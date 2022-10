Le maire sortant de Surrey, Doug McCallum, plaide non coupable de méfait public – Kelowna Capital News

Le procès de sept jours du maire sortant de Surrey, Doug McCallum, accusé de méfait public, a commencé lundi matin (31 octobre) devant le tribunal provincial de Surrey avec un plaidoyer de non-culpabilité.

Le procureur spécial Richard Fowler a exposé le cas de la Couronne. Le procès a débuté à 9h30. L’équipe de défense de McCallum est composée de Richard Peck, KC et de trois avocats assistants.

Le juge Robert Hamilton, juge administratif régional pour la région du Fraser, préside le procès dans la salle d’audience 101, la plus grande salle d’audience de la cour provinciale de Surrey.

Doug McCallum arrive au tribunal à #SurreyBC aujourd’hui pour commencer son procès de 7 jours. Histoire ici : https://t.co/E7nxHulvpF pic.twitter.com/nULtATUNKB – Surrey Now-Leader (@SurreyNowLeader) 31 octobre 2022

McCallum est accusé d’un chef de méfait public contraire à l’article 140 (2) du Code criminel, résultant d’une rencontre le 4 septembre 2021 entre lui-même et un groupe de bénévoles qui recueillaient des signatures de pétition à l’extérieur du South Point Save-On -Magasin d’alimentation à South Surrey pour un référendum sur la transition policière.

Fowler a déclaré au juge que McCallum avait dit à la police que Deborah Johnstone avait couru sur sa jambe et son pied avec une décapotable Mustang à deux portes et avait démarré d’une manière “très dangereuse”.

Le procureur a déclaré au tribunal que McCallum avait déclaré à la police: “Je veux vraiment la poursuivre.”

Fowler a déclaré que “la question sera” de savoir si McCallum avait l’intention d’induire la police en erreur en lui faisant croire qu’elle avait fait quelque chose d’illégal.

Le tribunal devrait examiner les images de vidéosurveillance de la scène.

Johnstone, un résident de Surrey, témoigne. “J’ai dit” Démissionnez, McCallum “quand elle l’a vu pour la première fois sur les lieux, a-t-elle déclaré au tribunal. Elle a dit que le toit était baissé sur sa voiture, dans laquelle elle était assise. Elle était garée, a-t-elle dit, et a indiqué qu’elle était à environ 15 pieds de lui. Elle a dit que McCallum a marché devant sa voiture et du côté passager et lui a demandé: “Qu’avez-vous dit, madame?” à laquelle elle lui a de nouveau dit de démissionner.

“C’est devenu des désagréments entre nous deux, dans les deux sens”, a déclaré Johnstone. “C’était un débat houleux.

«Je lui ai dit qu’il était le pire maire que Surrey ait jamais eu. Je lui ai dit qu’il était méchant et menteur.

“Je l’ai insulté”, a-t-elle témoigné. “J’ai fait référence à son visage écailleux. Je l’ai appelé une mère au visage écailleux – euh.

Elle a dit que McCallum disait des choses en retour.

“Il m’a dit que j’étais une grande gueule et quelque chose à l’effet que je n’étais pas bonne pour Surrey”, a-t-elle déclaré. « Il m’a dit que je n’avais pas le droit d’être là.

Johnstone a déclaré que l’échange avait duré environ une minute. McCallum avait craché sur le côté de sa bouche, a-t-elle dit.

“Il était en colère.”

Elle a dit au tribunal que McCallum avait menacé d’appeler les règlements sur elle et elle a répondu pour qu’il remplisse ses bottes, elle appellerait la GRC.

“Alors que je conduisais, j’ai crié: ‘Tu es diabolique.'”

Johnstone a déclaré au tribunal qu’elle s’était éloignée lentement parce qu’elle se trouvait dans un parking. Elle a dit que son intention était de trouver un parking.

Elle n’a rien entendu, senti ou vu d’inattendu, a-t-elle dit, et ne se souvient pas que McCallum lui ait dit quoi que ce soit en partant.

La Couronne procède sommairement.

Les affaires pénales sont poursuivies soit par mise en accusation, sommairement ou un hybride des deux. Les infractions sommaires sont les moins graves des trois.

Une personne accusée d’un acte criminel est tenue de comparaître devant le tribunal, contrairement à une personne accusée d’une infraction sommaire, à moins qu’un juge n’en décide autrement. Une infraction sommaire en Colombie-Britannique est considérée comme relevant du domaine des crimes mineurs et, en vertu du Code criminel du Canada, est le type d’infraction le moins grave.

Après une pause de 13 ans du fauteuil du maire, qu’il a occupé de 1996 à 2005, McCallum a été assermenté par un juge le 5 novembre 2018 pour son quatrième mandat en tant que maire de Surrey.

Brenda Locke, de Surrey Connect, l’a battu pour le siège de maire lors des élections du 15 octobre par 973 voix avec 33 311 contre 32 338 pour McCallum.

tom.zytaruk@surreynowleader.com

Aimez-nous sur Facebook Suivez-nous sur Instagram et suivez Tom sur Twitter

Justice pénale Surrey