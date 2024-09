Le maire inculpé de la ville de New York adopte une défense familière : il a été pris pour cible en raison de ses opinions politiques

Pendant des mois, le maire de New York, Eric Adams – un ancien flic – a refusé de critiquer les autorités fédérales enquêtant sur son administration.

Pas plus.

Le jour des nouvelles de son inculpation Après l’annonce des accusations de corruption, Adams a suggéré avec défi, sans fournir de preuves, que les procureurs américains l’avaient poursuivi parce qu’il avait critiqué la politique d’immigration du président Joe Biden.

« Malgré nos supplications, alors que le gouvernement fédéral n’a rien fait, ses politiques d’immigration brisées surchargeant notre système d’hébergement sans aucun soulagement, j’ai placé les habitants de New York avant les partis et la politique », a-t-il déclaré. « J’ai toujours su que si je tenais bon pour vous tous, je serais une cible – et une cible je suis devenue. »

L’accusation d’Adams a marqué un tournant décisif pour un capitaine de police à la retraite devenu homme politique, dont l’engagement en faveur de l’ordre public a été une carte de visite pendant son mandat.

Le discours était également similaire à celui d’autres hommes politiques qui se sont retrouvés confrontés à diverses accusations.

Après qu’il ait été inculpé de corruption par le même procureur américain qui poursuivait Adams, l’ancien sénateur américain Bob Menendez a imputé ses poursuites aux « forces en coulisses » qui avaient « tenté à plusieurs reprises de faire taire ma voix ».

L’ancien président Donald Trump a imputé les poursuites et les accusations criminelles portées contre lui à une « chasse aux sorcières » politique orchestrée par les démocrates.

Adams a fait écho à une partie de cette rhétorique après qu’il ait été inculpé en acceptant des contributions illégales à la campagne et des avantages de voyage gratuits de la part de responsables turcs et d’hommes d’affaires cherchant à acheter son influence.

Il a laissé entendre que les procureurs avaient été invités à le salir. Par qui, il n’a pas dit.

« Nous devrions leur demander : ‘Qui a donné l’ordre de mettre en œuvre ce dont nous avons été témoins au cours des 10 derniers mois ?' », a déclaré Adams aux journalistes.

La Maison Blanche a rejeté l’idée selon laquelle Adams aurait été pris pour cible en raison de ses plaintes concernant le manque d’aide du gouvernement fédéral face à l’afflux de migrants internationaux. La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré aux journalistes que l’administration n’avait rien à voir avec la décision du ministère de la Justice de porter plainte.

« Le président a été clair, même lorsqu’il était candidat en 2020, qu’il allait veiller à ce que le DOJ soit indépendant et que le DOJ traite cette affaire de manière indépendante », a-t-elle déclaré.

Avant d’être inculpé, Adams a constamment déclaré qu’il coopérait aux enquêtes et souligné qu’il respectait la loi. Il se moquait des questions des journalistes sur divers aspects des enquêtes. Et il refuserait de critiquer les enquêteurs, affirmant qu’en tant qu’ancien responsable des forces de l’ordre, il comprenait qu’ils avaient un travail à faire.

Richard Briffault, professeur à Faculté de droit de Columbia à New York avec une spécialité en éthique gouvernementale, a décrit la posture défensive actuelle d’Adams comme « une technique standard ».

« Il ne discute d’aucune des accusations. Il dit simplement que les personnes qui ont porté plainte ne l’aiment pas », a-t-il déclaré. « Si les faits sont contre vous, passez à autre chose. Si les faits sont contre vous, essayez de poursuivre les procureurs. Si les faits sont contre vous, contre toi, poursuis ton adversaire. »

S’exprimant lors d’une conférence de presse annonçant l’acte d’accusation, le procureur américain du district sud de New York, Damian Williams, a rejeté l’idée selon laquelle l’affaire était politique.

« Le district sud de New York reste déterminé à éradiquer la corruption sans crainte ni faveur et sans égard aux politiques partisanes », a déclaré Williams. « Nous ne nous concentrons pas sur la droite ou la gauche, nous nous concentrons uniquement sur le bien et le mal. »

Williams dirige un vaste bureau de procureurs si célèbre pour son indépendance qu’il a longtemps été surnommé « le district souverain ».

Nommé par Biden en 2021, Williams a supervisé plusieurs autres poursuites importantes qui ont fait l’actualité. Son bureau a gagné son procès contre Menendez, qui attend sa condamnation. Il a récemment apporté un acte d’accusation pour trafic sexuel contre Sean « Diddy » Combs, qui a plaidé innocent et attend son procès. Il a également mis en accusation l’entrepreneur en crypto-monnaie Sam Bankman-Fried, qui était reconnu coupable de fraude.

Le maire et son avocat, Alex Spiro, n’ont pas encore fourni de preuves étayant la théorie selon laquelle Adams était persécuté parce qu’il était une épine dans le pied de Biden.

Mercredi soir, quelques heures seulement avant les premiers reportages sur l’acte d’accusation, Adams a passé une partie de sa soirée à assister à une réception pour les dirigeants de l’Assemblée générale des Nations Unies organisée par Biden et la Première dame Jill Biden.

La suggestion d’Adams selon laquelle les accusations sont politiquement motivées a suscité des comparaisons avec Trump. L’ancien président, lors d’une conférence de presse indépendante jeudi, a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait bonne chance à Adams dans cette affaire et a déclaré qu’il voyait venir les accusations portées contre le maire.

« Il y a environ un an, j’ai entendu parler de la façon dont les migrants clandestins nuisent à notre ville, et que le gouvernement fédéral devrait nous payer, et nous ne devrions pas avoir à les accepter », a déclaré Trump. « Et j’ai dit : ‘Vous savez. quoi ? Il sera inculpé d’ici un an. Et j’avais tout à fait raison. »