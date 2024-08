Le maire et le conseil municipal de Tacoma bénéficieront d’augmentations de salaire en 2025. Voici ce qu’ils gagneront

Le conseil municipal de Tacoma recevra une augmentation en 2025.

À compter du 1er janvier, la maire Victoria Woodards, le maire adjoint John Hines et chaque membre du conseil recevront une augmentation de salaire de 4 %.

Un quorum de sept membres Commission citoyenne sur les salaires des élus La décision a été approuvée à l’unanimité le 5 août, selon une lettre adressée à Woodards et au conseil.

La commission a transmis la décision à le conseil municipal de Tacoma le mardi 20 août. Le procureur de la ville, Chris Bacha, a expliqué lors de la réunion du conseil de ce soir que le changement est automatique et ne nécessite pas l’approbation du conseil.

Quel sera le salaire des membres du conseil municipal en 2025 ?

La ville a envoyé au News Tribune un tableau comparant les salaires des élus en 2024 avec ce qu’ils gagneront l’année prochaine.

La mairesse Victoria Woodards gagne 117 185,83 $ en 2024. En 2025, elle gagnera 121 873,26 $, ce qui correspond à un taux horaire de 58,59 $.

Le maire adjoint John Hines gagne 70 115,34 $ en 2024. En 2025, il gagnera 72 919,95 $, ce qui correspond à un taux horaire de 35,06 $.

Les membres du conseil gagnent 63 086,54 $ en 2024. En 2025, ils gagneront 65 610,01 $, ce qui correspond à un taux horaire de 31,54 $.

La Commission citoyenne sur les salaires des élus a voté en août dernier pour attribuer le Le conseil municipal de Tacoma augmente de 20 % pour 2024, y compris le maire adjoint, a rapporté The News Tribune à l’époque. Ils ont également choisi d’accorder à Woodards une augmentation de salaire de 5 %.

Le conseil a reçu une augmentation de 6 % au début de 2023 et de 6 % supplémentaires en juillet, tandis que le maire a bénéficié d’une augmentation de 5 %, selon cet article.

En 2022, ces fonctionnaires ont reçu une 4 % d’augmentation « à tous les niveaux » comme mentionné lors de la réunion de la commission de ce mois-ci. Aucun d’entre eux n’a obtenu d’augmentation en 2021.

Le 5 août, les membres du comité se sont demandé pourquoi accepter de nouvelles augmentations après trois années de hausses de salaires. La discussion s’est ensuite tournée vers l’inflation.

Une proposition suggérait une augmentation de 5 % pour tous les membres du conseil, mais d’autres membres préféraient une augmentation plus faible. Quelqu’un a demandé à une collègue réticente si elle serait à l’aise avec une telle augmentation. Augmentation de 3 à 4 % pour suivre l’inflation. Elle a répondu que cela avait du sens.

« Je pensais qu’ils avaient déjà eu tellement d’augmentations, à mon avis », a déclaré la commissaire Colette Babbs, selon un communiqué de presse. enregistrement audio de la discussion. « Donc oui, je serais d’accord avec ça. »

Un membre a évoqué l’idée d’une augmentation pouvant aller jusqu’à 10 % pour le maire. Cependant, le commissaire Greg Amann a fait valoir que les membres devraient fixer l’augmentation en fonction du poste occupé et non de l’individu.

« Je connais la maire Woodards… elle travaille très dur. Elle est très impliquée », a déclaré Amann. « Je veux dire, tous les maires ne consacrent pas forcément autant de temps et d’efforts qu’elle, alors n’oubliez pas que nous faisons cela pour le poste et non pour la personne. »

Le groupe a finalement accepté d’accorder une augmentation de 4 % à tous les membres du conseil.

Comment les salaires à Tacoma se comparent-ils à ceux des autres villes ?

Lors de la réunion de la commission, les membres ont souligné que Tacoma a un gouvernement de type conseil-gestionnaire plutôt qu’un maire-conseil. Dans la première catégorie, une grande partie du pouvoir repose sur le directeur municipal au lieu du maire.

Par souci de cohérence, The News Tribune a comparé les villes suivantes, gérées par des conseils municipaux, répertoriées sur le Centre de recherche et de services municipauxLe site Web de .

Selon le MRSC, la population de Tacoma en 2024 est de 225 100 habitants. Il dispose d’un maire à temps plein et conseiller à temps partiela rapporté précédemment le News Tribune.

Olympie: Dans la capitale de l’État, The Olympian a rapporté en septembre dernier qu’une augmentation de 5 % porterait le le salaire annuel du maire (sans compter les indemnités de départ) à 29 610 $Le maire pro tem gagnerait 27 142 $ après la même hausse et les membres du conseil gagneraient 24 674 $. (Population du MRSC : 57 450)

Lacey: L’Olympian a noté dans le même article de septembre 2023 que les membres du conseil de Lacey gagnent 20 700 $ par an. Le maire, quant à lui, gagne 23 400 $ par an, tandis que le maire adjoint compte 22 080 $. (Population du MRSC : 60 210)

Bois du Lac : Le maire de Lakewood gagne 19 200 $selon la liste des salaires annuels de la ville pour 2023. Le maire adjoint et les membres du conseil gagnent respectivement 18 000 $ et 16 800 $. (Population du MRSC : 64 620)

Bellevue: Bellevue Le maire gagne 33 948 $ en vigueur à compter du 1er janvier 2017, selon les plans de rémunération de cette ville pour 2023. Le maire adjoint gagne 30 468 $ et les membres du conseil reçoivent 28 728 $. (Population de la MRSC : 155 000)

Vallée de Spokane : À compter d’avril 2022, le maire de Spokane Valley reçoit un salaire mensuel de 2 250 $soit 27 000 $ par an, selon le site Web de cette ville. Chaque membre du conseil reçoit 1 800 $ par mois, soit 21 600 $ par an. (MRSC population 108 800)