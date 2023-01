Le maire s’inquiète de la grève des ambulanciers alors que la première grosse chute de neige frappe Terre-Neuve

ST. JOHN’S, T.-N.-L. –

Les habitants de certaines régions de l’est de Terre-Neuve se sont bien entraînés dimanche matin en pelletant de la neige jusqu’aux genoux.

Une tempête hivernale s’est installée vendredi soir et a déversé jusqu’à 50 centimètres de neige lourde et mouillée sur certaines parties de la péninsule d’Avalon sur l’île.

Bien qu’il s’agisse de la première grosse tempête à frapper la région en deux ans, le maire de Conception Bay South, Darrin Bent, a déclaré que les habitants de sa communauté avaient l’équipement nécessaire pour la traverser.

“Vous pouvez entendre les souffleuses à neige en stéréo presque partout où vous allez”, a déclaré Bent lors d’une entrevue depuis la ville, située à environ 30 kilomètres à l’ouest de St. John’s.

De plus, a-t-il dit, à la manière de Terre-Neuve, il y a deux jours de pluie qui devraient commencer lundi après-midi.

“Nous allons creuser, persévérer et nous serons tous de retour au travail lundi pour attendre de voir à quel point la pluie sera forte mardi.”

La neige a commencé vendredi soir et a cessé samedi matin, pour recommencer samedi après-midi et s’intensifier dans la nuit. Des vents forts au centre-ville de St. John’s ont fait souffler des averses dans tous les sens, et les maisons en rangée de la ville étaient recouvertes de traînées de neige collée au lever du soleil dimanche.

Le LSPU Hall, qui est le principal théâtre du centre-ville de la ville, a annoncé sur Facebook qu’il annulait son spectacle du dimanche soir “en raison de l’énorme tas de neige déversé dans toutes nos allées et routes”.

Kelly Butt, un observateur de temps violent pour Environnement Canada, a déclaré dans un tweet que plus de 52 centimètres de neige étaient tombés dans l’extrémité est de St. John’s à 6 h 30. Le radar de l’aéroport international de St. John’s a enregistré 48 centimètres, il a dit.

La tempête a couronné un décembre exceptionnellement sans neige; Le météorologue d’Environnement Canada, Robert Grove, a déclaré que la ville n’avait enregistré que six centimètres de neige le mois dernier, ce qui est bien en deçà de la moyenne.

L’agence météorologique fédérale a averti les gens de rester en dehors des routes samedi soir, et Bent a déclaré que la plupart s’étaient conformés. Les conseils étaient particulièrement pressants à Conception Bay South, où une grève des ambulanciers en cours avait réduit les services.

“C’était une préoccupation primordiale”, a déclaré Bent. “Et cela reste une préoccupation sérieuse. Les temps d’attente pour les ambulances à Conception Bay South sont une préoccupation depuis longtemps.”

Les pompiers peuvent répondre aux urgences médicales et fournir des soins d’urgence de base, y compris l’oxygène et la RCR. “Mais c’est aussi loin que ça va”, a déclaré Bent.

Environ 120 travailleurs de sept services d’ambulance privés appartenant à Fewer’s Ambulance Service ont quitté le travail vendredi en début d’après-midi, à la recherche de salaires plus élevés et d’un meilleur régime de retraite. L’entreprise est financée pour ses services par le gouvernement provincial.

Les communautés de Terre-Neuve immédiatement touchées par la grève comprennent Stephenville, Fogo, Gambo, Bonavista, Conception Bay South, Holyrood et Trepassey.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a convoqué samedi soir une réunion d’urgence de l’Assemblée législative pour débattre d’un projet de loi qui rendrait les services d’ambulance privés essentiels. Cette réunion débutera lundi à 10 heures

“J’espère que c’est un pas dans la bonne direction”, a déclaré Bent. “Je suis heureux d’apprendre que le premier ministre a pris cette mesure, et j’espère que cela conduira à une fin rapide à ce différend.”



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 22 janvier 2023.