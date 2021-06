Le maire réveillé du Colorado, Shane Fuhrman, suscite l’indignation en interdisant le serment d’allégeance

WOKE Le maire du Colorado, Shane Fuhrman, a suscité l’indignation la semaine dernière en interdisant le serment d’allégeance – mais des responsables provocateurs ont décidé de le dire quand même.

Fuhrman a annoncé sa décision de mettre fin à l’engagement officiel des États-Unis lors d’une réunion du conseil d’administration le lundi 14 juin.

S’exprimant lors de la réunion du comité à Silverton, Colorado, Fuhrman a déclaré aux participants: « En raison des menaces directes et indirectes, des commentaires inappropriés dans et hors de nos réunions publiques, et de la division générale et des problèmes créés dans notre communauté, nous ne réciterons pas l’Engagement d’allégeance lors des réunions des administrateurs de la ville de Silverton.

Cependant, peu de temps après, pendant la période de commentaires de la réunion, une femme a déclaré : « Je voudrais faire un commentaire. Je voudrais défendre le Serment d’allégeance.

Sa déclaration a été immédiatement suivie par un groupe de personnes debout à la réunion récitant à haute voix le serment d’allégeance.

Leurs actions ont conduit Fuhrman à dire: « Je ferais remarquer que c’est irrecevable. »

« Nous avions une politique de grève unique. Je ne vais pas demander à tout le monde de partir ce soir, mais si quelque chose comme ça se reproduit, nous le ferons », a-t-il poursuivi.

L’administratrice de Silverton, Molly Barela, a confronté Fuhrman lors du rassemblement et a demandé au maire s’il y avait « d’autres décisions unilatérales dont nous devons être informés ? », selon l’affilié local de FOX, KDVR.

Fuhrman a riposté: « Si vous souhaitez trouver quelque part dans le code, quelque chose qui ne me permet pas de le faire, alors je me réjouis de cette discussion lors de nos prochaines réunions. »

Des images de l’incident du 14 juin ont été partagé sur Twitter le 18 juin par la membre du Congrès américain Lauren Boebert, qui a critiqué les actions du maire visant à interdire le serment d’allégeance.

Le représentant du Colorado a écrit à côté de la vidéo : « Silverton, le maire de CO a unilatéralement interdit le serment d’allégeance lors des réunions de la ville.

« Il est difficile de dire de quel genre de disgrâce anti-américaine il s’agit.

« Le maire Fuhrman devrait démissionner et acheter un aller simple pour la Chine où il n’aura pas à s’inquiéter d’entendre la promesse! »

Elle a ensuite critiqué le Parti républicain dans un tweet de suivi.

« Chaque fois que vous voyez un titre sur quelqu’un interdisant la promesse, brûlant le drapeau ou s’agenouillant pour l’hymne … vous n’avez même pas besoin de deviner de quel parti politique il s’agit », a-t-elle déclaré.

« Cela montre à quel point les démocrates sont allés loin à gauche! »

Dans une déclaration à FOX31 et Channel 2, Barela a confirmé qu’elle désapprouvait la « décision unilatérale » de Fuhrman.

Elle a déclaré aux organes de presse: « Quand nous, en tant que groupe collectif, avions déjà décidé il y a plus d’un an de continuer à faire l’engagement, je ne sais pas s’il était prémédité de le faire le jour du drapeau, ce que nous savons tous c’était déclaré le 14 juin 1777 par le deuxième Congrès continental, maintenant le maire Shane Fuhrman a fait ce premier amendement droit question. »

Selon Barela, Fuhrman dit aux gens qu’ils ne sont pas autorisés à prononcer le serment et les menace « viole chacun de leurs droits de premier amendement ».