Le maire du Pérou s’excuse pour les commentaires de la fierté lors d’une réunion du comité – Shaw Local

Le maire du Pérou, Ken Kolowski, s’est excusé mardi après les commentaires qu’il avait faits lors d’une réunion du comité la veille, concernant la soirée de la fierté organisée par l’Illinois Valley Pistol Shrimp.

Selon le maire, il a soulevé une plainte qu’il avait reçue d’un résident disant que celui-ci n’assisterait plus aux matchs de baseball Pistol Shrimp au stade Schweickert de Veterans Park si l’équipe continue d’organiser la soirée de la fierté.

Des événements de fierté sont organisés dans tout le pays pour célébrer la communauté LGBTQ+. Le Pistol Shrimp a organisé la Pride Night le 8 juin, avec du matériel promotionnel encourageant la communauté à célébrer la communauté LGBTQ+ dans un environnement où tout le monde est le bienvenu.

La réunion n’a pas été enregistrée pour le public ni enregistrée sur bande pour la conservation des archives. Le bureau du greffier a déclaré que la routine consiste à ce que les procès-verbaux soient traités pour approbation lors de la prochaine réunion du comité. Shaw Local News Network a demandé le procès-verbal de la réunion, mais il n’a pas été fourni mardi en fin de journée.

Kolowski a déclaré qu’il avait demandé au procureur de la ville avant la réunion du comité des services publics si la plainte concernait quelque chose qui devait préoccuper la ville, mais le procureur lui avait répondu non. Kolowski a ensuite demandé au comité lundi s’il s’opposait à la soirée à thème. N’ayant reçu aucune objection, Kolowski a déclaré qu’il avait en outre demandé si le Pistol Shrimp souhaitait organiser une soirée sur le thème Black Lives Matter, si cela était d’accord.

Dans la déclaration de mardi, Kolowski a déclaré qu’il pensait que le comité était frustré par sa question et, alors qu’il s’ajournait, il s’est rendu compte que ses commentaires concernant la Pride Night étaient offensants et insensibles.

« Je suis profondément désolé et il n’y a aucune excuse pour ces commentaires », a-t-il déclaré dans un communiqué publié mardi. «Je tiens à m’excuser auprès de l’échevin, du chef de la police, du chef des pompiers, des chefs de service, des employés et de nos citoyens pour mes commentaires inappropriés. Veuillez comprendre que les commentaires ne reflètent pas mes convictions personnelles ni celles de ma famille. J’ai toujours soutenu pleinement la communauté LGBTQ et je continuerai de le faire.

Kolowski a réitéré dans une interview mardi qu’il ne s’opposait pas aux thèmes de la fierté ou du BLM, mais demandait plutôt s’il y avait quelque chose que la ville trouverait offensant pour la communauté ou quoi que ce soit considéré comme dépassant les limites.

« C’est leur choix et je respecte la soirée à thème et je respecte également la personne qui ressent cela », a déclaré Kolowski. «Je ne ressens pas cela. Je ne suis pas ici pour dire ce que vous pouvez et ne pouvez pas avoir. Je voulais juste avoir une discussion.

June Keeley, directrice générale de l’Illinois Valley Pistol Shrimp, a déclaré mardi que ni la ville du Pérou, ni le maire, ne l’avaient contactée, ni aucun membre de l’équipe, au sujet de leurs soirées à thème. Kolowski avait déclaré dans sa déclaration que le personnel péruvien prévoyait de rencontrer la direction de Pistol Shrimp la semaine prochaine pour passer en revue la saison 2023 et envisager 2024.

Le Comité des services publics se réunit régulièrement en séance publique. Les échevins Jason Edgcomb (président), Bob Tieman, Tom Payton et Rick O’Sadnick sont membres du comité. Edgcomb, Tieman, Payton et O’Sadnick ont ​​été contactés mardi et ont refusé de commenter la réunion. La chef de la police Sarah Raymond, qui a également participé à la réunion du comité, a refusé de commenter.

« Si l’erreur ne me pardonne pas, je respecte cela », a déclaré Kolowski dans une interview mardi. «Mais la seule chose que je demande, c’est le pardon d’être un être humain et d’avoir commis des erreurs. Je suis propriétaire de cette erreur. Personne ici à part moi n’en est responsable.

« Ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas ce que j’ai toujours rêvé d’être. Je n’élève pas mes enfants de cette façon. J’ai brigué ce poste pour aider les gens, pas pour leur faire du mal.