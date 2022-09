Le maire du Pérou, Ken Kolowski, a opposé son veto à deux ordonnances lors de la réunion du conseil de lundi soir qui auraient permis à l’actuel conseiller juridique d’entreprise, Scott Schweickert, de rejoindre la ville en tant qu’employé à temps plein.

Les échevins ont voté 8-0 en faveur de l’adoption d’une ordonnance modifiant la langue de la fonction de conseil d’entreprise et ont voté 7-1 sur une deuxième ordonnance acceptant un contrat de travail avec Schweickert. Kolowski a opposé son veto aux deux décisions.

L’échevin Aaron Buffo était le seul dissident lors du deuxième vote et a déclaré qu’il n’était pas en désaccord avec les déclarations disant que Schweickert avait fait du bon travail pour la ville. Au lieu de cela, il a dit qu’il n’était pas d’accord avec l’accord tel qu’il était à l’origine parce qu’il n’y avait pas eu de négociations et qu’il le considérait comme une première ébauche.

“La ville n’a pas pris cela pour les applications”, a déclaré Buffo. “Il est très probable que Scott serait le meilleur candidat, mais nous ne le savons pas avec certitude.”

L’échevin Tom Payton s’est prononcé en faveur de l’ordonnance accordant à la ville un avocat à temps plein. Payton a déclaré que cette décision permettrait à la ville d’économiser de l’argent à long terme.

“Nous avons la possibilité de faire appel à nos conseils en interne à un prix fixe”, a déclaré Payton. “Je pense que ce serait une victoire car nous économiserions de l’argent à long terme, et la quantité de travail que Scott Schweickert ferait en interne serait énorme.”

Le maire Ken Kolowski a déclaré que sa décision d’opposer son veto à la décision du Conseil n’avait pas été prise à la hâte. La conversation entourant les ordonnances des avocats d’entreprise s’est étendue sur trois séances à huis clos au cours des six dernières semaines, dont une séance à huis clos de deux heures avant la réunion ordinaire du Conseil de lundi.

“Je ne remets pas en question les capacités ou les talents (de Schweickert), je l’ai nommé.” dit Kolowski. “Mais, je pense que le système en place fonctionne et est extrêmement efficace.”

Kolowski a déclaré que s’occuper de Schweickert à plein temps créerait un nouveau département pour la ville et coûterait cher. Pour ces raisons, il a déclaré qu’il ne pensait pas que le déménagement serait bon pour la ville pour le moment.

Kolowski a déclaré qu’il y avait une divergence d’opinion entre lui et certains échevins sur la question de savoir si le fait de prendre Schweickert à plein temps permettrait ou non d’économiser de l’argent à la ville.

Schweickert a déclaré qu’il avait fait à la ville l’offre initiale d’être un employé à temps plein. L’entente de l’employé stipule qu’il viendrait à temps plein et abandonnerait sa pratique privée en échange d’un salaire de 150 000 $, y compris les avantages sociaux et les vacances payées.

Schweickert a également déclaré qu’il assumerait des tâches supplémentaires, notamment des travaux liés au développement économique.

“Les opérations quotidiennes de la ville ont besoin d’une surveillance plus professionnelle … pour aider à améliorer les opérations et l’efficacité de la ville”, a déclaré Schweickert. “Je pense que ça va être difficile de trouver quelqu’un d’autre qui a été dans la ville, qui a le désir de travailler pour la ville et le dévouement et l’amour de la ville que je fais.”

Lors de la prochaine réunion du conseil le 26 septembre, Kolowski prévoit de présenter une déclaration écrite aux échevins expliquant ses raisons d’exercer son droit de veto. Le Conseil aura l’occasion de ramener la question sur la table lors de la réunion suivante, le 10 octobre.

Les réunions du conseil municipal du Pérou ont lieu toutes les deux semaines à 19h00 au 1901 Fourth Street.