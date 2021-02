Si vous vouliez visiter un musée en France cette semaine, vous n’avez pas eu de chance. Lundi, tous – du Louvre à Paris à des centaines de musées locaux – ont été fermés, comme ils l’étaient depuis le 30 octobre, lorsque le gouvernement a ordonné leur fermeture face à la hausse des cas de coronavirus.

Ils sont restés fermés malgré une clameur croissante des directeurs de musée, qui ont supplié le gouvernement de les laisser ouvrir leurs portes.

«Pendant une heure, une journée, une semaine ou un mois, rouvrons», ont écrit les dirigeants de certaines des plus importantes institutions artistiques du pays. dans une lettre ouverte publié dans le journal Le Monde au début du mois. «L’art peut contribuer à guérir l’âme, comme le fait la médecine», ajoute la lettre.

Leurs efforts sont tombés dans l’oreille d’un sourd.

Mais alors un sauveur improbable est venu à la rescousse – pour les musées de la ville de Perpignan, dans le sud de la France, au moins. Louis Aliot, maire de Perpignan, est membre du Rassemblement national, le parti politique d’extrême droite associé plus à une ligne dure sur l’immigration qu’au soutien des arts. Il est devenu le champion improbable de la culture quand il a défié le gouvernement national et a adopté un décret autorisant les quatre musées de la ville à accueillir les visiteurs pour la première fois depuis plus de trois mois.