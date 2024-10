Le maire Johnson ne dira pas s’il restituera 150 000 $ au rappeur Lil Durk, arrêté dans le cadre d’un prétendu complot de meurtre contre rémunération.

Le maire de Chicago, Brandon Johnson, a refusé vendredi de dire s’il rendrait 150 000 $ au rappeur de Chicago Lil Durk, qui a contribué au comité politique du maire, un jour après que l’artiste a été arrêté dans le cadre d’un prétendu complot de meurtre contre rémunération.

Johnson a suggéré qu’il n’avait pas l’intention immédiate de rendre l’argent lorsqu’on lui a demandé comment il gérerait la contribution importante de Durk Devontay Banks, qui est devenu célèbre grâce au rap de Chicago sous le nom de Lil Durk.

« Vous me demandez si je devrais porter un jugement sur un homme noir avant qu’un procès complet n’ait abouti », a déclaré le maire lors d’une conférence de presse après avoir visité le lycée Collins. « J’espère que vous comprenez pourquoi ce n’est pas à moi de déterminer l’issue de la vie de quelqu’un. »

Banks est l’un des principaux contributeurs au comité politique de Johnson.

Une société contrôlée par Banks a donné 150 000 $ à Johnson en juin 2023, peu de temps après que le rappeur ait rencontré Johnson à deux reprises. La lourde somme postélectorale n’a été surpassée depuis l’élection de Johnson que par les contributions électorales des syndicats de la construction.

Les autorités fédérales ont arrêté Banks, 32 ans, jeudi en Floride. Les procureurs l’ont accusé d’avoir engagé cinq associés pour assassiner le rappeur géorgien Quando Rondo, né Tyquian Terrel Bowman, en représailles au meurtre en 2020 du rappeur de Chicago King Von, selon une plainte pénale fédérale descellée vendredi en Californie.

Cinq associés de «Only the Family», également connu sous le nom d’OTF, un collectif hip-hop fondé par Banks, mentor de King Von, ont également été arrêtés jeudi.

Les accusations comprennent le complot en vue de commettre un meurtre contre rémunération, la commission d’un meurtre contre rémunération entraînant la mort et l’utilisation d’une mitrailleuse dans un crime violent ayant entraîné la mort. L’accusation la plus grave est passible de la peine de mort en cas de condamnation.

Lorsqu’on lui a demandé vendredi s’il pensait qu’il devrait rendre l’argent, Johnson a répondu : « Je n’opère pas avec des sentiments, j’opère dans la vérité et la justice. »

Banks est l’un des rappeurs Drill les plus titrés de Chicago depuis que le genre a pris pied pour la première fois. Également popularisé par Chief Keef, G Herbo et d’autres artistes, le drill se caractérise par des paroles hyper-violentes qui tournent souvent autour – et parfois aggravent – ​​les querelles entre factions de gangs.

Banks a tenté de modifier et d’adoucir son image publique ces dernières années. Certaines des chansons de son dernier album, sorti en mai 2023, se concentraient sur le traumatisme de la violence armée. Banks a également publiquement rejeté le crime et fait connaître sa foi musulmane dans ses publications sur les réseaux sociaux.

« Tout le monde devrait avoir une seconde chance dans la vie », a-t-il écrit dans un article publié en septembre sur X, anciennement Twitter. « Mes antécédents ont été effacés et débarrassés de tous les cas. Je ne suis plus un criminel.

Parallèlement, il a fait plusieurs apparitions auprès des élus. Banks est apparu aux côtés de l’ancienne maire Lori Lightfoot et du procureur de l’État du comté de Cook, Kim Foxx, lors d’une collecte de fonds pour sa fondation à but non lucratif Neighbourhood Heroes Foundation, destinée aux jeunes, qui a eu lieu environ six mois après le crime présumé. Des photos le montrent également assis à côté de Foxx lors d’un match de basket du Chicago Sky cet été.

Johnson a fait allusion à cette nouvelle image lorsqu’on lui a posé des questions sur l’arrestation vendredi.

« Je ne connais pas toutes les circonstances autour de ces accusations, mais encore une fois, ce dont je suis sûr, c’est que voici un autre exemple d’un jeune homme noir qui a grandi dans un traumatisme grave qui l’a conduit à des choix de vie très ouverts et parler, guérir de ces choix », a déclaré le maire.

« C’est pourquoi il s’est engagé à trouver son chemin droit, en recherchant la vérité et la justice à travers sa foi, tout en investissant dans le soutien comportemental et en santé mentale des individus », a-t-il poursuivi.

Banks a reçu la « clé du village » dans la banlieue ouest de Broadview par la maire Katrina Thompson la semaine dernière.

« Que cette clé éclaire tous nos jeunes », a déclaré Thompson à Banks alors qu’elle partageait la distinction. « Nous vous remercions et nous vous honorons. »

Le village a révoqué cet honneur vendredi et a annoncé qu’il mettrait fin à son partenariat avec la fondation du rappeur.

« Nos partenaires publics doivent également refléter les mêmes normes intransigeantes exigées par nos résidents », a écrit Thompson dans un communiqué.

Banks a également fait une apparition dans la série HBO « Hard Knocks » plus tôt cette année alors que l’émission suivait le camp d’entraînement des Bears de Chicago.

Avant le don fait via sa société, The Voice Touring, Durk a rencontré Johnson lorsqu’il était maire élu et une autre fois sur Zoom le vendredi après son investiture, selon les réseaux sociaux et les calendriers du maire. La première rencontre a été rapportée sur des blogs hip-hop et par le podcasteur DJ Akademiks dans une publication Instagram, ce qui a amené Durk à se défendre contre les critiques selon lesquelles il profitait de l’occasion pour commercialiser son prochain album.

« Je me suis assis avec le maire et les politiciens, j’essaie de changer l’image », rappe-t-il dans « All My Life », une chanson primée aux Grammy Awards publiée quelques jours après la première réunion, avant l’investiture de Johnson.

Johnson en août dernier a également assisté au « Financial Literacy Event » du rappeur avec Bank of America et le bureau de la trésorière de la ville, Melissa Conyears-Ervin, ainsi qu’à un « Lil Durk Holiday Event » en décembre.