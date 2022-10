Le maire élu de Vancouver, Ken Sim, déclare que le plan de transition a commencé pour le déploiement des promesses – Kelowna Capital News

Le prochain maire de Vancouver dit qu’il s’attend à ce que le premier des 100 policiers supplémentaires promis dans sa plateforme électorale sorte dans les rues d’ici un an.

Ken Sim, qui prend ses fonctions le 7 novembre, a déclaré lundi que l’ajout d’officiers et du même nombre d’infirmières en santé mentale était l’une des principales priorités de la plate-forme en 94 points de son parti, parallèlement à l’accélération de l’autorisation de propriété et à la création de plus de places en garderie.

“Vous devriez voir un mouvement assez rapidement sur le premier groupe (d’embauches)”, a-t-il dit, ajoutant que le service de police de Vancouver avait indiqué que le nombre cible de 100 était “tout à fait faisable”.

Sim a été élu samedi lors d’une victoire décisive, évinçant le président sortant Kennedy Stewart. Le parti ABC Vancouver du maire élu détiendra une forte majorité au conseil municipal, ainsi qu’au conseil du parc et au conseil scolaire.

Il fait partie de plusieurs candidats qui ont été élus en Colombie-Britannique après avoir identifié la sécurité publique comme une priorité de campagne.

« Nous sommes ravis que la ville de Vancouver nous ait envoyé un message très clair indiquant qu’elle veut du changement. Et nous sommes ravis de faire partie de ce changement », a déclaré Sim.

L’attention récente s’est concentrée dans la ville sur les actes de violence et les crimes commis au hasard par des récidivistes. Un groupe formé par les maires des grandes villes de la Colombie-Britannique a fait pression sur le gouvernement provincial au début de cette année pour demander de l’aide, et un rapport d’un ancien chef adjoint de la police de Vancouver a fait plus de deux douzaines de recommandations de changement.

Le ministre provincial de la Sécurité publique, Mike Farnworth, a déclaré qu’il commencerait immédiatement à mettre en œuvre certaines des recommandations.

Farnworth a déclaré lundi dans un communiqué de presse que les ministres provinciaux et territoriaux de la justice et de la sécurité publique du Canada avaient obtenu un engagement du gouvernement fédéral à lutter contre la récidive, qui est un problème national.

Les ministres ont convenu à l’unanimité d’une réunion de suivi urgente pour aborder les dispositions relatives à la libération sous caution des récidivistes et des récidivistes violents, a-t-il déclaré.

Sim a déclaré lors d’une conférence de presse que l’équipe de transition du parti a tenu sa première réunion dimanche et qu’elle passera les trois prochaines semaines à élaborer un plan de mise en œuvre des engagements de la plate-forme.

Il a refusé de s’engager sur un plafond de taxe foncière spécifique, un calendrier de livraison pour le budget de la ville ou toute autre action immédiate avant que l’équipe de transition ne fasse son travail.

L’équipe est dirigée par le directeur de campagne d’ABC Vancouver, Kareem Allam, et Dianne Watts, ancienne députée et mairesse de Surrey.

“Il y aura plus à venir dans les prochaines semaines sur ce que nous allons déployer et le calendrier de celui-ci.”

Sim a également refusé de répondre à ce qu’il a appelé des «questions opérationnelles» pour savoir si les nouvelles infirmières en santé mentale travailleraient directement pour la ville ou si l’embauche impliquerait un partenariat avec les niveaux supérieurs du gouvernement.

Cependant, il a souligné Car 87, un programme qui jumelle des infirmières avec des agents de police grâce à un partenariat entre le service de police et Vancouver Coastal Health, comme un modèle qui fonctionne.

“En fin de compte, en tant que maire et conseil, nous peignons la vision et nous apportons notre soutien”, a déclaré Sim.

Le chef de la police de Vancouver, Adam Palmer, n’était pas disponible pour commenter lundi.

Le service de police recrutait déjà activement des agents et le processus décrit en ligne comprend deux entretiens ainsi que des examens de condition physique, médicaux, psychologiques et polygraphiques, un test écrit et une vérification des antécédents.

Le plan de Sim intervient alors que la ville voisine de Surrey a élu un maire qui s’est engagé à arrêter une transition partiellement complète de la GRC à une force municipale qui a impliqué le recrutement d’agents d’autres services de police de la région.

La mairesse élue de Surrey, Brenda Locke, qui a battu le titulaire Doug McCallum, s’est engagée à garder la GRC à Surrey lors de son discours de victoire samedi.

Cependant, ses commentaires pro-GRC ont suscité des réponses rapides dimanche de la part du gouvernement provincial, de la force municipale de Surrey et de la commission de police, qui ont tous suggéré que le retour à la GRC n’était pas une affaire conclue.

—Amy Smart, La Presse canadienne

