Le maire populaire d’Istanbul risque la prison et l’interdiction politique d’une nouvelle accusation de truquage d’appels d’offres

ISTANBUL (AP) – Le maire populaire d’Istanbul a été jugé jeudi pour avoir été impliqué dans le truquage présumé d’offres sur un appel d’offres datant de 2015. Les critiques ont qualifié le procès de «complot» à motivation politique visant à retirer le politicien de l’opposition de la scène politique.

Ekrem Imamoglu, qui est largement considéré comme un futur leader possible du principal parti d’opposition du pays, le Parti républicain du peuple, ou CHP, risque jusqu’à sept ans de prison ainsi qu’une interdiction politique s’il est reconnu coupable de l’accusation, qui découle du moment où il était maire du district d’Istanbul de Beylikduzu. Il a occupé ce poste de 2014 à 2019, date à laquelle il est devenu maire d’Istanbul.

L’année dernière, un tribunal a déclaré Imamoglu coupable d’avoir insulté des membres du Conseil électoral suprême de Turquie et l’a condamné à plus de deux ans et sept mois de prison. Le tribunal a également imposé une interdiction politique pouvant entraîner sa destitution.

Le maire, qui nie avoir insulté les membres du conseil électoral, fait appel de sa condamnation.

Dans la nouvelle affaire, Imamoglu est accusé d’avoir donné l’offre à une entreprise qui n’aurait pas rempli les conditions requises, causant des pertes financières à la municipalité de Beylikduzu. Son bureau nie l’accusation et dit qu’elle a été soulevée même si la cour des comptes avait précédemment innocenté Imamoglu de l’accusation.

Imamoglu n’a pas assisté à l’audience de jeudi. Six de ses anciens collègues de la municipalité de Beylikduzu sont également jugés.

« C’est un complot politique », a déclaré Gokhan Gunaydin, un législateur du CHP qui a assisté au procès. « Cette affaire va exploser entre les mains de ceux qui l’ont ouverte. »

Imamoglu, 52 ans, a été élu à la tête d’Istanbul en mars 2019. Sa victoire a été un coup historique pour le président Recep Tayyip Erdogan et le Parti de la justice et du développement du président, qui contrôlaient Istanbul depuis un quart de siècle. Le parti a fait pression pour annuler les résultats des élections municipales dans la ville de 16 millions d’habitants, alléguant des irrégularités.

Le défi a entraîné une répétition de l’élection quelques mois plus tard, qu’Imamoglu a également remportée.

Erdogan a été réélu président du pays le mois dernier après un second tour contre le leader du CHP, Kemal Kilicdaroglu. Le challenger d’Erdogan fait maintenant face à une pression accrue pour démissionner de son poste de président du parti après sa défaite.

The Associated Press