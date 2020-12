Le président élu Joe Biden a choisi l’ancien principal rival démocrate Pete Buttigieg comme secrétaire aux transports, ont rapporté les médias américains, ajoutant que l’ancien maire sera le premier membre gay du cabinet s’il est confirmé par le Sénat.

Après avoir été précédemment considéré pour des postes d’ambassadeur américain auprès des Nations Unies et de secrétaire au commerce, Buttigieg est devenu l’un des meilleurs candidats au poste de secrétaire aux transports ces derniers jours, a déclaré CNN. La gouverneure du Rhode Island, Gina Ralmondo, l’ancien maire de Chicago Rahm Emanuel et le maire de Los Angeles Eric Garcetti auraient été parmi les autres candidats envisagés pour le poste.

Buttigieg a étonnamment bien performé lors des premières primaires démocrates et est devenu un allié clé de Biden après son abandon de la course à peine deux jours avant le Super Tuesday, aidant l’ancien vice-président à prendre le dessus sur le sénateur américain Bernie Sanders. Lui et un autre candidat, la sénatrice Amy Klobuchar, ont approuvé Biden juste un jour avant le Super Tuesday.

Buttigieg, 38 ans, était ancien maire de South Bend, Indiana, une ville d’environ 100 000 habitants seulement. Il a été déclaré vainqueur des caucus de l’Iowa en février, bien qu’il ait obtenu moins de votes que Sanders. Le concours de l’Iowa a été entaché d’échecs impliquant une application de vote, développée par Shadow Inc., qui avait reçu des milliers de dollars des campagnes Buttigieg et Biden pour des projets distincts.

En tant que secrétaire aux transports, Buttigieg pourrait jouer un rôle clé dans les plans de Biden pour une poussée majeure de développement des infrastructures et acquérir une expérience qui pourrait l’aider à remporter un mandat élu à l’avenir. Bien qu’il ait attiré l’attention en tant que candidat à la diversité en raison de son orientation sexuelle, Buttigieg a des liens avec l’établissement en tant qu’ancien consultant de McKinsey & Co. McKinsey’s a des anciens comme Chelsea Clinton, Sundar Pichai de Google, Sheryl Sandberg de Facebook, Peter Wuffli d’UBS AG et le sénateur Tom Cotton.

