Le maire du Texas déclare l’état d’urgence face à la vague de migrants

EL PASO, Texas (AP) – Le maire d’une ville frontalière du Texas a déclaré samedi l’état d’urgence en raison de préoccupations concernant la capacité de la communauté à gérer un afflux prévu de migrants à travers la frontière sud.

Le maire d’El Paso, Oscar Leeser, a déclaré l’état d’urgence pour permettre à la ville située à la frontière américaine avec le Mexique de puiser dans des ressources supplémentaires qui devraient devenir nécessaires après la fin des expulsions du titre 42 le 21 décembre, a rapporté le El Paso Times.

Leeser avait auparavant résisté à la publication d’une déclaration d’urgence, mais a déclaré qu’il avait été poussé à l’action par la vue de personnes dans les rues du centre-ville avec des températures descendant en dessous de zéro, a rapporté le Times.

“Ce n’est pas ainsi que nous voulons traiter les gens”, a déclaré Leeser lors d’une conférence de presse samedi soir.

Une décision rendue vendredi par la Cour d’appel du circuit de DC signifie que les restrictions qui ont empêché des centaines de milliers de migrants de demander l’asile aux États-Unis ces dernières années devraient toujours être levées mercredi, à moins que de nouveaux appels ne soient déposés.

Leeser a ajouté que l’augmentation serait “incroyable” après mercredi, lorsque les arrestations quotidiennes et les sorties de rue pourraient atteindre jusqu’à 6 000 par jour, a rapporté le Times.

Le directeur adjoint de la ville d’El Paso, Mario D’Agostino, a déclaré que la déclaration d’état d’urgence donnerait à la ville une plus grande flexibilité dans la gestion d’opérations d’hébergement plus importantes et la fourniture de moyens de transport supplémentaires aux demandeurs d’asile.

