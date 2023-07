Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le maire du Labour North of Tyne, Jamie Driscoll, a quitté le parti et s’en est pris aux « promesses non tenues » de Sir Keir Starmer dans une lettre de démission extraordinaire.

M. Driscoll, l’un des principaux ailiers gauches du parti, est furieux d’être empêché de se présenter au poste plus large de maire du nord-est.

Il a accusé Sir Keir d’avoir renoncé à « tant de promesses » – affirmant que le dirigeant travailliste était engagé dans « une gymnastique mentale digne de l’or olympique ».

Cela survient alors que M. Starmer fait face à une énorme réaction de la part de ses propres députés – y compris des députés de premier plan « découragés » – après avoir révélé que le parti maintiendrait en place le plafond des prestations pour deux enfants des conservateurs.

« En 2020, vous m’avez dit en face que vous alliez » inspirer les gens à se rassembler … discipliner les gens pour qu’ils soient unis ne va nulle part « . Vous avez rompu cette promesse », a-t-il écrit dans une lettre à Sir Keir.

M. Driscoll a déclaré: «Vous avez fait demi-tour sur tant de promesses: 28 milliards de livres sterling pour faire face à l’urgence climatique, des repas scolaires gratuits, la suppression des frais de scolarité universitaires, l’annulation de la privatisation du NHS; en fait, une liste de promesses non tenues trop longue pour être répétée dans cette lettre.

Révélant sa profonde frustration envers Sir Keir, le maire du nord de Tyne a ajouté: «Ce n’est pas une politique adulte de dire que la Grande-Bretagne est brisée, puis de prétendre que les choses sont maintenant si difficiles que nous abandonnerons tout plan pour y remédier. C’est une gymnastique mentale digne d’une médaille d’or olympique.

Le parti travailliste a choisi Kim McGuinness, une police et commissaire au crime, comme candidate pour le concours du maire du nord-est de l’année prochaine. M. Driscoll a déclaré que s’il pouvait collecter 25 000 £ pour une campagne d’ici la fin des mois prochains, il se présenterait comme indépendant contre elle. Il avait déjà levé 18 000 £ en début d’après-midi.

Le porte-parole du groupe de pression de gauche Momentum a déclaré que la « purge anti-démocratique » de Sir Keir venait de coûter aux travaillistes un « maire populaire et efficace ».

Un porte-parole a ajouté: «En empêchant inutilement Jamie Driscoll de se présenter pour le travail à la mairie du Nord-Est qu’il a lui-même aidé à sécuriser, les acolytes de Starmer ont divisé le Parti travailliste, refusé aux membres et aux syndicats un droit de parole équitable et aliéné un maire en exercice … C’est un gâchis entièrement de la fabrication de Keir Starmer.

Sir Keir Starmer subit une énorme pression sur le plafond des allocations pour deux enfants (fil de sonorisation)

Grillé sur les désélections, les suspensions et le blocage des candidats de gauche dans les concours – y compris M. Driscoll – Sir Keir a déclaré à l’animatrice de la BBC Laura Kuenssberg qu’il « rejetait » l’idée qu’il abandonnait les gens et les politiques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était heureux de « ébouriffer les plumes » pour gagner le pouvoir, Sir Keir a répondu : « Bien sûr » – avant de suggérer qu’il serait satisfait même d’une majorité travailliste à un siège en 2024.

Cela survient alors que les députés travaillistes sont furieux contre le projet de Sir Keir de maintenir le plafond des prestations pour deux enfants des conservateurs.

Un ministre fantôme a dit L’indépendant le déménagement était « extrêmement décourageant » et causait déjà « beaucoup de mécontentement ». Un autre ministre fantôme a déclaré qu’il n’était « pas satisfait » du demi-tour.

Un député travailliste a déclaré L’Indépendantt le demi-tour serait « la goutte d’eau qui fait déborder le vase », suscitant la condamnation de toutes les ailes du parti.

La chef adjointe Angela Rayner devrait faire face à une discussion sur la politique lundi soir lors d’une réunion du parti parlementaire travailliste.

M. Driscoll a ajouté dans sa déclaration : « Des millions de personnes ont le sentiment que les partis à Westminster ne parlent pas pour eux. Ils veulent que les décisions soient prises plus près de chez eux – et non par des personnes contrôlées par le siège du parti à Londres.