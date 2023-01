Le maire et le conseil de DC en désaccord sur le nouveau code pénal

WASHINGTON (AP) – Le maire et le conseil municipal de Washington, DC, sont enfermés dans un différend public sur la manière de réagir à la hausse des taux de criminalité et à la montée en flèche des tensions publiques à propos de la violence armée dans la capitale nationale.

Le DC Council a voté 12 contre 1 mardi pour annuler le veto du maire Muriel Bowser à une réécriture radicale du code pénal de la ville. Bowser a opposé son veto à la mesure plus tôt ce mois-ci, affirmant qu’elle s’opposait à certaines de ses dispositions, notamment une réduction des peines maximales pour cambriolage, détournement de voiture, vol qualifié et autres infractions.

“Chaque fois qu’il y a une politique qui réduit les pénalités, je pense qu’elle envoie le mauvais message”, a-t-elle déclaré.

Bowser s’est également dit préoccupé par le fait qu’une disposition élargissant les droits des accusés à un procès devant jury pour les délits délictueux submergerait le système judiciaire local.

Les membres du conseil, qui ont initialement approuvé la réécriture par un vote unanime, ont exprimé leur frustration face à la position de Bowser, affirmant que ses objections étaient mineures et auraient pu être traitées plus tôt si son équipe s’était engagée plus pleinement dans le processus pluriannuel de réécriture du code pénal. .

Brianne Nadeau, membre du conseil du quartier 1, a qualifié le veto de Bowser de « théâtre politique ». Elle a laissé entendre que son intention était de projeter une image publique en tant que responsable de la loi et de l’ordre car elle savait que son veto serait annulé.

En 2022, il y a eu 203 homicides dans le district, soit une baisse d’environ 10 % après des années d’augmentation constante. Les homicides à DC avaient augmenté pendant quatre années consécutives, et le nombre de meurtres de 2021 de 227 était le plus élevé depuis 2003.

Le crime et la sécurité publique ont dominé la campagne à la mairie de l’année dernière, qui a vu Bowser repousser deux membres du conseil pour remporter un troisième mandat. Ses deux challengers – Robert White et Trayon White, aucun lien de parenté – ont accusé Bowser d’avoir mal géré les problèmes de sécurité publique.

Bowser est considérée par Black Lives Matter et d’autres groupes d’activistes comme un ardent défenseur du département de la police métropolitaine, et elle s’est battue avec le DC Council dans le passé pour sa pression pour embaucher plus de policiers.

Le nouveau code pénal entrera en vigueur en octobre 2025. Mais il doit d’abord franchir un dernier obstacle : une Chambre des représentants nouvellement contrôlée par les républicains, que de nombreux politiciens de DC craignent, cherche une chance d’intervenir.

Toutes les lois approuvées par le DC Council doivent passer une période d’examen de 60 jours au cours de laquelle la Chambre peut les modifier ou les annuler complètement. L’année dernière, plusieurs républicains conservateurs ont exprimé le souhait de participer plus activement à l’élaboration des lois de DC si les républicains prenaient le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de novembre.

Ashraf Khalil, Associated Press