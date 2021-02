Le maire et le chef de la police d’une petite ville de l’Iowa ont été arrêtés aux côtés de deux autres responsables de la ville après qu’une enquête sur des irrégularités financières aurait révélé qu’ils étaient impliqués dans une conduite criminelle.

Le maire d’Armstrong Greg Buum, le chef de la police d’Armstrong Craig Merrill, la greffière municipale Tracie Lang et l’ancienne greffière municipale Connie Thackery ont été arrêtés jeudi.

Le groupe fait collectivement face à 21 accusations, selon KTIV.

Les résidents d’Armstrong – une petite communauté d’environ 1 000 personnes située dans le nord de l’État – ont été choqués par les arrestations, rapporte le réseau d’information local.

Une déclaration publiée par le bureau du shérif du comté d’Emmett allègue que les actes répréhensibles commis par les accusés comprennent « le détournement de fonds de la ville, la présentation de dossiers publics frauduleux, le déploiement d’un taser contre un civil en échange d’argent liquide et la falsification de registres pour dissimuler des détournements de fonds ».

Le maire d’Armstrong, Greg Buum, est l’un des quatre fonctionnaires de la ville accusés à la suite d’une enquête sur une allégation d’irrégularité financière

La greffière municipale Tracie Lang (à gauche) et l’ancienne greffière municipale Connie Thackery (à droite) ont également été inculpées

En 2016, les auditeurs de l’État de l’Iowa ont examiné les finances de la ville d’Armstrong pour l’exercice précédent et ont découvert un certain nombre d’écarts.

Newsweek rapporte que l’enquête «a révélé 100 650,10 $ de collections de services publics non déposées et de décaissements inappropriés et non pris en charge».

Le bureau du shérif du comté d’Emmet et la division des enquêtes criminelles de l’Iowa ont par la suite commencé à se pencher sur la question, par lequel ils auraient découvert des infractions commises par chacun des fonctionnaires.

Les chefs d’accusation les plus élevés contre Buum, Merrill et Thackery sont des accusations de conduite criminelle en cours.

Pendant ce temps, le décompte le plus élevé contre Lang est une pratique frauduleuse au premier degré.

Selon le bureau du shérif, il y a « des chefs d’accusation supplémentaires contre certains des accusés pour vol, inconduite criminelle dans le bureau, faute non criminelle dans le bureau, falsification de dossiers, agression avec une arme dangereuse et falsification de documents publics ».

Le procureur du comté d’Emmet ne poursuivra pas l’affaire en raison d’un conflit d’intérêts.

Les procédures judiciaires sont actuellement traitées par le bureau du procureur général de l’Iowa.