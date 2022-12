Le maire du Texas appelle à l’intervention de l’ONU

Le chef d’El Paso a déclaré que la crise frontalière américaine est plus importante que ce que le gouvernement fédéral américain peut résoudre seul

Le maire de la plus grande ville frontalière du sud des États-Unis a appelé au soutien d’autres pays et même des Nations Unies pour aider à résoudre la crise humanitaire provoquée par les flux record de migrants illégaux vers les États-Unis.

“Nous devons travailler ensemble, quelles que soient les parties, car il s’agit d’un problème entre les États-Unis et les États-Unis…”, El Paso, Texas, a déclaré mercredi le maire Oscar Leeser dans une interview à CNN. « Ce n’est pas un problème d’El Paso, c’est beaucoup plus important qu’El Paso. Je crois honnêtement que c’est plus grand que les États-Unis. Nous devons travailler avec l’ONU, travailler avec d’autres pays pour pouvoir proposer un programme qui devienne humanitaire pour tout le monde.

El Paso, qui se trouve de l’autre côté du fleuve Rio Grande depuis Juarez, au Mexique, dans le coin sud-ouest du Texas, est devenu l’épicentre de la crise frontalière américaine ces dernières semaines. Des milliers de migrants sont entrés dans la ville depuis le Mexique ce mois-ci. La semaine dernière, une caravane de plus de 1 000 migrants a afflué à El Paso en une seule nuit.

#RUPTURE: L’aéroport d’El Paso a transformé une partie de l’installation en un centre de rétention pour les immigrants illégaux. Les migrants dorment par terre et dans tout l’aéroport. La ville a déclaré l’état d’urgence avant l’expiration du titre 42 cette semaine.https://t.co/07G2tcjXCV pic.twitter.com/GzJ1CExdZa — Katie Daviscourt🇺🇸 (@KatieDaviscourt) 19 décembre 2022

Des images publiées sur les réseaux sociaux par la journaliste Katie Daviscourt prétendent montrer des dizaines de migrants dormant par terre à l’aéroport d’El Paso avec des couvertures de la Croix-Rouge. Leeser, qui a déclaré l’état d’urgence samedi, a déclaré à l’animateur de CNN, Don Lemon, que la ville avait également obtenu l’utilisation de deux écoles vacantes pour abriter davantage de migrants.

Ce matin, des militaires déployés à El Paso, au Texas, ont construit une barrière en accordéon à trois brins près de la frontière pour sécuriser la zone contre les passages illégaux.@36thInfantryDiv pic.twitter.com/MpGLS7axYs – Département militaire du Texas (@TXMilitary) 20 décembre 2022

Les responsables d’El Paso travaillent avec le gouvernement fédéral, la Croix-Rouge et d’autres entités pour aider à faire face à la crise, a déclaré le maire démocrate, mais “Il s’agit strictement d’un pansement sur quelque chose qui doit être corrigé à très court terme.” Il ajouta, “Nous savons que nous avons un processus d’immigration défectueux et qu’il doit être corrigé.”

Les passages frontaliers par des migrants illégaux ont atteint un niveau record depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden en janvier 2021, totalisant 2,76 millions au cours du dernier exercice budgétaire du gouvernement, qui s’est terminé le 30 septembre. L’administration de Biden prévoit une inondation encore plus importante à la fin. Titre 42, une politique imposée par l’ancien président Donald Trump qui a donné au gouvernement le pouvoir d’expulser automatiquement les migrants pour des raisons de santé publique.

La Garde nationale du Texas a déployé des troupes à El Paso plus tôt cette semaine et a érigé une barrière de barbelés pour bloquer les passages frontaliers illégaux. Leeser Raconté CNN mardi que le bureau du gouverneur du Texas lui a assuré que la barrière faisait partie d’une mission d’entraînement de trois heures, mais le fil de rasoir est resté en place.