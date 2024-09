Le maire du Wisconsin emporte une boîte de vote par correspondance et affirme n’avoir rien fait de mal

MADISON, Wisconsin — Le maire d’une ville du centre du Wisconsin qui s’est présenté aux élections en raison de son opposition à boîtes de dépôt de vote par correspondance Il a déclaré mercredi qu’il n’avait rien fait de mal lorsqu’il avait mis des gants de travail, enfilé un casque de sécurité et utilisé un chariot pour transporter une boîte de dépôt à l’extérieur de l’hôtel de ville.

Le maire de Wausau, Doug Diny, a posé pour une photo dimanche afin de commémorer le retrait de la seule boîte de dépôt de la ville qui avait été placée à l’extérieur de l’hôtel de ville à peu près au même moment, la semaine dernière, où les bulletins de vote par correspondance ont été envoyés aux électeurs.

« Ce n’est pas différent du gars de l’entretien qui le déplace là-bas », a déclaré Diny mercredi. « Je suis un membre du personnel. Il ne se passe rien de mal ici. J’espère un bon résultat. »

Cette décision, qui a déclenché une manifestation dans la ville mardi soir et la colère des défenseurs des boîtes de dépôt, est le dernier exemple dans l’État du Wisconsin de la lutte pour savoir si les communautés autoriseront boîtes de dépôt de vote par correspondance.

Plusieurs municipalités dirigées par les républicains, dont six dans le comté de Milwaukee, deux dans le comté de Waukesha et trois dans le comté de Dodge, ont choisi de ne pas utiliser de boîtes de dépôt pour l’élection présidentielle de novembre, alors qu’elles sont adoptées dans des villes fortement démocrates, notamment Milwaukee et Madison.

Les boîtes de dépôt ont été largement utilisées en 2020, alimentées par une augmentation spectaculaire du vote par correspondance en raison de la pandémie de COVID-19. Au moins 500 boîtes de dépôt ont été installées dans plus de 430 communautés pour l’élection de cette année-là, dont plus d’une douzaine à Madison et à Milwaukee. Des boîtes de dépôt ont été utilisées dans 39 autres États lors de l’élection de 2022, selon le projet Stanford-MIT Healthy Elections.

Après la défaite de l’ancien président Donald Trump en 2020, lui et les républicains ont affirmé que les boîtes de dépôt facilitaient la tricherie, même s’ils n’ont fourni aucune preuve. Les démocrates, les responsables électoraux et certains républicains ont affirmé que les boîtes étaient sécurisées.

La Cour suprême du Wisconsin, alors contrôlée par les conservateurs, a interdit l’utilisation de boîtes de dépôt en 2022.

Mais en juillet, le tribunal désormais contrôlé par les libéraux a annulé cette décision et ces boîtes de dépôt pourraient être utilisées. Cependant, le tribunal a laissé à chaque communauté le soin de décider si elle souhaite les installer.

La Commission électorale du Wisconsin, en orientation envoyée En juillet, une lettre adressée à plus de 1 800 secrétaires municipaux qui administrent les élections dans le Wisconsin a déclaré qu’il appartenait aux secrétaires municipaux de déterminer l’emplacement des boîtes de dépôt.

Wausau, avec environ 40 000 habitants, fait partie des villes qui n’ont pas utilisé de boîte de dépôt des bulletins de vote par correspondance lors des primaires d’État d’août. Wausau est située dans le comté de Marathon, que Trump a remporté avec 18 points d’avance en 2016 et 2020.

Diny s’est présenté comme un conservateur et a été soutenu par le Parti républicain dans la course à la mairie non partisane. Il en est à sa première année en tant que maire de Wausau après avoir été élu en avril.

Diny a déclaré que lui et la greffière municipale, Kaitlyn Bernarde, n’avaient jamais discuté de la boîte de dépôt avant qu’elle ne soit placée devant l’hôtel de ville à la fin de la semaine dernière. Diny a déclaré qu’il avait décidé dimanche d’agir lorsqu’il s’est rendu compte que la boîte de dépôt n’était « pas sécurisée ».

Bernarde n’a pas répondu aux courriels ni aux messages vocaux mercredi demandant des commentaires.

Diny a déclaré qu’il souhaitait que le conseil municipal ait son mot à dire sur ce qui se passe avec la boîte de dépôt. Si le conseil municipal avait voté pour la mise en place de la boîte de dépôt, Diny a déclaré qu’il n’aurait pas eu le pouvoir de la retirer.

Bien que Diny ait déclaré qu’il était généralement opposé aux boîtes de dépôt, il a également déclaré qu’il ne prenait pas position sur la question de savoir si elles devraient être mises en place pour les bulletins de vote qui sont actuellement entre les mains des électeurs et qui peuvent être retournés avant le jour du scrutin.

« Dans l’état actuel des choses, je ne suis pas impliqué dans cette chasse », a déclaré Diny. « Je veux que cela se fasse correctement et avec la participation et le consentement appropriés des citoyens. »

Dans le Wisconsin, empêcher ou entraver « le libre exercice du droit de vote lors d’une élection » est un délit. La Commission électorale du Wisconsin a exhorté les greffiers à contacter les forces de l’ordre si quelqu’un tentait de falsifier une boîte de dépôt ou d’empêcher son utilisation.

La Commission d’assistance électorale des États-Unis a émis une série de recommandations pour assurer la sécurité des boîtes de dépôt qui ne sont pas situées à l’intérieur des bâtiments, notamment qu’elles soient sous surveillance vidéo, sécurisées, dans une zone bien éclairée et qu’une chaîne de traçabilité claire soit créée pour la récupération des bulletins. La boîte de dépôt de Wausau était sous surveillance vidéo mais n’avait pas encore été boulonnée.

Diny a assuré qu’il n’avait rien fait de mal. L’avocate de la ville, Anne Jacobson, n’a pas répondu aux messages demandant des commentaires mercredi.

« Si quelqu’un avait mis le colis dans sa camionnette et l’avait emmené, la police l’aurait recherché pour vol de biens », a déclaré Diny. La boîte de dépôt est en sécurité à l’hôtel de ville en attendant que le problème soit résolu, a-t-il ajouté.

Pamela Bannister, résidente de Wausau, s’exprimant lors d’une réunion du conseil municipal mardi soir, a demandé à Diny de s’excuser et de rendre la boîte de dépôt.

« C’est le genre de mesures qui visent à semer la zizanie », a déclaré Bannister. « Cela ne calme pas la rhétorique à laquelle nous sommes tous confrontés dans ce cycle électoral. Cela n’accomplit rien de positif et équivaut, à mon avis, à une ingérence dans le vote et à de l’intimidation. »