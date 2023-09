Le maire souhaite renforcer les ressources de la police pour lutter contre la criminalité armée après une fusillade devant une réception de mariage

Le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, a qualifié de « choquante » la fusillade de samedi soir qui a fait deux morts et six blessés devant une réception de mariage dans le sud d’Ottawa et a soutenu qu’elle confortait sa volonté de consacrer davantage de ressources policières à la lutte contre la criminalité armée.

« C’est très inquiétant et franchement choquant d’entendre parler d’une fusillade de cette nature qui se produit dans le sud d’Ottawa », a-t-il déclaré lundi en entrevue. « Mes pensées vont à tous les habitants de ce quartier. Cela a dû être très, très perturbant pour eux d’apprendre cet événement. »

La police n’a fourni aucune autre information lundi sur la fusillade, se contentant de dire que les enquêteurs continuent de rechercher toutes les pistes et de demander à toute personne ayant des informations de se manifester. Dimanche, ils n’avaient annoncé aucune arrestation lors de la fusillade survenue à l’extérieur du centre de congrès Infinity, sur Gibford Drive, dans le quartier d’Uplands.

Il s’agit des 11e et 12e homicides de l’année à Ottawa, selon la police. Sutcliffe a déclaré qu’Ottawa reste une ville sûre et qu’une telle violence est rare. Selon les données les plus récentes, publié par Statistique Canada pour 2022, Ottawa avait le sixième indice de gravité de la criminalité le plus bas parmi 35 régions métropolitaines du Canada.

Mais Sutcliffe a déclaré que les résidents ont exprimé à plusieurs reprises leurs inquiétudes concernant la sûreté et la sécurité.

« Ottawa est, relativement parlant, un endroit très, très sûr où vivre, mais tout événement comme celui-ci est profondément troublant et même un événement est un événement de trop », a-t-il déclaré. « Nous devons donc y consacrer davantage de ressources et consacrer une plus grande partie du budget de la police à la lutte contre les armes à feu et les gangs dans notre ville. »

La police d’Ottawa devrait faire le point sur la préparation du budget 2024 lors de la prochaine réunion de la commission des services policiers, prévue jeudi. Ils ont déjà publié les résultats d’une enquête et d’une consultation qui, selon eux, suggèrent que la plupart des habitants souhaitent une présence policière accrue dans la ville.

Lors de la réunion du mois dernier, le chef adjoint Steve Bell a proposé de créer 75 postes d’officiers supplémentaires d’ici 2026.

La connexion avec les gangs est toujours à l’étude

La police n’a pas explicitement déclaré qu’il y avait un lien avec un gang dans la fusillade, mais elle n’a pas exclu cette possibilité et a déclaré à CBC que « tous les angles d’enquête sont explorés ».

Irvin Waller, professeur émérite de criminologie à l’Université d’Ottawa, a déclaré que la fusillade de samedi indique que nous devons « être beaucoup plus préoccupés » par la manière de lutter contre la violence dans la province.

« Cela nécessite une action au niveau provincial », a-t-il déclaré. « Oui, cela nécessite une action à Ottawa. Nous avons un nombre constant d’homicides chaque année, entre 10 et 20 depuis un certain temps, dont peut-être la moitié sont associés à des gangs de rue. »

Waller a déclaré que c’était particulièrement triste parce que « nous savons quoi faire », puisqu’il existe des programmes de sensibilisation dans la rue soutenus par des études qui réduisent la criminalité. Il a déclaré que la police a un rôle à jouer, mais qu’elle n’est pas le seul ni même le meilleur moyen de réduire les homicides.

« Nous n’avons certainement pas fait les choses connues pour les arrêter », a-t-il déclaré. « Et je pense qu’il est temps pour une ville comme Ottawa qui est si fière d’être sûre – et où ce genre d’incidents nous fait vraiment peur – qu’il soit temps pour nous d’avoir une politique claire et intelligente, basée sur un bon diagnostic, inspirée par les choses. qui ont fonctionné. »