Un maire a été expulsé d’un hôtel de ville de l’État de Washington après que des manifestants aient déchiré un drapeau américain avant de prendre d’assaut le bâtiment lors d’un rassemblement contre les projets de nettoyage d’un camp de sans-abri.

Le maire Seth Fleetwood de Bellingham a été escorté hors du bâtiment vers la sécurité vendredi matin lorsqu’un groupe d’environ 20 personnes est entré dans le hall principal, selon KIRO7.

La police de Bellingham est arrivée et a demandé aux manifestants de partir.

Le lieutenant de police de Bellingham, Claudia Murphy, a déclaré au Bellingham Herald que les manifestants étaient partis quand on leur avait dit de le faire, que personne n’avait été blessé et que rien n’avait été endommagé à l’intérieur du bâtiment.

Les manifestants s’étaient rassemblés devant l’hôtel de ville pour protester contre les projets de la ville de déplacer un campement temporaire de sans-abri, connu sous le nom de Camp 210, hors des pelouses de la salle et de la bibliothèque publique de Bellingham.

Les responsables ont prévu de nettoyer le site vendredi matin et de déplacer les campeurs sans abri à 25 pieds.

Le campement a été érigé pour la première fois dans la région en novembre pour attirer l’attention sur le manque d’abris pour les sans-abri dans la ville, située à environ 88 miles au nord de Seattle.

Le maire Seth Fleetwood de Bellingham a été expulsé de l’hôtel de ville de la ville de l’État de Washington vendredi après que des manifestants ont déchiré un drapeau américain avant de prendre d’assaut le bâtiment lors d’un rassemblement contre les projets de nettoyage d’un campement de sans-abri. Sur la photo de la manifestation ci-dessus

#RUPTURE: Des manifestants sont entrés par effraction dans un hôtel de ville verrouillé à Bellingham aujourd’hui. Le maire a dû être escorté pour des raisons de sécurité. Ils ont également déchiré le drapeau américain à l’extérieur. Il a volé le micro d’un journaliste de KGMI et lui a jeté une boisson chaude. Ils sont censés être ici pour défendre les sans-abri. pic.twitter.com/uIMbRVRwBl – Deedee Sun (@ DeedeeKIRO7) 23 janvier 2021

Fleetwood a déclaré à KIRO7 qu’il avait été emmené hors de l’hôtel de ville par une porte arrière et chassé du bâtiment.

Il a déclaré au média que l’évacuation soudaine était « troublante » et l’a comparée à l’émeute du 6 janvier sur le Capitole américain à Washington, qui a fait cinq morts.

« Ils ont frappé à la porte et nous avons appris qu’ils l’avaient ouverte d’une manière ou d’une autre et qu’ils entraient, et on m’a conseillé de partir », a-t-il déclaré.

Fleetwood a déclaré que les manifestants avaient cassé une serrure pour entrer dans le bâtiment verrouillé.

Séquence partagée en ligne par un Journaliste KIRO7 montre un groupe de manifestants à l’extérieur du bâtiment en train de démolir un drapeau américain et de le tamponner avant qu’un homme ne s’en tire.

Les manifestants ont également confronté des membres des médias pour essayer de les empêcher de filmer la scène, a déclaré Fleetwood.

Aucune arrestation n’a été effectuée lors de l’incident de vendredi.

Le maire Seth Fleetwood de Bellingham a été escorté hors du bâtiment vers la sécurité vendredi matin lorsqu’un groupe d’environ 20 personnes est entré dans le hall principal, selon KIRO7

On ne sait pas si les 20 qui ont pris d’assaut le bâtiment faisaient partie du rassemblement s’opposant à la suppression du campement.

Les responsables de la ville ont annoncé mardi que les résidents du camp 210 devaient s’éloigner de 25 pieds des bâtiments et déplacer tous leurs biens de la zone avant 9 heures vendredi.

Ils ont cité un certain nombre de problèmes, notamment plusieurs incendies dans la région et des employés du comté qui ont déclaré avoir été harcelés.

Aucune des structures en bois ou environ 100 grandes tentes n’ont été déplacées vendredi matin, a rapporté le Herald.

Des groupes d’activistes ont exhorté les gens à se rassembler dans la région vendredi matin pour empêcher la ville de démolir le campement.

Les gens ont formé un bouclier humain et ont bloqué la route devant le palais de justice tandis que d’autres brandissaient des pancartes indiquant «Services maintenant», «Ne balayez pas» et «Fournissez une solution réelle aux sans-abri», a rapporté le Herald.

Vers 17 heures, la plupart des manifestants avaient dégagé la zone, selon un Vidéo KIRO7.

Dans un communiqué, Fleetwood a qualifié les événements de la matinée de « mauvais service » aux sans-abri.

Dans un communiqué, Fleetwood a qualifié les événements de la matinée de « mauvais service » aux sans-abri

«Leurs actions ne rendent pas service aux personnes qui vivent l’itinérance et les exposent à un risque accru», a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la ville voulait «une fin pacifique du campement».

«S’il y a confrontation, nous ne sommes pas les agresseurs. La plupart des campeurs n’ont pas respecté notre demande de créer une zone d’incendie et de sécurité de 25 pieds », a-t-il déclaré.

Eve Smason-Marcus, membre du conseil d’administration du Whatcom Human Rights Task Force et bénévole au Camp 210, a déclaré au Herald qu’entre 90 et 120 personnes y dorment chaque nuit.

Elle a déclaré que les défenseurs des sans-abri étaient en pourparlers avec la ville depuis plus d’un mois et avaient appelé les autorités à fournir 100 unités pour loger les gens.

Elle a déclaré que les négociations avaient échoué lorsque la ville n’en proposait que 25.

«Ils ne quitteront pas la mairie à moins qu’il n’y ait un logement pour tout le monde», a-t-elle déclaré au Herald.

Fleetwood a déclaré que la ville « offrait des conditions raisonnables pour travailler ensemble et qu’elle était impatiente de le faire ».

Il a dirigé les gens du Camp 210 vers un refuge pour sans-abri sur l’avenue Cornwall géré par Lighthouse Mission Ministries, connu sous le nom de camp de base.