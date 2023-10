Maître de l’horreur John Carpenter, réalisateur de films emblématiques Halloween, La chose, S’échapper de Los Angeles et bien d’autres, tourne son regard distinctif vers le petit écran.

Dans Les cris de banlieue de John Carpenter, la série d’anthologies en six épisodes explore les horreurs qui existent dans nos propres arrière-cours – les petites choses banales que nous ne considérons peut-être pas comme effrayantes mais qui le sont en réalité. Que se passe-t-il derrière les portes closes des banlieues, dans les maisons à l’emporte-pièce situées dans des quartiers identiques enfermés dans des dédales de routes labyrinthiques ?

Cris de banlieuedans une sorte de démarche documentaire sur le crime réel, vise à le découvrir.

Alors que nous nous préparons pour Halloween, la série raconte six histoires effrayantes, chacune étant prétendument basée sur une histoire vraie. Deux sont basés au Canada. Carpenter est le producteur exécutif de la série et le réalisateur d’un épisode, Le harceleur téléphoniqueà propos d’une femme de Long Island, New York, qui est sans cesse traquée par un homme anonyme depuis 2017.

L’histoire continue sous la publicité

Carpenter, 75 ans, a également créé la musique de la série ; c’est vrai, ce n’est pas seulement un esprit cinématographique, mais aussi un esprit musical. (Au cours de la dernière décennie, il a sorti cinq albums et a effectué des tournées mondiales pour sa musique.)

Global News a téléphoné à Carpenter pour une brève conversation sur la série et sur la composition de l’horreur et de la musique.

Global News : Tout d’abord, c’est un véritable honneur de vous parler. J’ai grandi dans les années 80 et 90 et j’ai regardé une tonne de films d’horreur. Alors merci pour tout.

John Carpenter : Absolument. Avec plaisir.

Je vous remercie d’avoir déformé mon jeune cerveau.

Oh, eh bien, je suis désolé pour ça. [Laughs]

Comment cette série particulière, Cris de banlieueça vient ?

Eh bien, nous l’avons découvert et on nous l’a offert, ma femme [Sandy King] et moi. Il est composé d’histoires vraies dans lesquelles nous nous concentrons sur le survivant d’une terrible épreuve – cela pourrait être surnaturel, cela pourrait être réel. J’ai choisi d’en réaliser un sur un harceleur téléphonique.

L’histoire continue sous la publicité

Je comprends que vous avez dirigé cela à distance ?

Oui. J’étais ravi de le faire parce que c’était une réalisation à distance. Nous avions une connexion pour que les acteurs et l’équipe tournaient à Prague et que je réalisais depuis mon salon ici à Los Angeles.

C’est une bonne affaire.

Oh mec, tu le sais.

J’ai lu que vous le faisiez au même endroit où vous jouez à des jeux vidéo.

C’est exact! [Laughs]

Pourquoi avez-vous choisi de réaliser cet épisode spécifique ?

Je pensais qu’en tant que réalisateur, je pourrais en faire quelque chose. J’ai aussi trouvé une actrice vraiment formidable, Julie Stewart, pour jouer le rôle principal, et c’est parti.

Vous avez également composé la musique de ce spectacle. L’avez-vous apprécié autant que l’élément de mise en scène ?

Oui j’aime ça. Je l’aime!

La seconde venue de John Williams ?

[Laughs] Oh mon Dieu, s’il te plaît. Non.

L’histoire continue sous la publicité

Ce que je trouve vraiment intéressant dans la série, c’est que les choses les plus simples sont parfois les choses les plus effrayantes. Les banlieues peuvent sembler si propres et si simples, mais il y a des choses sinistres lorsque vous descendez sous la surface.

Ils le sont, mon garçon, parfois ils le sont ! Et les banlieues, oui, peuvent être un endroit sombre et effrayant.

Dans mon travail, il faut rendre les choses effrayantes, et cela doit être fait de manière cinématographique. Tout peut être effrayant. Rien. Comme vous pouvez le constater, le monde est un endroit assez effrayant. Choisissez votre emplacement.

La réalité est plus effrayante que la fiction, surtout maintenant. Comment l’horreur perdure-t-elle malgré toutes ces horreurs réelles ?

Eh bien, l’horreur est une réaction, la véritable horreur est une réaction à des choses. L’horreur cinématographique est une représentation. Cela peut être des films en costumes, des drames, de la science-fiction, toutes sortes de choses. Il n’est pas nécessaire que cela fasse la une des journaux, mais parfois on a envie de s’éloigner des gros titres et de vivre une catharsis par soi-même, de vivre une expérience effrayante peut-être avec quelqu’un qu’on aime, ou un public, et d’être en sécurité. C’est ce que propose l’horreur.

L’horreur moderne s’est scindée en… Je suppose que je les appellerais des sous-genres. Que pensez-vous maintenant de la fragmentation ?

L’horreur est avant tout une histoire. Ne faites même pas attention à ces autres choses. Ne vous inquiétez pas des techniques comme les sauts effrayants ou des trucs comme ça. L’horreur est l’histoire que vous racontez – de quoi parle l’histoire ?

Et écoutez, le mal est ancien. La nature l’a, les gens l’ont. C’est partout et c’est constamment avec nous. Cela dépend de la manière dont nous y réagissons, de la manière dont nous le gérons, de la manière dont nous l’apprivoisons.

L’histoire continue sous la publicité

—

Regardez « John Carpenter’s Suburban Screams » sur Showcase les mercredis soirs à 22 h HE. Les abonnés peuvent également diffuser sur STACKTV.

—

(Cette interview a été éditée et condensée.)