Le « maïs court » pourrait remplacer les immenses champs de maïs écrasés par le changement climatique

WYOMING, Iowa — Faire un tour en voiture à la fin de l’été dans le Midwest signifie s’aventurer dans la zone du maïsserpentant entre des murs verts feuillus de 12 pieds de haut qui semblent bloquer presque tout à part le soleil et un château d’eau occasionnel.

Les champs de maïs, qui ressemblent à des gratte-ciel, font partie de l’Amérique rurale au même titre que les granges rouges caverneuses et les vaches placides.

Mais bientôt, ce maïs imposant pourrait devenir une miniature de lui-même, remplacé par des tiges seulement deux fois plus petites que les géants verts qui dominent les champs depuis si longtemps.

« En parcourant le Midwest, peut-être dans les sept, huit ou dix prochaines années, vous verrez beaucoup de choses de ce genre », a déclaré Cameron Sorgenfrey, un agriculteur de l’est de l’Iowa qui cultive du maïs court nouvellement développé depuis plusieurs années, suscitant parfois des regards perplexes de la part des agriculteurs voisins. « Je pense que cela va changer agriculture dans le Midwest.

Le maïs court développé par Bayer Crop Science est testé sur environ 30 000 acres (12 141 hectares) dans le Midwest avec la promesse d’offrir aux agriculteurs une variété capable de résister à de puissantes tempêtes de vent qui pourraient devenir plus fréquentes en raison de changement climatiqueLa taille plus petite du maïs et sa base plus robuste lui permettent de résister à des vents allant jusqu’à 50 mph — les chercheurs survolent les champs avec un hélicoptère pour voir comment les plantes gèrent le vent.

Les petites plantations permettent également aux agriculteurs de planter à une plus grande densité, ce qui leur permet de cultiver plus de maïs sur la même surface de terre, augmentant ainsi leurs profits. Cela est particulièrement utile car les agriculteurs ont connu plusieurs années de prix bas qui devraient perdurer.

Les tiges plus petites pourraient également conduire à une moindre utilisation d’eau au moment de la croissance préoccupations liées à la sécheresse.

Les agriculteurs américains cultivent du maïs sur environ 36 millions d’hectares chaque année, ce qui en fait généralement la plus grande culture du pays. Il est donc difficile de surestimer l’importance d’un éventuel passage à grande échelle au maïs de plus petite taille, a déclaré Dior Kelley, professeur adjoint à l’Université d’État de l’Iowa qui étudie différentes voies de culture du maïs de plus petite taille. L’année dernière, les agriculteurs américains ont cultivé plus de 400 tonnes (363 tonnes métriques) de maïs, dont la plupart ont été utilisées pour l’alimentation animale, l’additif pour carburant éthanol, ou exportées vers d’autres pays.

« C’est énorme. C’est un changement fondamental et de grande ampleur », a déclaré Kelley.

Les chercheurs se sont longtemps concentrés sur plantes en développement Le maïs est le plus cultivé, mais récemment, d’autres caractéristiques ont également été mises en avant, comme la résistance à la sécheresse ou aux températures élevées. Bien que des efforts aient déjà été faits pour cultiver du maïs plus court, la demande d’innovations de la part d’entreprises privées comme Bayer et de scientifiques universitaires a grimpé en flèche après qu’une tempête de vent intense, appelée derecho, a ravagé le Midwest. en août 2020.

La tempête a tué quatre personnes et causé des dégâts estimés à 11 milliards de dollars, les dégâts les plus importants ayant eu lieu dans une large bande de l’est de l’Iowa, où les vents ont dépassé les 160 km/h. Dans des villes comme Cedar Rapids, les vents ont renversé des milliers d’arbres, mais les dégâts ont touché une récolte de maïs à quelques semaines de la récolte. était particulièrement étonnant.

« On aurait dit que quelqu’un était arrivé avec une machette et avait coupé tout notre maïs », a déclaré Kelley.

Ou comme l’a dit Sorgenfrey, l’agriculteur de l’Iowa qui a subi le derecho : « La plupart de mon maïs avait l’air d’avoir été écrasé. »

Bien que Kelley soit enthousiasmée par le potentiel du maïs court, elle a déclaré que les agriculteurs doivent être conscients que les épis qui poussent plus près du sol pourraient être plus vulnérables aux maladies ou aux moisissures. Les plantes courtes pourraient également être sensibles à un problème appelé verse, lorsque le maïs s’incline après une forte pluie, par exemple, et pousse ensuite au ras du sol, a déclaré Kelley.

Brian Leake, porte-parole de Bayer, a déclaré que l’entreprise développe du maïs court depuis plus de 20 ans. D’autres entreprises telles que Stine Seed et Corteva travaillent également depuis une décennie ou plus pour proposer des variétés de maïs court.

Bien que l’objectif principal ait été de développer du maïs capable de résister à des vents violents, les chercheurs notent également qu’une tige plus courte permet aux agriculteurs d’accéder plus facilement aux champs avec du matériel pour des tâches telles que l’épandage de fongicides ou l’ensemencement du sol avec un future couverture végétale.

Bayer prévoit d’augmenter sa production en 2027, et Leake a déclaré qu’il espère que d’ici la fin de cette décennie, les agriculteurs cultiveront du maïs court partout.

« Nous voyons l’opportunité que cela devienne la nouvelle norme aux États-Unis et dans d’autres parties du monde », a-t-il déclaré.