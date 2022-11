Le maire par intérim d’Orikhiv maintient sa ville ukrainienne de première ligne hors d’un bunker

Mandrych incarne une résilience remarquable qui se manifeste dans les villes et villages de toute l’Ukraine, alors que des gens ordinaires travaillent dans des conditions extraordinaires pour survivre à une guerre à grande échelle qui, il y a un an, semblait presque inimaginable dans l’Europe du XXIe siècle. Ils luttent pour subsister, incertains de ce que chaque jour leur apportera.

Et il n’y a pas de fin en vue aux bombardements constants par les forces russes entourant la zone. La semaine dernière, des missiles ont frappé une école de la ville, où 10 personnes emballaient des sacs de produits à donner aux habitants. Une personne est décédée et une autre a été grièvement blessée.

Certains Ukrainiens espèrent que leur armée lancera sa prochaine grande offensive ici, poussant vers le sud à travers la région de Zaporizhzhia. Mais après la libération de la ville de Kherson, les analystes doutent que les forces ukrainiennes puissent y parvenir bientôt. Les Russes ont creusé des défenses plus fortifiées et le terrain boueux ralentit tous les mouvements.

Mandrych et sa petite équipe ont réussi à distribuer 600 appareils de chauffage au bois aux résidents et en ont commandé 350 autres, mais cela sera encore en deçà des près de 1 300 qu’ils estiment nécessaires pour chauffer tous les ménages restants. Elle craint que les gens ne passent entre les mailles du filet, en particulier ceux des régions éloignées.

La vie quotidienne dépend du leadership, et une grande partie du travail incombe à Mandrych. Elle ne dort que trois à quatre heures par nuit. Chaque fois qu’elle rentre chez elle avec son mari et son fils adulte, ils vivent dans un sous-sol.

Les bombardements sont de plus en plus forts et fréquents, disent les habitants. Oleksii Belik, 67 ans, un ingénieur à la retraite moustachu qui est retourné seul à Orikhiv après avoir évacué avec sa femme plus tôt dans la guerre, faisait la queue dans le bunker de l’hôtel de ville pour signaler les dommages à sa maison.