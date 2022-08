Le maire tweete aux partisans de Romana Didulo après avoir tenté d’arrêter des policiers

Un maire de l’Ontario a eu des mots durs pour les manifestants qui ont tenté d’arrêter des policiers locaux samedi.

Dans un tweet publié mardila mairesse de Peterborough, Diane Therrien, a appelé un groupe de manifestants, dirigé par la théoricienne canadienne du complot Romana Didulo, “F *** wads” et leur a dit de “F *** off”.

Samedi, environ 30 personnes se sont rassemblées dans un poste de police de Peterborough après que Didulo ait ordonné à ses partisans de tenter de placer des agents en état d’arrestation par des citoyens.

Aucun officier n’a été placé en état d’arrestation avec succès. Cependant, la police a déclaré que les policiers avaient arrêté deux hommes – un homme de 54 ans de Millbrook, en Ontario, maintenant accusé de méfait et de résistance à l’arrestation, et un homme de 55 ans d’Innisfil, en Ontario, maintenant accusé de deux chefs d’agression contre la police. .

Lundi, le chef de la police par intérim, Tim Farquharson, a publié une déclaration vidéo disant qu’une troisième personne, un homme de 31 ans de Peterborough, avait été arrêtée dimanche. L’homme aurait donné un coup de pied à la porte arrière du poste de police et «frappé» un agent en le faisant.

Dans son tweet, Therrien a déclaré qu’elle détestait “donner du temps d’antenne/des projecteurs à ces imbéciles”.

Didulo, basé à Victoria, en Colombie-Britannique, utilise l’application de messagerie Telegram pour communiquer avec un groupe de plus de 70 000 abonnés.

Au sein de ce groupe, et dans des vidéos en ligne, Didulo s’est proclamée « reine du Canada », « commandante en chef » et « chef d’État et de gouvernement », rôles qui, selon elle, lui ont été confiés par l’armée américaine après que la reine Elisabeth a été exécutée.

Le groupe est opposé aux mandats du COVID-19 et pendant la pandémie, sous la direction de Didulo, a émis de faux ordres de cesser et de s’abstenir aux médias, aux politiciens et aux travailleurs de la santé exigeant qu’ils arrêtent toutes les mesures de santé liées au COVID-19.

Cette année, elle a parcouru le Canada en camping-car, s’arrêtant pour rencontrer des partisans et organiser des rassemblements. Elle a fait une apparition à Ottawa lors de la soi-disant manifestation du convoi de la liberté en février.



Avec des fichiers de Luca Caruso-Moro de CTV Nouveau Montréal.