Le maire du nord-ouest de la Colombie-Britannique intervient personnellement pour aider les résidents d’un immeuble en crise en raison de l’éclatement des conduites d’eau

Le maire de Terrace, Sean Bujtas, et le chef des pompiers de Terrace, John Klie, étaient à l’immeuble Coachman Apartments dans la ville du nord-ouest de la Colombie-Britannique pour aider les résidents le lendemain de Noël la nuit après que l’eau a été coupée en raison de l’éclatement des conduites d’eau à cause du gel et du dégel.

Bujtas, qui vit à proximité de l’immeuble Coachman, a crédité la Kermode Friendship Society pour avoir passé des appels au nom des locataires, car le propriétaire est récemment décédé, ne laissant aucun gestionnaire d’immeuble pour gérer la situation.

Bujtas et Klie ont fait du porte-à-porte dans le bâtiment, offrant un soutien et orientant les résidents vers les services sociaux d’urgence provinciaux (ESS), qui offrent des chambres d’hôtel aux résidents pendant 72 heures pendant que les prochaines étapes sont évaluées.

En raison de la situation du propriétaire, un autre problème est survenu, à savoir qu’il n’y avait pas d’accès aux pièces abandonnées pour couper l’eau.

“J’ai contacté le ministère du Logement et probablement dans les 10 minutes qui ont suivi, j’ai reçu une lettre nous autorisant à entrer dans le bureau du directeur pour obtenir les clés pour entrer dans ces pièces et couper l’eau le 23”, a déclaré Bujtas.

“Mais à mesure que les choses continuent de se dégeler, de plus en plus de problèmes surviennent – nous travaillons donc là-dessus. J’ai littéralement fait irruption dans le bureau des managers avec un autre gars.

Les résidents qui ont choisi de partir ont été dirigés vers la caserne de pompiers et ont reçu des informations sur la façon de s’enregistrer dans les chambres d’hôtel.

“C’est juste pour qu’ils sachent que ces supports sont là et comprennent l’état dans lequel se trouve le bâtiment”, a déclaré Bujtas.

« Nous préférons que les gens partent pour leur propre sécurité car nous avons coupé l’eau dans le bâtiment. Ce problème d’eau dure depuis quelques jours. Nous avons dû entrer dans certaines des pièces abandonnées pour couper l’eau.

John Davis du service d’incendie de Terrace a signalé dans une note de service qu’il y avait eu des problèmes d’éclatement de tuyaux aux appartements Coachman depuis le 23 décembre.

“Nous avons aidé à couper l’eau des unités individuelles, mais à mesure que la glace fondait, d’autres fuites ont continué à apparaître dans tout le bâtiment”, a déclaré Davis.

“Il y a maintenant des dégâts d’eau massifs dans tout le bâtiment et l’eau a dû être coupée dans la rue pour arrêter les fuites.”

L’eau a affecté l’alimentation électrique du bâtiment, de sorte que le système d’alarme incendie a également été touché.

Le porte-parole de la ville de Terrace, Tyler Clarke, a souligné que les résidents avaient la possibilité de partir, contrecarrant les rumeurs circulant en ligne selon lesquelles les locataires étaient mis à la rue sans nulle part où aller.

« Les gens ne sont pas expulsés ou jetés à la rue. C’est trois jours dans un hôtel parce qu’il y a d’énormes dégâts des eaux. Ce n’est pas comme si nous condamnions le bâtiment ou quoi que ce soit.

Le maire prévoit de contacter à nouveau la province cette semaine pour voir ce qui peut être fait de plus.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir les gens pendant que leur eau est coupée et nous assurer qu’ils sont en sécurité”, a-t-il déclaré.

