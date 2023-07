Le maïs commence à former des panicules, phase de pollinisation – Shaw Local

Le rapport sur les récoltes et les précipitations d’été, qui présente l’état des cultures et les mises à jour des précipitations des agriculteurs du comté de La Salle, est publié régulièrement pendant la saison de croissance.

Il s’agit du septième rapport de l’été.

Le rapport suivant couvre la période du 3 juillet au 9 juillet et est fourni avec l’aide du bureau agricole du comté de La Salle.

David Salle, Serena: Les récoltes semblent bien améliorées après avoir reçu 2,1 pouces de pluie au cours de la semaine du rapport à la suite de la combinaison d’une violente tempête et d’une averse calme. Heureusement, nous n’avons pas reçu de grêle et le vent n’a pas suffi à endommager le maïs. Le maïs forme des glands, et maintenant nous aurons besoin de pluies constantes de la pollinisation au remplissage des grains pour obtenir des rendements moyens. Le soja commence à ombrager les rangées de 30 pouces. Les activités de la région comprenaient la deuxième coupe de foin, le fauchage des fossés, la finition de la pulvérisation du soja et la belle saison. Bonne semaine en toute sécurité !

Ken Beck, Mendota: Nous avons eu 0,5 pouce de pluie dans la partie nord-ouest du comté. Les choses s’annoncent vraiment bien ici. Les dernières pluies ont vraiment fait avancer les cultures. Certains champs de maïs sont en panicule, et certains sont proches de la panicule. Tout a vraiment bondi, mieux que ce à quoi je m’attendais.

David Myer, Marseille: Je suppose que nous sommes tous les deux bénis et ou chanceux d’avoir reçu 1,25 pouce de pluie la semaine dernière, cela a certainement donné une nouvelle vie au maïs et les haricots ont juste surgi de quelques centimètres presque du jour au lendemain. Il fait beau si vous n’êtes qu’un producteur de maïs et de soja, mais que les éleveurs essaient de couper et de presser le foin, c’est presque impossible et essaient de récolter. Le blé est presque aussi mauvais, même si j’ai eu de la chance et que mon foin a été coupé et mis en balles avant qu’il ne pleuve et que j’ai fini le blé malgré l’humidité. C’était un peu plus humide que nous aimerions le voir. Les rendements du blé étaient en baisse par rapport aux deux dernières années, mais surprenants, meilleurs que ce à quoi je m’attendais avec si peu de pluie fin mai et tout le mois de juin. Les glands de maïs sortent et quelques jours plus tard, nous pourrons peut-être vérifier la taille de nos oreilles pour voir les dégâts causés par la sécheresse. Et oui, je prendrai plus de pluie pour aider à recharger les sols.

Bill Gray, Tonica/Lostant : La semaine dernière, j’ai reçu 1,1 pouces de pluie. Les champs de maïs ont vraiment grandi avec le temps que nous avons eu et commencent à se tasser. Nous surveillons les champs pour des problèmes tels que les insectes nuisibles et les maladies. Les avions voleront bientôt pour appliquer des fongicides sur certains champs. Les champs de soja ont également l’air bien et une petite retouche d’herbicide s’est produite pour contrôler quelques évasions de mauvaises herbes. Nous continuons de surveiller le scarabée japonais se nourrissant de feuilles, mais jusqu’à présent, cela n’a pas été trop grave. La récolte de blé a commencé et bientôt la paille sera mise en balles. Les fossés en bordure de route et les voies navigables sont également fauchés pour lutter contre les mauvaises herbes. Bonne semaine et soyez prudents.

Ken Bernard, Grand Ridge : Pour la semaine, nous avons eu 0,75 pouce de pluie. Tout semble beaucoup mieux depuis que nous avons eu la pluie l’autre semaine. L’herbe est redevenue verte et tous les chantiers ont été à nouveau tondu. Avec l’humidité, les mauvaises herbes dans les haricots commencent à apparaître. Le maïs est en panicule et est en phase de pollinisation du stade de reproduction. C’est bien qu’il se soit refroidi pour la pollinisation. Mais nous avons toujours besoin de pluies opportunes. C’est un long chemin pour mettre cette récolte dans les poubelles. Du foin de deuxième récolte a été coupé et mis en balles, mais il reste encore beaucoup à faire. Le blé de la région a été combiné et mis en bottes de paille. Le prochain projet consistera à pulvériser un fongicide sur le maïs et les haricots si les éclaireurs nous informent que cela doit être fait et qu’il sera rentable de le faire. C’est toujours la question à laquelle il faut répondre. C’est tout pour cette semaine. Passez un bon moment à la foire 4-H du comté de La Salle.

Geoffrey Janssen, Rutland : Plus de maïs, montrant des glands tous les jours. Le premier maïs planté est presque en pleine panicule. Le pollen est dans l’air. Le maïs a gagné en hauteur avec les pluies récentes. Le soja devient de plus en plus grand et touffu de jour en jour. Des pulvérisations sont en cours pour contrôler les mauvaises herbes qui ont émergé après les pluies abondantes. Les cours d’eau et les fossés routiers sont à nouveau tondus, car ils reverdissent enfin après la longue période de sécheresse. J’ai reçu 1,9 pouces de pluie depuis le dernier rapport.

Précipitations (en pouces):

Salle David 2.1

Ken Beck 0.5

David Myer 1.25

Bill Grey 1.1

Ken Bernard 0.75

Geoffrey Janssen 1.9