte.”

Dans un courriel à CBC News, Lisa Liu, porte-parole de Postes Canada, a confirmé la démission du maître de poste.

“Les clients sont au courant et nous avons également été en contact avec les élus”, a écrit Liu.

“Nous travaillons actuellement sur des plans pour garder le bureau de poste ouvert jusqu’à ce qu’un maître de poste de remplacement ait été trouvé/embauché.”

Impact “préjudiciable” sur la communauté

La communauté du nord de la Colombie-Britannique compte moins de 500 personnes, mais St Cyr a déclaré que le bureau de poste local était très occupé. Elle a dit qu’il y avait environ 380 ou 390 boîtes postales actives et que le point de vente traitait environ 500 colis par semaine.

Atlin n’est reliée directement à aucune autre communauté de la Colombie-Britannique par la route. Les communautés les plus proches sont au Yukon, donc sans bureau de poste local, les résidents peuvent avoir besoin de quitter la province pour les services postaux à Tagish, Carcross ou Whitehorse.

Le bureau de poste actuel à Atlin n’a pas de plomberie et les coûts de mazout pour un mois étaient d’environ 850 $, selon St Cyr. (Tina St Cyr)

St Cyr a déclaré que ce serait difficile pour les nombreux seniors de la ville.

“C’est déchirant en fait, et déchirant … Ma sympathie absolue va à cette communauté”, a-t-elle déclaré.

“Je sais que cela va avoir un impact important sur la communauté, et un impact préjudiciable. Je n’ai plus d’options.”

Selon St Cyr, Postes Canada doit repenser son système « désuet et désuet » de sous-traitance des services postaux dans les petites collectivités. Elle suggère que la société établisse ses propres installations à Atlin et embauche des personnes locales comme personnel.

“J’espère qu’avec ma démission, cela les obligera à examiner de plus près cette situation et à trouver une solution qui fonctionnera mieux pour la communauté d’Atlin”, a-t-elle déclaré.